“Tháng Ngâu” không cản được hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Ngày 11/9, VinFast công bố đã bàn giao 20.161 ô tô điện các loại cho khách hàng tại Việt Nam trong tháng 8/2026. Lũy kế 8 tháng đầu năm, hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bán ra 154.073 xe.

Đáng chú ý, phần lớn tháng 8 năm nay trùng với tháng 7 âm lịch, hay còn gọi là tháng Ngâu. Đây là giai đoạn nhiều người tiêu dùng có tâm lý hạn chế mua sắm các tài sản giá trị lớn như nhà, xe.

Dù vậy, doanh số VinFast vẫn duy trì trên ngưỡng 20.000 xe trong tháng.

Dẫn đầu dải sản phẩm của VinFast là VF 3 với 6.453 xe bàn giao trong tháng 8, nâng tổng doanh số từ đầu năm lên 35.798 xe.

Đứng thứ hai là VF 5, tính cả phiên bản Herio Green, với 4.265 xe trong tháng và 27.948 xe lũy kế từ đầu năm.

Limo Green tiếp tục đóng góp lớn vào tổng doanh số với 4.203 xe trong tháng 8. Lũy kế 8 tháng, mẫu MPV điện này đạt 34.991 xe.

Các mẫu xe còn lại có doanh số thấp hơn, gồm VF 6 với 1.256 xe, VF 8 với 834 xe, Minio Green với 698 xe và VF 7 với 695 xe.

Tính từ đầu năm, VF 6 đạt 15.943 xe, trong khi VF 7 đạt 7.820 xe.

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast toàn cầu cho biết: “Việt Nam đang là một trong những thị trường có tốc độ chuyển đổi sang xe điện nhanh nhất thế giới, với thị phần xe điện ngày càng tăng trong thời gian qua. Kết quả kinh doanh ấn tượng của VinFast với 20.161 xe bàn giao trong tháng 8 - giai đoạn thường được xem là thấp điểm của thị trường do trùng với tháng Ngâu - chính là minh chứng rõ nét nhất. Tôi tin tưởng rằng với sự ủng hộ mạnh mẽ của người tiêu dùng cùng kế hoạch bàn giao và ra mắt các dòng xe mới trong 4 tháng cuối năm, VinFast sẽ sớm phá kỷ lục doanh số đã xác lập trong năm 2025 để tạo nên những dấu son mới trên thị trường ô tô Việt Nam.”

Theo VinFast, từ tháng 9/2024 đến nay, hãng đã có 24 tháng liên tiếp dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam về lượng xe bán ra.

Trong năm 2025, VinFast bán 175.099 xe tại Việt Nam. Đây hiện là mức doanh số cao nhất mà hãng đạt được trong một năm.

So với con số này, doanh số 154.073 xe trong 8 tháng đầu năm 2026 đã tương đương gần 88% kết quả của cả năm trước. VinFast hiện còn cách mốc doanh số năm 2025 khoảng 21.000 xe.

Trong 4 tháng cuối năm, hãng dự kiến tiếp tục bàn giao VF 8 thế hệ mới và VF 2, đồng thời lên kế hoạch giới thiệu thêm các dòng sản phẩm mới trong năm 2026.

VinFast hiện cũng áp dụng chính sách miễn phí sạc pin tại các trạm V-Green đến hết ngày 10/2/2029 đối với các dòng xe đủ điều kiện, cùng một số chương trình ưu đãi riêng cho từng mẫu xe.