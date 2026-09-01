Công ty đang được Nhà nước rao bán với giá 8.500 tỷ đồng: Nắm đất vàng 3 mặt tiền đường Đồng Khởi, cổ phiếu vừa tăng 60%, nhóm Novaland “thèm muốn”

Theo kế hoạch, SCIC sẽ đấu giá trọn lô 79,23 triệu cổ phiếu SEA, tương đương 63,38% vốn Seaprodex, vào ngày 29/9/2026. Giá khởi điểm hơn 8.509 tỷ đồng, tương đương khoảng 107.400 đồng/cổ phiếu.

Mức giá trên cao hơn 45% so với thị giá hiện tại của SEA là 74.000 đồng/cp. Trước đó, SEA đã có đã tăng ấn tượng 60% từ 50.000 lên gần 80.000 đồng chỉ trong thời gian ngắn.﻿

Trong cơ cấu cổ đông hiện nay, Địa ốc Ngân Hiệp nắm 24,03% vốn SEA, còn CTCP Đầu tư Redwood sở hữu 8,44%. Tổng cộng, hai cổ đông liên quan Novaland nắm khoảng 32,47% vốn, chỉ đứng sau SCIC.

Mức giá SCIC đưa ra càng đáng chú ý khi tổng tài sản của Seaprodex tại cuối tháng 6/2026 chỉ khoảng 2.905 tỷ đồng, tức định giá đấu giá cao gấp khoảng 4,6 lần quy mô tài sản trên sổ sách.

Khu đất hơn 1.500 m2, 3 mặt tiền ngay trung tâm TP.HCM

Tài sản gây chú ý nhất của Seaprodex là khu đất 2-4-6 Đồng Khởi, cũng là nơi đặt trụ sở doanh nghiệp. Khu đất rộng 1.522,2 m2, trong đó 1.458,1 m2 không phạm lộ giới, nằm tại giao lộ Đồng Khởi – Tôn Đức Thắng và có tới 3 mặt tiền đường. Đây là một trong những vị trí đắc địa bậc nhất khu trung tâm TP.HCM.

Khu đất được quy hoạch phát triển thành khu phức hợp gồm khách sạn, thương mại, văn phòng và căn hộ, với chiều cao tối đa 20 tầng.

Trên báo cáo tài chính, Seaprodex đang ghi nhận hơn 692 tỷ đồng liên quan khu đất này. UBND TP.HCM đã phê duyệt phương án giá đất theo giá thị trường từ tháng 12/2015. Doanh nghiệp sau đó hoàn tất nghĩa vụ tài chính, được cơ quan thuế xác nhận đã nộp tiền đất ngày 24/1/2017 và Sở Tài chính TP.HCM xác nhận hoàn thành nghĩa vụ ba ngày sau đó.

Tuy nhiên, đến ngày 30/6/2026, Seaprodex vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên chưa thể triển khai dự án. Do đó, hơn 692 tỷ đồng hiện là giá trị ghi trên sổ sách, không phải giá thị trường của khu đất.

Đáng chú ý, doanh nghiệp từng vay Bắc Nam 79 số tiền 250 tỷ đồng để nộp tiền sử dụng đất và dùng 22 triệu cổ phần Proconco làm tài sản bảo đảm.

22 triệu cổ phần Cám Con Cò và danh mục đầu tư hơn nghìn tỷ

Ngoài bất động sản trung tâm TP.HCM, Seaprodex còn sở hữu 22,08% Proconco, doanh nghiệp gắn với thương hiệu thức ăn chăn nuôi Con Cò.

Khoản đầu tư ban đầu có giá gần 547 tỷ đồng. Đến cuối tháng 6/2026, giá trị phần vốn của Seaprodex tại Proconco đã lên gần 1.143 tỷ đồng, tăng khoảng 77 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm hơn 90% tổng giá trị phần vốn tại các công ty liên doanh, liên kết.

Proconco cũng mang lại nguồn thu đáng kể. Trong 6 tháng đầu năm, Seaprodex ghi nhận hơn 74,4 tỷ đồng lợi nhuận từ các công ty liên kết, trong khi lợi nhuận trước thuế toàn doanh nghiệp đạt khoảng 103 tỷ đồng. Riêng Proconco đã chia gần 41,93 tỷ đồng cổ tức cho Seaprodex trong kỳ.

Ngoài Proconco, Seaprodex còn góp vốn tại Đồ hộp Hạ Long, Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, Thủy sản số 4, Thủy sản số 5, Công nghiệp Thủy sản, Đóng sửa tàu Nhà Bè và một số doanh nghiệp khác. Tổng giá trị các khoản đầu tư dài hạn tại cuối tháng 6 đạt gần 1.379 tỷ đồng, trong đó phần vốn tại các công ty liên doanh, liên kết gần 1.255 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cũng có hơn 32,5 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi không kỳ hạn, cùng khoảng 442,6 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn. Tổng cộng, lượng tiền và tiền gửi ngân hàng vào khoảng 475 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Seaprodex đạt doanh thu thuần gần 435 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 100 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 72,9 tỷ đồng, thấp hơn phần lợi nhuận hơn 74,4 tỷ đồng được ghi nhận từ các công ty liên kết.