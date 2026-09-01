Liên doanh Việt Nam - Singapore vốn 50 tỷ thuê gần 4,5 ha làm siêu trung tâm dữ liệu hơn 12.500 tỷ

Ngày 8/9, UBND TP.HCM quyết định cho CTCP Starmason thuê 44.591,2 m2 đất tại lô T9, khu vực các đường Lã Xuân Oai, D4 và D7, Khu Công nghệ cao TP.HCM, phường Tăng Nhơn Phú.

DA có vốn đăng ký hơn 12.500 tỷ đồng﻿

Khu đất được sử dụng để thực hiện dự án Tổ hợp Trung tâm Dữ liệu Siêu lớn STARMASON. Dự án đã được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 24/3/2026, với thời hạn sử dụng đất đến hết ngày 24/3/2076.

Theo thông tin từ Khu Công nghệ cao TP.HCM, dự án có vốn đăng ký 480,26 triệu USD. Quy đổi theo tỷ giá USD/VND hiện hành, quy mô đầu tư tương đương khoảng hơn 12.500 tỷ đồng.

STARMASON được thiết kế với công suất khoảng 60 MW IT Load, phục vụ nhu cầu điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, xử lý dữ liệu lớn và các tác vụ điện toán hiệu năng cao. Theo công bố trước đó của Sembcorp Development, dự án có khả năng mở rộng công suất lên tới 90 MW trong các giai đoạn tiếp theo.

Theo quyết định của UBND TP.HCM, Starmason được thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho toàn bộ thời gian thuê. Dự án thuộc diện được miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời gian nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện ưu đãi theo quy định. Việc cho thuê đất cũng không phải thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hay đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Liên doanh vốn điều lệ 50 tỷ đồng

Starmason mới được thành lập vào tháng 11/2025, đặt trụ sở tại Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, TP.HCM. Doanh nghiệp có vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng.

Ở thời điểm thành lập, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển BB sở hữu 98% vốn Starmason, trong khi ông Lương Tuấn Trung và bà Đặng Thị Ngọc Bích mỗi người nắm 1%.

Đến tháng 12/2025, Sembcorp Development Ltd của Singapore trở thành cổ đông nước ngoài tại Starmason với tỷ lệ sở hữu 49%, tương ứng 24,5 tỷ đồng. Tháng 3/2026, phía Sembcorp cũng xác nhận Starmason là liên doanh giữa Sembcorp Development và BB Holding, trong đó tập đoàn Singapore nắm 49%.

Pháp nhân phía Việt Nam là Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển BB, được thành lập từ tháng 7/2016, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản. Chủ sở hữu doanh nghiệp là bà Đặng Thị Ngọc Bích.

Đáng chú ý, vốn điều lệ của Đầu tư và Phát triển BB đã tăng khá nhanh trong những năm gần đây. Từ mức 250 tỷ đồng khi thành lập, vốn công ty tăng lên 600 tỷ đồng cuối năm 2023, 1.500 tỷ đồng vào tháng 6/2024 và đạt 2.000 tỷ đồng vào cuối năm 2024.

Về phía đối tác Singapore, Sembcorp Development là thành viên của Sembcorp Industries và đã có hoạt động đầu tư lâu năm tại Việt Nam. Doanh nghiệp này cũng là đối tác của Becamex Group trong hệ thống các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP).

STARMASON là một trong ba dự án quy mô lớn đang được bố trí tại các lô T7, T8 và T9 của Khu Công nghệ cao TP.HCM, với tổng vốn đăng ký gần 1,15 tỷ USD. Riêng hai dự án trung tâm dữ liệu tại đây có tổng vốn đầu tư xấp xỉ 1 tỷ USD.