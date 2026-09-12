Gia tộc Rothschild muốn tham gia huy động vốn cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam 67 tỷ USD và các dự án điện quy mô lớn của Việt Nam

Tại cuộc làm việc, Rothschild & Co đề xuất một loạt lĩnh vực hợp tác với Việt Nam, từ nâng hạng tín nhiệm quốc gia, mở rộng cơ sở nhà đầu tư quốc tế, phát triển thị trường vốn trong nước đến khai thác giá trị tài sản Nhà nước.

Đáng chú ý, tập đoàn này cũng đề xuất tham gia hỗ trợ huy động vốn cho các dự án hạ tầng trọng điểm của Việt Nam, trong đó có dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và các dự án điện theo Quy hoạch Điện VIII.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 67 tỷ USD, là một trong những dự án hạ tầng lớn nhất từng được Việt Nam đặt kế hoạch triển khai. Bên cạnh đó, Quy hoạch Điện VIII cũng bao gồm hàng loạt dự án nguồn điện và lưới điện quy mô lớn, đòi hỏi nhu cầu vốn rất lớn trong nhiều năm tới.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, các đề xuất của Rothschild & Co phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2031, tổng vốn đầu tư toàn xã hội được đặt mục tiêu trên 40% GDP, trong đó đầu tư công chiếm khoảng 1/5. Nhu cầu vốn cần huy động được ước tính cao gấp khoảng 2 lần giai đoạn 2020-2025.

Trong bối cảnh đó, thị trường trái phiếu được xác định là một trong những kênh huy động vốn quan trọng. Bộ trưởng cho biết Việt Nam đang phối hợp với Moody’s, Fitch và S&P nhằm cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia, qua đó giảm chi phí huy động vốn.

Ngoài hạ tầng, hai bên cũng trao đổi về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của khối doanh nghiệp Nhà nước. Việt Nam hiện có 857 doanh nghiệp Nhà nước, trong đó 498 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị Rothschild & Co phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng và triển khai đề án sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước.

Rothschild & Co là tập đoàn dịch vụ tài chính có lịch sử hơn 200 năm, gắn với gia tộc Rothschild. Thế mạnh của tập đoàn nằm ở tư vấn tài chính, M&A, huy động vốn, quản lý tài sản và đầu tư tư nhân.

Năm 2025, Rothschild & Co ghi nhận thu nhập gần 2,99 tỷ euro, tương đương khoảng 90.000 tỷ đồng; lợi nhuận ròng hợp nhất khoảng 574 triệu euro, tương đương hơn 17.000 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của tập đoàn đạt gần 20 tỷ euro, tương đương khoảng 600.000 tỷ đồng, với khoảng 4.800 nhân sự trên toàn cầu.

Tại cuộc làm việc ở Paris, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp trong các lĩnh vực từ thị trường vốn, xếp hạng tín nhiệm, tài sản Nhà nước đến huy động vốn cho các dự án hạ tầng lớn của Việt Nam.