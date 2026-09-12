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Thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng thuộc L’Oréal lên tiếng sau cảnh báo từ châu Âu, khẳng định sản phẩm bị nêu tên là hàng giả

| | Doanh nghiệp

Thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng thuộc L’Oréal lên tiếng sau cảnh báo từ châu Âu, khẳng định sản phẩm bị nêu tên là hàng giả

La Roche-Posay Việt Nam vừa lên tiếng sau khi thông tin về một sản phẩm mang tên Anthelios UVMune 400 Fluide Oil Control bị cảnh báo tại châu Âu gây chú ý, khẳng định sản phẩm bị nêu trong cảnh báo không phải hàng chính hãng của thương hiệu.

La Roche-Posay Việt Nam vừa phát đi thông báo liên quan đến thông tin một sản phẩm có tên và bao bì tương tự kem chống nắng Anthelios UVMune 400 Fluide Oil Control bị cảnh báo tại châu Âu.

Theo dữ liệu từ hệ thống cảnh báo nhanh Safety Gate của Liên minh châu Âu, sản phẩm được nêu có xuất xứ Trung Quốc và từng được rao bán trên nền tảng thương mại điện tử AliExpress của Trung Quốc.

Ảnh: Sản phẩm kem chống nắng bị thu hồi tại châu Âu

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy khả năng chống nắng thực tế của sản phẩm thấp hơn đáng kể so với mức công bố. Cơ quan chức năng tại Đức sau đó yêu cầu gỡ sản phẩm khỏi nền tảng bán hàng. Một số thông tin từ các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng châu Âu cho biết chỉ số SPF đo được ở mức rất thấp, có mẫu gần như không có khả năng chống nắng.

Vì sao dễ gây hiểu lầm?

Điểm đáng chú ý là sản phẩm trong cảnh báo sử dụng cụm tên “Anthelios UVMune 400 Fluide Oil Control” và có thiết kế tương tự dòng kem chống nắng của La Roche-Posay. Điều này có thể khiến người tiêu dùng hiểu rằng sản phẩm chính hãng của thương hiệu này bị cơ quan châu Âu thu hồi.

Tuy nhiên, La Roche-Posay Việt Nam khẳng định sản phẩm bị cảnh báo là hàng giả, làm nhái bao bì, không phải sản phẩm do hãng sản xuất.

Theo doanh nghiệp, hàng chính hãng được nhập khẩu và phân phối qua hệ thống chính thức tại Việt Nam vẫn lưu hành bình thường và không nằm trong diện cảnh báo nói trên.

Như vậy, vụ việc không phải là một đợt thu hồi kem chống nắng Anthelios chính hãng, mà liên quan đến một sản phẩm giả sử dụng tên gọi và hình thức gần giống sản phẩm của La Roche-Posay.

Sau vụ việc, La Roche-Posay khuyến cáo người tiêu dùng tránh mua hàng trôi nổi, hàng xách tay hoặc sản phẩm không rõ nguồn gốc và ưu tiên các kênh phân phối chính thức.

Tại Việt Nam, theo hãng, sản phẩm chính hãng có nhãn phụ tiếng Việt ghi thông tin về sản phẩm, thành phần, đơn vị nhập khẩu và phân phối; bao bì và chữ in cần rõ nét.

La Roche-Posay là thương hiệu dược mỹ phẩm thuộc tập đoàn L’Oréal, trong đó Anthelios là dòng sản phẩm chống nắng được phân phối tại nhiều thị trường.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

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