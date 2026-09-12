Hoa Sen Group nộp hơn 1.200 tỷ đồng vào ngân sách, tăng tốc với “trụ cột” Hoa Sen Home

Hoa Sen Group tiếp tục đóng góp hơn 1.200 tỷ đồng vào ngân sách

Theo dữ liệu Vietnam Largest Taxpayers 2026 (VNTAX 2026), Hoa Sen Group nộp 1.230 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước năm 2025, qua đó đứng thứ 112 trong VNTAX 200 - Top 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026, đồng thời xếp thứ 42 trong PRIVATE 100 - Top 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Trong cơ cấu đóng góp, VAT hàng nhập khẩu đạt 782 tỷ đồng, chiếm gần 64% tổng số nộp ngân sách. Bên cạnh đó là 260 tỷ đồng VAT hàng nội địa và 92 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hoa Sen đã nhiều năm duy trì quy mô đóng góp trên nghìn tỷ đồng. Năm 2023, doanh nghiệp nộp khoảng 1.041,9 tỷ đồng. Sang năm 2024, con số này tăng lên hơn 1.650 tỷ đồng trước khi đạt 1.230 tỷ đồng trong năm 2025.

Nền tảng cho mức đóng góp này đến từ quy mô hoạt động lớn của doanh nghiệp. Kết thúc niên độ tài chính 2024 - 2025, Tập đoàn Hoa Sen ghi nhận sản lượng hợp nhất khoảng 1,845 triệu tấn, doanh thu thuần 36.538 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 732 tỷ đồng, hoàn thành 146% kế hoạch lợi nhuận theo phương án cao.

Tuy nhiên, câu chuyện tăng trưởng của Hoa Sen những năm gần đây không còn chỉ nằm ở các nhà máy tôn thép. Doanh nghiệp đang từng bước mở rộng từ sản xuất sang phân phối, với Hoa Sen Home được định hướng trở thành một trong những mảng kinh doanh quan trọng trong giai đoạn tiếp theo.

Hoa Sen Home mở rộng từ tôn thép sang hệ sinh thái vật liệu xây dựng

Với nhiều người chuẩn bị xây hoặc sửa nhà, việc lựa chọn vật liệu thường khá mất thời gian khi mỗi nhóm sản phẩm lại phải tìm ở một nơi khác nhau, từ thép, gạch đến thiết bị vệ sinh, sơn, đèn hay đồ dùng hoàn thiện... Để giải quyết bài toán này, Hoa Sen Home được phát triển theo mô hình tích hợp nhiều nhóm vật liệu tại một điểm bán.

Hoa Sen Home định vị là hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất, cung cấp giải pháp xuyên suốt từ xây dựng, hoàn thiện đến trang trí nhà cửa. Hệ thống hiện có hơn 15.000 mã sản phẩm, hướng tới mô hình One-stop Shop, nhiều nhu cầu mua sắm được đáp ứng tại cùng một điểm đến.

Thay vì chỉ tập trung vào các sản phẩm vốn là thế mạnh truyền thống của Tập đoàn Hoa Sen như tôn, thép hay ống nhựa, danh mục tại Hoa Sen Home được mở rộng sang gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp, sơn, chống thấm, đèn, cửa và nhiều nhóm sản phẩm phục vụ quá trình hoàn thiện nhà.

Theo định hướng của doanh nghiệp, Hoa Sen Home không chỉ bán vật liệu mà hướng tới cung cấp giải pháp cho toàn bộ hành trình xây dựng và hoàn thiện một ngôi nhà. Đây cũng là cách doanh nghiệp cụ thể hóa thông điệp “Xây nhà, tới Hoa Sen Home”.

Hơn 15.000 mã sản phẩm, từ phần thô đến hoàn thiện

Một điểm khác biệt trong chiến lược của Hoa Sen Home là kết hợp giữa sản phẩm của các thương hiệu lớn trên thị trường và hệ thống thương hiệu riêng đang được doanh nghiệp phát triển.

