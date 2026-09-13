Kem Tràng Tiền: Khép lại một địa chỉ và hành trình viết tiếp di sản

Góc phố cất giữ cả một trời hoài niệm

Dù không phải là giờ cao điểm, bên trong cửa hàng 35 Tràng Tiền vẫn luôn đông nghịt khách. Lượng khách tìm đến ngày một đông hơn, xen lẫn trong không khí rộn ràng là chút bồi hồi, tiếc nuối khi hay tin cơ sở quen thuộc này sắp chuyển đi. Đối với nhiều thế hệ, địa chỉ 35 Tràng Tiền không chỉ là một điểm bán hàng mà đã trở thành biểu tượng của nét văn hóa ẩm thực, một phần ký ức không thể quên.

Ngay từ lúc này, khu vực "Bức tường Ký ức" tại cửa hàng 35 Tràng Tiền đã được dựng lên và trở thành một góc nhỏ đong đầy cảm xúc. Rất nhiều thực khách đã nán lại để tự tay viết và ghim lên tường những dòng chữ chia tay đầy bịn rịn. Từng mảnh giấy nhỏ ghi lại bao câu chuyện cá nhân, những kỷ niệm ấu thơ cho thấy sự trân quý đặc biệt mà người dân Hà Nội dành cho thương hiệu.

Tự tay ghim lời nhắn lên "Bức tường Ký ức", lưu giữ lại một phần ký ức ngọt ngào của Thủ đô.

Không gian Bức tường Ký ức trở thành điểm dừng chân để gia đình nhiều thế hệ chụp ảnh kỷ niệm trước thềm chuyển giao.

Để đáp lại tình cảm to lớn của khách hàng, trong những ngày đếm ngược cuối cùng (13/09 - 15/09/2026), Kem Tràng Tiền dành tặng thêm khách hàng chương trình chụp ảnh photobooth miễn phí. Chỉ với hóa đơn từ 75.000đ tại 35 Tràng Tiền, thực khách sẽ được tặng ngay 01 lượt chụp ảnh ngay tại Bức tường Ký ức, giúp lưu giữ trọn vẹn những khung hình kỷ niệm đẹp nhất trước giờ phút chuyển giao.

Hương vị di sản tiếp nối tại các hệ thống không gian mới

Khép lại điểm đến 35 Tràng Tiền không phải là sự kết thúc, mà là bước chuyển giao để thương hiệu bước sang những địa điểm mới khang trang, trọn vẹn hơn.

Như một lời cam kết đồng hành từ trạm ký ức cũ sang không gian mới, thương hiệu gửi tặng móc khóa Hanomi (áp dụng đến hết 30/09/2026) làm món quà kết nối. Khách hàng chỉ cần giữ lại 01 hóa đơn mua hàng bất kỳ tại 35 Tràng Tiền, sau đó ghé thăm và mua thêm 01 hóa đơn mới (từ 30.000đ) tại một trong ba không gian chính hãng dưới đây để nhận quà:

Heritage Flagship Store 18 Hàng Bài, P. Cửa Nam

Flagship Store 44 Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm

Cửa hàng 18 Ngô Quyền, P. Cửa Nam

Móc khóa Hanomi - món quà tri ân của thương hiệu

Ngay từ lúc này, không chỉ cơ sở cũ mà các cửa hàng thuộc hệ thống mới cũng đang chứng kiến lượng khách khổng lồ ghé thăm. Sự tấp nập tại các không gian mới chứng minh sức sống mãnh liệt của thương hiệu. Hành trình 7 thập kỷ tại 35 Tràng Tiền sắp khép lại, nhưng tình yêu của người Hà Nội với Kem Tràng Tiền sẽ vẫn tiếp tục thắp sáng và vươn xa.

Dòng người kiên nhẫn xếp hàng trải nghiệm tại cơ sở 18 Hàng Bài. Sự chuyển giao này chính là bước đệm để Kem Tràng Tiền phục vụ khách hàng chu đáo hơn trong những không gian quy mô và chỉn chu nhất.

Quý thực khách có thể ghé thăm và trải nghiệm không gian Kem Tràng Tiền chính hãng tại:

Heritage Flagship Store 18 Hàng Bài, P. Cửa Nam

Flagship Store 44 Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm

Cửa hàng 18 Ngô Quyền, P. Cửa Nam

Bên cạnh các không gian trung tâm, hệ thống đại lý của Kem Tràng Tiền vẫn đang liên tục mở rộng để phục vụ thực khách trên toàn quốc. Tra cứu điểm thưởng thức kem chuẩn vị gần nhất tại: https://kemtrangtien.vn/he-thong-dai-ly?m=132

