Kem chống nắng Cell Fusion C Việt Nam giải tỏa nỗi lo ánh sáng xanh

"Ẩn họa" hữu hình



Nghe có vẻ vô lý bởi nếu tia UVA và UVB là ánh sáng vô hình thì ánh sáng xanh (HEV - High Energy Visible) là ánh sáng hữu hình. Thế nhưng, trong suốt thời gian dài đa phần chúng ta chỉ miệt mài đi tìm kiếm các loại kem chống nắng phù hợp với kẻ thù vô hình. Và, ánh sáng xanh – hiện diện rất nhiều trong ánh sáng mặt trời, các thiết bị điện tử: tivi, điện thoại, ipad hay đèn LED,… lại bị bỏ qua. Chị Nguyễn Thế Thiên Trang – một fan cứng của Cell Fusion C đồng thời là một Life Coach từng đặt vấn đề: "Có phải với đa phần dân văn phòng ít khi để ý đến ánh sáng xanh nên dù đã cố gắng bảo vệ da bằng nhiều cách nhưng không cải thiện được nhiều?".

Ánh sáng xanh là kẻ thù ẩn họa của làn da

Chuyên gia Đoàn Mạnh Khải – chuyên khoa da, thẩm mỹ cũng nhấn mạnh, thực tế đa phần mọi người thường quan tâm và tìm giải pháp phòng tránh những tác động của tia UVA, UVB hay ô nhiễm không khí. Nhưng không biết tác hại từ ánh sáng xanh đến sức khỏe làn da còn nguy hiểm hơn. "Ánh sáng xanh có bước sóng ​​từ 380 đến 500 nm, tức là bước sóng dài. Nó sẽ đi sâu vào trong da gây tổn hại đến DNA, tế bào da, làm đứt gãy và đẩy nhanh quá trình phân hủy collagen và elastin khiến da sớm trùng nhão, lão hóa, kém săn chắc, đàn hồi. Mặt khác tiếp xúc với ánh sáng xanh trong thời gian dài cũng gây suy yếu chức năng của hàng rào bảo vệ da, cũng có thể gây tăng sắc tố da. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng, sắc tố gây ra bởi ánh sáng xanh tối màu và mạnh hơn so với khi tiếp xúc với tia UV, gây tình trạng xỉn màu da, sạm, nám da lâu hồi phục hơn" – chuyên gia Đoàn Mạnh Khải nhấn mạnh.



Sở dĩ ánh sáng xanh ngày càng gây nhiều nguy hại với sức khỏe làn da là bởi các thiết bị kĩ thuật số, đèn LED có mặt ở khắp mọi nơi và tần suất chúng ta tiếp xúc cũng ngày càng tăng. Đặc biệt, với dân văn phòng, những người làm công việc livestream, nghề chứng khoán… luôn phải làm việc với máy tính cả ngày. Chưa kể, một bộ phận lớn trong chúng ta thường bị cuốn vào mạng xã hội, phim và các chương trình giải trí online "thâu đêm suốt sáng".

Cell Fusion C – giải tỏa âu lo ánh sáng xanh

Muốn bảo vệ da khỏi tác hại của ánh sáng xanh, điều cần thiết đều tiên là mỗi người cần ý thức về nguồn nguy cơ này và có những hành động kịp thời để bảo vệ mình khỏi những tác động đó. Ngày nay, các sản phẩm chăm sóc da, đặc biệt là kem chống ánh sáng xanh đang là xu hướng chủ đạo.

Luôn muốn hướng tới một vẻ đẹp hoàn mỹ, bằng cách giải quyết những vấn đề nhỏ nhất của da, mục tiêu của Cell Fusion C là giúp người dùng tự tin bằng chính làn da khoẻ mạnh, căng bóng. Nhờ công nghệ NEO-CMSTM và tiên tiến, cùng đội ngũ chuyên gia da liễu trong & ngoài nước, Cell Fusion C đã đứng vững trên thị trường đồng thời đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng bằng những bộ sản phẩm chăm sóc sắc đẹp tích hợp những giải pháp an toàn, hiệu quả.



Nhận ra nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng sức khỏe làn da, Cell Fusion C lần lượt cho ra đời 2 dòng kem chống nắng thuần vật lí thế hệ mới, tăng độ trong của kẽm (Zinc) giúp tối ưu hóa hệ thống phân tán tia UV, bảo vệ da hoàn hảo khỏi tác hại của tia UV và ánh sáng xanh đồng thời mang lại cảm giác sử dụng mềm mại, nhẹ nhàng và thoải mái.

Kem chống nắng Derma Relief Sunscreen với khả năng chống ánh sáng xanh ưu việt

Kem chống nắng an toàn cho mọi loại da Derma Relief Sunscreen SPF 50+, PA++++ dùng cho cả gia đình kể cả trẻ nhỏ và mẹ bầu. Đặc biệt với những làn da cực nhạy cảm và khô, da dễ bị kích ứng, đỏ không thể bỏ qua sản phẩm này.



Kem chống nắng bật tone da Brightening Tone Up Sunscreen SPF 50+, PA++++ có thêm tính năng dưỡng trắng, cải thiện nếp nhăn, kiềm dầu, nâng tone da tự nhiên thay lớp nền trang điểm. Sản phẩm đa công dụng giúp tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí cho việc chăm da và làm đẹp.

Các thành phần chiết xuất trong Derma Relief Sunscreen an toàn, siêu lành tính

Là một Beauty Blogger, Trương Nhã Dinh cho biết với đặc thù công việc thường xuyên phải tiếp xúc với ánh đèn, các thiết bị điện tử cô rất hài lòng với Derma Relief Sunscreen. Đây cũng là vật bất ly thân của cô. Nữ Beauty Blogger xinh đẹp cũng nhấn mạnh, vào những ngày ở nhà để bảo vệ da mà vẫn muốn có lớp nền đẹp, nâng tone nhẹ và đều màu mà không cần phải trang điểm cô ưu tiên chọn kem chống nắng bật tone da Brightening Tone Up Sunscreen.



Brightening Tone Up Sunscreen cũng là kem chống nắng vật lý có tác dụng chống ánh sáng xanh

Ngoài hai sản phẩm kem chống nắng có tác dụng bảo vệ da khỏi ánh sáng xanh, theo chuyên gia Đoàn Mạnh Khải, để da bảo vệ tối ưu, vào buổi tối nên sử dụng các sản phẩm có chất chống oxi hóa, giúp tăng cường hàng rào bảo vệ da để da khỏe, hạn chế tác hại từ ánh sáng xanh.



Với mục tiêu mang đến cho người tiêu dùng nhiều kiến thức bổ ích về khoa học làn da, Cell Fusion C Việt Nam đang tổ chức chuỗi talkshow, tọa đàm thuộc nhiều chủ đề khác nhau. Theo dõi và cập nhật trên fanpage Cell Fusion C Vietnam. Công ty TNHH Success Together phân phối chính thức thương hiệu Cell Fusion C, Cell Fusion C Expert tại Việt Nam, hiện nay Success Together đang tuyển nhà phân phối, đại lý trên toàn quốc. Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 168B Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline : 028.628.16666 .

Website : https://cellfusioncvn.com/

Fanpage : https://www.facebook.com/cellfusioncvietnam.