Kế sách 'hóa rồng' của hãng xe Trung Quốc: Tesla, BMW, Mercedes cần đặc biệt lưu tâm

Đại diện của Zeekr trao đổi với tờ Autocar và cho biết: "Mục tiêu của Zeekr là đạt doanh số hàng năm 650.000 xe tới năm 2025 và lọt vào Top 3 hãng xe điện cao cấp toàn thế giới".

Theo nhận định của tờ Autocar (tạp chí ô tô lâu đời nhất thế giới) thì ta không nên ngó lơ tham vọng này; Zeekr là một trong những cái tên nổi lên trong danh sách đang ngày một nới rộng trực thuộc Geely, gồm các thương hiệu như Lotus, Lynk & Co, Polestar, Smart, Volvo...

Zeekr là một trong những thương hiệu trực thuộc Geely.

Đã có nhiều câu hỏi đặt ra về việc làm cách nào để Zeekr có thể buôn bán ổn trong phân khúc xe điện cao cấp mà không tạo nên tác động lên các thương hiệu con cùng trực thuộc Geely. Zeekr cho biết: "Tất cả các thương hiệu [trực thuộc Geely] đều tìm kiếm các hợp tác để đối đa nguồn lực và tạo cho khách hàng những giá trị ngày một tốt hơn".



Điều được cho là khiến Zeekr khác biệt so với anh em cùng nhà và thị trường được cho là quan điểm trong thiết kế xe. Thương hiệu mới chỉ 2 tuổi này được thành lập với câu slogan "Không làm xe điện tẻ nhạt nữa" [Nguyên văn: No more boring EVs]của trưởng thiết kế Stefan Sielaff (từng là giám đốc thiết kế ngoại thất của Audi). Câu nói này có vẻ giống với câu nói của cựu CEO Toyota khi hãng quyết định thay đổi thiết kế xe của mình - No more boring cars [tạm dịch: Không làm xe tẻ nhạt nữa], nhưng những gì mà Zeekr muốn làm là một chiếc xe điện trông cao cấp, mang lại cảm giác cao cấp mà không cần trở nên xa xỉ.

Zeekr 001 bắt đầu đi vào sản xuất từ tháng 4/2021. Ảnh: Zeekr

Ảnh thực tế Zeekr 009. Ảnh: Wikipedia

Thiết kế được xem là cách Zeekr thoát khỏi cách phân biệt theo phân khúc (phụ thuộc vào kích thước xe) mà rất nhiều hãng khác đang làm theo. Cho đến hiện tại, Zeekr có Zeekr 001 - mẫu xe dáng fastback có gốc từ một mẫu xe ý tưởng mang logo Lynk & Co; và Zeekr 009 - mẫu MPV có 2 góc sau xe vuông 90 độ, kèm lưới tản nhiệt mạ crom, bóng đến độ người đi ngược chiều có thể thấy chính họ trong đó.



Mẫu crossover hạng trung Zeekr X thì vừa được giới thiệu tháng trước với những đường nét dập nổi đủ sắc để gọt một quả táo, đi kèm những chi tiết thiết kế đủ để được coi là đối thủ vừa tầm với Volkswagen ID.3.

Một điều cần nhắc đến là studio thiết kế của Zeekr đặt tại Gothenburg, Thụy Điển, và Zeekr thì cảm thấy rằng đặt studio tại đây là một việc quan trọng nếu hãng muốn vươn ra khỏi lãnh thổ tỷ dân.

Zeekr 009 đặt tham vọng cạnh tranh với MPV hạng sang Lexus LM. Ảnh: Zeekr

Chính vì lẽ đó, những mẫu xe vừa nhắc tới được kỳ vọng sẽ sớm xuất hiện trong các showroom khắp thế giới. Zeekr chưa muốn bàn cụ thể tới việc họ sẽ tới đâu ngoài Trung Quốc, nhưng trong một email gửi tới nhân viên mà đã bị lộ ra ngoài, họ cho biết châu Âu đang nằm trong tầm ngắm.



Truyền thông Trung Quốc thì đánh giá rằng lục địa già là điểm mấu chốt giúp Zeekr đạt được kế hoạch 140.000 xe trong năm nay - gấp đôi doanh số 70.000 chiếc trong năm 2022.

Các thị trường mà xe điện phát triển mạnh ở khu vực phía bắc châu Âu có lẽ là những nơi lý tưởng. Đó là Đức, Na Uy và Hà Lan - nơi được coi là "sân nhà" của BMW và Mercedes, và cũng là nơi mà Tesla đang dẫn đầu thị trường.

Xe tự hành của Waymo với logo Zeekr. Ảnh: Kirsten Korosec / TechCrunch

Zeekr cũng đã nộp hồ sơ tại Mỹ để chuẩn bị phát hành lần đầu (IPO). Thông tin này do Reuters đưa, cho biết rằng Zeekr đặt mục tiêu kêu gọi được 1 tỷ USD và đạt giá trị 10 tỷ USD - tăng lên từ 9 tỷ USD sau lần gọi vốn lần đầu năm 2021. Những con số hàng tỷ này dường như là bảo chứng cho kế hoạch vươn ra thế giới mạnh mẽ; thế nhưng, Mỹ sẽ chưa phải là ưu tiên trong thời gian gần, theo như lời của CEO Andy An tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) hồi tháng 1 vừa rồi, rằng Zeekr sẽ không tham gia thị trường Mỹ.



Song, Zeekr vẫn hiện diện trên đất Mỹ trong thương vụ hợp tác với Waymo - đơn vị phát triển xe tự lái trực thuộc công ty mẹ của Google (Alphabet). Tháng 11/2022, Zeekr hé lộ rằng Waymo sẽ sử dụng nền tảng SEA-M - do Zeekr phát triển từ nền tảng của Geely - để phát triển robotaxi tại Trung Quốc.

Zeekr cho biết rằng nền tảng này sẽ có mặt trên nhiều sản phẩm trong tương lai, và họ cũng "sẵn sàng làm việc với những đối tác hàng đầu trên thế giới để khai phá tiềm năng". Từ đây có thể suy luận rằng trong tương lai, có thể sẽ có nhiều mẫu xe tự hành được thiết kế dựa trên nền tảng của Zeekr, hoặc do Zeekr sản xuất.