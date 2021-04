Kết luận vụ án "con gián trong tô phở Hòa" gây xôn xao ở TP HCM

Ngày 22-4, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Phạm Phong Phú (SN 1972), Khương Đình Đồng (SN 1991, quê Thanh Hóa), Lê Văn Công (SN 1992, ngụ quận Tân Bình) cùng các bị can khác về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Liên quan đến vụ việc, Trần Anh Tuấn (con rể chủ quán Phở Hòa) bị truy tố về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Đáng chú ý, trong vụ án này, Công an TP HCM đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Nam và Nguyễn Đình Đức về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Do Nam đã bỏ trốn nên Công an TP HCM phát lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Nguyễn Đình Đức là đối tượng đã đến quán Phở Hòa gọi thức ăn sau đó bỏ con gián vào tô phở rồi la lớn rằng quán phở không đảm bảo an toàn vệ sinh để bôi nhọ, gây áp lực cho gia đình chủ quán Phở Hòa trả nợ thay con rể.

Ông Trần Anh Tuấn có mối quan hệ thân thiết với Khương Đình Đồng và Phạm Phong Phú. Đầu tháng 7-2019, Tuấn nhờ Đồng đứng ra bảo lãnh vay của một phụ nữ tên Trinh (không rõ lai lịch) số tiền 200 triệu đồng với lãi suất 4%/ngày.

Trần Anh Tuấn trả lãi được 10 ngày với số tiền 40 triệu đồng thì tắt máy. Đồng không liên lạc được nên phải trả lãi thay cho Tuấn. Ngày 19-7-2019, Đồng cùng một đối tượng khác trực tiếp đến quán Phở Hòa gặp ông Phạm Thành Tân (anh rể ông Tuấn) yêu cầu gia đình phải trả nợ thay cho Tuấn số tiền 200 triệu đồng nhưng ông Tân không đồng ý.

Khương Đình Đồng gặp Phạm Phong Phú thì Phú nói rằng ông Tuấn cũng nợ Phú 5 tỉ đồng, hiện đã bỏ trốn. Sau đó, Phú ra lệnh cho Đồng tạt mắm tôm, chất bẩn vào quán Phở Hòa để gây áp lực, buộc Tuấn phải ra mặt trả nợ hoặc buộc gia đình vợ Tuấn phải trả nợ thay.

Khương Đình Đồng đã nhờ đối tượng Nam "pô" thuê Nguyễn Xuân Tùng và Phạm Thành Đô tạt mắm tôm và hứa sẽ trả công mỗi người 10 triệu đồng. Sau đó, Đồng lệnh cho Lê Văn Công (SN 1992, ngụ quận Tân Bình) mua sơn, mắm tôm mang về pha trộn thành 4 bịch để thực hiện kế hoạch. Khoảng 2 giờ ngày 23-7-2019, Đô chở Tùng ngồi sau ném 4 bịch mắm tôm vào quán Phở Hòa rồi thông báo cho Đồng biết.

Sau khi ném 4 bịch mắm tôm vào quán Phở Hòa Pasteur hôm 23-7-2019 thì 4 ngày sau đó, Đô chở Tùng tiếp tục ném 2 bịch mắm tôm pha sơn vào quán rồi báo cho Đồng biết.

Tối 29-7-2019, nhóm Tùng và Đô đến quán Phở Hòa trên đường Pasteur, quận 3, TP HCM để gây áp lực. Tại đây, Đồng gặp nhóm của Nguyễn Đình Đức cũng đang gây áp lực để đòi nợ. Hai nhóm này ngồi dàn trải tất cả các bàn trong quán Phở Hòa để "đánh đòn tâm lý" buộc gia đình vợ ông Tuấn phải trả nợ thay.

Trong lúc ăn phở thì Nguyễn Đình Đức đã bỏ một con gián vào tô phở rồi la lớn rằng quán phở không đảm bảo an toàn vệ sinh. Sau đó, Công an phường 8 (quận 3) đến giải quyết thì cả bọn ra về.