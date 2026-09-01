DN quân đội bắt tay hãng tàu lớn thứ 3 thế giới làm bến cảng gần 15.000 tỷ tại Hải Phòng: Diễn biến mới nhất

Khu bến số 1, số 2 Lạch Huyện - Hải Phòng (Ảnh minh họa)

Gói thầu lớn nhất gần 9.632 tỷ đồng

Ngày 03/09/2026, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đăng tải thông báo mời thầu gói số 8 thuộc dự án đầu tư xây dựng bến số 7, số 8 khu bến cảng Lạch Huyện , Hải Phòng.

Gói thầu có nội dung tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán gói số 7 và gói số 15. Đây là một phần trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 4 của dự án, được Tân Cảng Sài Gòn phê duyệt ngày 05/08/2026 với tổng cộng 19 gói thầu.

Tổng giá 19 gói thầu hơn 12.779 tỷ đồng.﻿ Trong đó, gói thầu lớn nhất là gói thầu số 15 về khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và thi công xây dựng các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật với giá gói thầu gầm 9.632 tỷ đồng.

Phạm vi công việc gồm khảo sát địa hình, địa chất; thiết kế bản vẽ thi công; san lấp mặt bằng; bến container; bến sà lan; bến dịch vụ; kè bảo vệ bờ; nạo vét; đường bãi; xử lý nền cùng các hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước, phòng cháy và chữa cháy.

Gói thầu này có thời gian thực hiện 840 ngày, dự kiến lựa chọn nhà thầu trong tháng 9/2026. Nguồn vốn gồm 15% vốn chủ sở hữu và 85% vốn vay.

Dự án bến số 7 và số 8 Lạch Huyện có tổng diện tích sử dụng đất và mặt nước khoảng 79,9 ha, gồm khoảng 57,5 ha đất và 22,3 ha mặt nước. Hai bến container chính có tổng chiều dài 900 m.

Công trình được thiết kế cho tàu container có trọng tải đến 200.000 DWT, tương đương khoảng 18.000 TEU. Ngoài hai bến container, dự án còn có bến sà lan dài 200 m, bến dịch vụ dài 75 m và khu neo chờ tàu dài 877 m.

Hệ thống thiết bị chính theo quyết định phê duyệt gồm 5 cẩu STS và 15 cẩu RTG, bên cạnh các xe nâng, xe đầu kéo, rơ moóc và phương tiện phục vụ khai thác cảng.

Tổng mức đầu tư được phê duyệt khoảng 14.766 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng khoảng 9.008 tỷ đồng, chi phí thiết bị khoảng 3.044 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án được xác định từ năm 2023 đến năm 2028; nguồn vốn đầu tư gồm 15% vốn chủ sở hữu và 85% vốn vay.

Bắt tay hãng tàu container lớn thứ 3 thế giớ



Trước đó, ngày 21/04/2023, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn là nhà đầu tư dự án bến số 7 và số 8 Lạch Huyện.

Đến năm 2025, hãng vận tải biển CMA CGM của Pháp công bố ký thỏa thuận với Tân Cảng Sài Gòn để cùng phát triển bến số 7 và số 8, bao gồm thiết kế, xây dựng và vận hành. Theo thông tin do CMA CGM công bố, terminal này dự kiến có công suất 1,9 triệu TEU mỗi năm và đi vào hoạt động năm 2028.

Công ty vận tải biển CMA CGM, là hãng tàu container lớn nhất nước Pháp, đứng thứ ba thế giới xét theo sức chở đội tàu, tính theo TEU. CMA CGM đã hoạt động ở Việt Nam từ 1989, hiện đang vận hành 29 tuyến dịch vụ hàng tuần tại bảy cảng trên toàn quốc. CMA CGM là đồng sở hữu cảng Gemalink tại Cái Mép và Cảng Container Quốc Tế Việt Nam (VICT) tại TP. Hồ Chí Minh.﻿

Tại khu vực Lạch Huyện, Tân Cảng Sài Gòn cũng là cổ đông chính nắm 51% vốn của Công ty TNHH Cảng Container Quốc tế Hải Phòng (HICT) - đơn vị đầu tư bến cảng số 1 và số 2, khai thác từ năm 2018, công suất khoảng 1,5 triệu Teu/năm. Phần vốn còn lại đến từ các đối tác Mitsui OSK Lines, Itochu và Wan Hai Lines.

Chiếm hơn nửa thị phần container cả nước, doanh thu gấp 6 lần Gemadept



Tân cảng Sài Gòn là doanh nghiệp quốc phòng an ninh, trực thuộc Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng; là Công ty TNHH một thành viên, Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ.

Hoạt động của doanh nghiệp hiện trải rộng từ khai thác cảng, dịch vụ logistics, vận tải biển, dịch vụ biển đến các lĩnh vực hỗ trợ như hoa tiêu, kỹ thuật, công nghệ thông tin, dịch vụ container, xây dựng và đào tạo. Trong đó, khai thác cảng vẫn là phần có quy mô nổi bật nhất trong hệ thống.

Theo tài liệu giới thiệu năm 2026, Tổng Công ty hiện có 18 trung tâm chức năng và chi nhánh, 29 công ty con, 6 cảng cạn và 15 bến cảng. Hệ thống bến cảng được doanh nghiệp phân thành 5 cảng nước sâu, 6 cảng nội Á và 4 cảng sà lan. Tổng nguồn nhân lực được giới thiệu ở mức 17.200 người, gồm 7.200 nhân viên cảng và 10.000 công nhân thuê ngoài.

Sản lượng container thông qua các cảng của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn năm 2025 đạt 11,4 triệu Teu, tăng 5%. Trong đó, sản lượng container thông qua các cảng khu vực TP.HCM (bao gồm cảng Tân Cảng Cát Lái, cảng Tân Cảng Hiệp Phước và khu vực cụm cảng Cái Mép Thị Vải) năm 2025 đạt 9,9 triệu Teu, tăng 10% so với năm 2024); doanh thu toàn hệ thống đạt 37.408 tỷ đồng, tăng 12%; lợi nhuận 9.055 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2024.

So với một doanh nghiệp cảng biển khác là Gemadept, doanh thu của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn năm 2025 gấp 6 lần Gemadept.

Hiện nay, đang có 7 doanh nghiệp thuộc họ “Tân Cảng” đang có mặt trên sàn chứng khoán, hầu hết đều hoạt động chính trong lĩnh vực logistics.

Trong đó, bao gồm 4 công ty con là CTCP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng (TCL), CTCP Kho vận Tân Cảng (TCW), CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần (IST), CTCP ICD Tân Cảng Long Bình (ILB) và 3 công ty liên kết là CTCP Cảng Cát Lái (CLL), CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng (TOS) và CTCP Tân Cảng – Phú Hữu (PNP).