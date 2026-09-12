Sở Y tế Đà Nẵng yêu cầu các bệnh viện báo cáo gói thầu liên quan Công ty Việt Mỹ

Trong nhiều năm liền, Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ tham gia và trúng nhiều gói thầu tiền tỷ tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Năm 2018, công ty này trúng gói thầu “Mua Vật tư cho hệ thống xạ trị áp sát liều cao (HDR) sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng” với giá gói thầu 1.374.000.000 đồng, giá trúng thầu 1.372.500.000 đồng.

Lý do lựa chọn nhà thầu được đưa ra là: Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm và yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu đưa ra, có giá dự thầu không vượt giá dự toán của gói thầu.

Tiếp đó, công ty này trúng gói thầu “Mua sắm vật tư tiêu hao (nguồn phóng xạ Ir -192) sử dụng cho máy xạ trị áp sát suất liều cao” tại bệnh viện này bằng hình đấu thầu qua mạng, giá trúng thầu 1.372.500.000 đồng. Lý do trúng thầu: đáp ứng năng lực kinh nghiệm, yêu cầu kỹ thuật của gói thầu và có giá dự thầu không cao.

Người dân chờ khám bệnh tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Năm 2021, Công ty Việt Mỹ trúng gói thầu “Mua sắm vật tư tiêu hao (nguồn phóng xạ Ir-192) sử dụng cho máy xạ trị áp sát suất liều cao tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng”, với giá 1.371.000.000 đồng.

Năm 2023, gói thầu “Mua sắm vật tư (nguồn phóng xạ Ir-192) sử dụng cho máy xạ trị áp sát suất liều cao tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng”, Công ty Việt Mỹ tiếp tục trúng trọn gói với 1.369.500.000 tỷ đồng. Một năm sau, công ty trúng tiếp gói thầu “Mua sắm vật tư (nguồn phóng xạ Ir-192) sử dụng cho hệ thống máy xạ trị áp sát” của bệnh viện này, với giá trúng thầu 1.569.999.000 đồng.

Theo thống kê từ dữ liệu công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được dauthau.asia tổng hợp, mới đây nhất, Công ty Việt Mỹ trúng gói thầu “Mua sắm vật tư (nguồn phóng xạ Ir-192) sử dụng cho hệ thống máy xạ trị áp sát tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2026-2027”, với giá trúng thầu 2.600.000.000 đồng.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, đại diện Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cho hay đang tổng hợp, làm báo cáo liên quan đến các gói thầu của Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ gửi Sở Y tế thành phố Đà Nẵng.

Theo tìm hiểu, ngoài Bệnh viện Ung bướu, công ty này cũng trúng các gói thầu tại một số bệnh viện ở Đà Nẵng. Lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang yêu cầu các cơ sở y tế báo cáo cụ thể.