500.000 tỷ đồng của Vingroup rót vào đâu sau hơn 1 năm bước chân vào làm hạ tầng?

Hạ tầng giao thông đang trở thành một lĩnh vực mới trong hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.



Dấu mốc đáng chú ý xuất hiện vào đầu năm 2025, khi Vingroup đề xuất tự bỏ kinh phí nghiên cứu tuyến metro kết nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ. Đến tháng 5 cùng năm, VinSpeed được thành lập và nhanh chóng gây chú ý với đề xuất đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng vốn khoảng 1,56 triệu tỷ đồng nhưng sau đó xin rút.



Sau hơn một năm, sự hiện diện của Vingroup trong lĩnh vực này đã mở rộng đáng kể, từ đường sắt tốc độ cao đến các trục giao thông đô thị, đường vượt biển và hạ tầng kết nối cao tốc.

Hai tuyến đường sắt tốc độ cao hơn 230.000 tỷ đồng



Một trong những dự án lớn nhất đang được VinSpeed triển khai là tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.



Ngày 30/1/2026, UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận VinSpeed làm nhà đầu tư dự án. Tuyến đường dài hơn 120 km, đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh, với tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h.



Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 147.370 tỷ đồng, chưa bao gồm khoảng 10.270 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng từ ngân sách Nhà nước.



Dự án được khởi công ngày 12/4/2026. Hiện các công việc giải phóng mặt bằng, khảo sát và chuẩn bị thi công đang được thực hiện song song. Mục tiêu của nhà đầu tư là đưa toàn tuyến vào vận hành thương mại trong năm 2028.



Ở phía Nam, VinSpeed cũng là nhà đầu tư tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với Cần Giờ.



Tuyến đường dài khoảng 53 km, có tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h và tổng mức đầu tư gần 86.650 tỷ đồng.



Dự án đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đánh giá môi trường và giải phóng mặt bằng. Theo kế hoạch, tuyến đường sắt này được đặt mục tiêu khai thác từ quý IV/2028.



Như vậy, riêng hai tuyến đường sắt tốc độ cao đang được VinSpeed tập trung triển khai đã có tổng vốn đầu tư hơn 234.000 tỷ đồng.



Gần 162.000 tỷ đồng làm trục Quốc lộ 1A tại Hà Nội



Không chỉ tham gia đường sắt, Vingroup còn xuất hiện tại một trong những dự án hạ tầng lớn nhất của Hà Nội.



Liên danh do tập đoàn này đứng đầu tham gia dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị từ Vành đai 1 đến Cầu Giẽ.



Dự án được thực hiện theo hình thức PPP, hợp đồng BT, với chiều dài khoảng 36,3 km, quy mô tối đa 16 làn xe. Sơ bộ tổng mức đầu tư lên tới 161.994 tỷ đồng.



Công trình được khởi công ngày 19/5/2026. Đến đầu tháng 9, liên danh do Vingroup đứng đầu đã được lựa chọn thực hiện dự án. Tại một số khu vực, việc rà soát hồ sơ đất đai, đo đạc và chuẩn bị giải phóng mặt bằng cũng đã bắt đầu.



Theo kế hoạch, công trình cùng hệ thống hạ tầng liên quan được đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2027.



Hơn 93.000 tỷ đồng cho đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu



Tại khu vực phía Nam, một dự án khác có quy mô đặc biệt lớn là tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu.



Công trình có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 93.000 tỷ đồng, chiều dài khoảng 14 km, gồm hơn 8 km cầu và khoảng 3,85 km hầm vượt biển.



Tuyến đường được kỳ vọng tạo kết nối trực tiếp giữa Cần Giờ và Vũng Tàu, thay vì phải di chuyển vòng qua các tuyến đường bộ hiện hữu.



Vingroup công bố triển khai dự án từ ngày 1/7/2026. Theo kế hoạch của doanh nghiệp, thời gian thực hiện khoảng 3 năm kể từ khi được bàn giao mặt bằng và đáp ứng đầy đủ điều kiện khởi công.



Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu xuống còn khoảng 10 phút.



Mở thêm các cửa ngõ kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành



Cùng thời điểm triển khai tuyến đường vượt biển, hệ sinh thái Vingroup còn tham gia xây dựng hai nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác và Quốc lộ 50.



Trong đó, riêng nút giao Rừng Sác có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. SGC, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup, tham gia liên danh tổng thầu EPC thực hiện các công trình.



Hai nút giao được triển khai từ ngày 1/7/2026, qua đó bổ sung các hướng kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với khu vực phía Nam TP.HCM, đặc biệt là Cần Giờ.

Hạ tầng dần trở thành trụ cột mới



Chỉ trong thời gian ngắn, phạm vi tham gia của hệ sinh thái Vingroup trong lĩnh vực hạ tầng đã mở rộng nhanh chóng.



Nếu giai đoạn đầu tập đoàn mới nghiên cứu một tuyến metro, hiện các doanh nghiệp trong hệ sinh thái đã hiện diện ở cả đường sắt tốc độ cao, quốc lộ, cầu - hầm vượt biển và hạ tầng kết nối cao tốc.



Để phục vụ chiến lược này, Vingroup đã xác định hạ tầng là một trụ cột hoạt động mới. Trong đó, VinSpeed tập trung vào các dự án đường sắt, còn SGC tham gia thi công các công trình giao thông quy mô lớn.



Tiến độ của nhiều dự án cũng được đặt trong khoảng thời gian khá ngắn. Trục Quốc lộ 1A tại Hà Nội hướng tới hoàn thành trong năm 2027, hai tuyến đường sắt tốc độ cao đặt mục tiêu khai thác năm 2028, còn tuyến Cần Giờ - Vũng Tàu dự kiến mất khoảng 3 năm kể từ khi đủ điều kiện thi công.



Từ một tập đoàn gắn nhiều với bất động sản, du lịch, ô tô, y tế và giáo dục, việc liên tiếp xuất hiện tại các dự án giao thông trị giá hàng chục đến hàng trăm nghìn tỷ đồng cho thấy hạ tầng đang dần trở thành một mảnh ghép có quy mô đáng kể trong hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.