Trong nhóm thương hiệu riêng và độc quyền có thiết bị nhà tắm Tuslo, thiết bị nhà bếp Lushine, gạch nhập khẩu Lustra và Lustile, vật liệu xây dựng Luswell, sơn và chống thấm Luscoat, đèn Luscom, cửa Lusdoor… Hệ thống thương hiệu này hiện đã vượt con số 10 và tiếp tục được mở rộng.

Song song với đó, Hoa Sen Home phân phối sản phẩm của nhiều thương hiệu quen thuộc trên thị trường quốc tế như Dulux, Toto, INAX, Arrow, Bosch, Teka hay Monalisa.

Việc mở rộng danh mục giúp Hoa Sen Home hướng tới khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu trong cùng một công trình, từ phần xây dựng cơ bản đến hoàn thiện và trang trí.

Đi cùng độ đa dạng sản phẩm là định hướng “Hàng thật, chất lượng tốt”. Hoa Sen Home đưa ra cam kết 4Đ gồm “Đúng tiêu chuẩn - Đúng chất lượng - Đủ hóa đơn - Được bảo hành”, hướng tới giải quyết một trong những mối quan tâm lớn của người tiêu dùng khi mua vật liệu xây dựng và sản phẩm cho nhà: nguồn gốc, chất lượng và chế độ hậu mãi.

Với người mua, lợi ích của mô hình này không chỉ nằm ở số lượng sản phẩm. Thay vì phải tự tìm kiếm từng nhóm vật liệu tại nhiều cửa hàng, khách hàng có thể tiếp cận nhiều ngành hàng, thương hiệu và được tư vấn trong cùng một hệ thống.

Hoa Sen Home bước sang giai đoạn mở rộng mới

Đến cuối năm 2025, hệ thống Hoa Sen Home ghi nhận doanh thu khoảng 16.000 tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 78 tỷ đồng. Chuỗi bắt đầu có lợi nhuận sớm hơn kế hoạch, tạo tiền đề cho việc mở rộng quy mô trong giai đoạn tiếp theo.

Đầu năm 2026, Công ty Cổ phần Hoa Sen Home chính thức được thành lập với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 99%.

Việc hình thành một pháp nhân riêng đánh dấu bước chuyển của Hoa Sen Home từ một hệ thống phân phối nằm trong tập đoàn sang một mảng kinh doanh có chiến lược và kế hoạch phát triển độc lập hơn.

Theo kế hoạch được công bố, Hoa Sen Home hướng tới nâng quy mô lên 165 siêu thị trong năm 2026 và ít nhất 300 siêu thị vào năm 2030.

Bên cạnh các điểm bán hiện hữu, doanh nghiệp còn phát triển mô hình Mega Home với diện tích dự kiến khoảng 10.000 - 30.000 m², cho phép tập trung nhiều nhóm sản phẩm và thương hiệu trong cùng một không gian mua sắm.

Kế hoạch mở rộng đã được cụ thể hóa khi Hoa Sen Home công bố nhu cầu tìm kiếm khoảng 300 - 500 mặt bằng hoặc nhà xưởng trên toàn quốc, chủ yếu có diện tích từ 1.200 - 3.000 m² và thời hạn thuê dài hạn.

Nếu kế hoạch được triển khai theo đúng lộ trình, việc mở rộng mạng lưới Hoa Sen Home sẽ giúp Tập đoàn Hoa Sen gia tăng hiện diện ở khâu phân phối trực tiếp tới người tiêu dùng, bên cạnh hoạt động sản xuất tôn thép truyền thống.

Với hơn 15.000 mã sản phẩm, danh mục đa thương hiệu và kế hoạch nâng quy mô lên hàng trăm điểm bán, Hoa Sen Home đang dần hình thành mô hình phân phối vật liệu xây dựng và nội thất theo hướng tích hợp nhiều ngành hàng tại cùng một hệ thống.

Từ một doanh nghiệp được biết đến chủ yếu với thương hiệu Tôn Hoa Sen, tập đoàn đang từng bước mở rộng sang mô hình kết hợp giữa sản xuất và phân phối. Đây cũng là nền tảng để Hoa Sen duy trì quy mô hoạt động lớn, mở rộng dư địa tăng trưởng và tiếp tục đóng góp đáng kể vào ngân sách trong những năm tới.