Kết quả bốc thăm SEA Games 33: U22 Việt Nam đối đầu Malaysia, chờ gặp Thái Lan chung kết

19-10-2025 - 16:34 PM | Sống

U22 Việt Nam cùng bảng với Lào và Malaysia tại SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan.

Lễ bốc thăm môn bóng đá SEA Games 33 diễn ra ở Divalux Resort & Spa Bangkok Suvarnabhumi hôm nay 19/10. Lá thăm may rủi đã đưa U22 Việt Nam cùng bảng B với Lào và Malaysia. 

Đáng chú ý cũng với lực lượng nòng cố U22 tại VCK U23 Đông Nam Á cách đây vài tháng, thầy trò HLV Kim Sang Sik đánh bại U23 Lào với tỷ số 3-0. Trong khi đó, U23 Malaysia không mạnh như cấp độ ĐTQG. Lứa cầu thủ này bị loại từ vòng bảng U23 Đông Nam Á cho đến vòng loại U23 châu Á. Cũng vì vậy, đây được xem là bảng đấu dễ dàng với U23 Việt Nam.

KẾT QUẢ BỐC THĂM VÒNG BẢNG MÔN BÓNG ĐÁ NAM:

Bảng A: Thái Lan, Timor Leste, Campuchia.

Bảng B: Việt Nam, Malaysia, Lào.

Bảng C: Indonesia, Myanmar, Philippines, Singapore.

Kết quả bốc thăm SEA Games 33: U22 Việt Nam đối đầu Malaysia, chờ gặp Thái Lan chung kết- Ảnh 1.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết. Giải đấu năm nay tiếp tục áp dụng quy định đội hình U22 (cầu thủ sinh từ 1/1/2003 trở đi) và không có suất cho cầu thủ quá tuổi.

Theo kế hoạch, vòng bảng diễn ra từ 3/12 đến 12/12; vòng bán kết ngày 15/12; trận tranh hạng Ba và chung kết tổ chức vào ngày 18/12. Ba sân vận động được chọn làm địa điểm thi đấu gồm Rajamangala (Bangkok), Tinsulanonda (Songkhla) và 700th Anniversary of Chiangmai (Chiangmai), trong đó sân Rajamangala cũng sẽ là nơi sẽ diễn ra vòng bán kết, trận tranh hạng Ba và chung kết.

Tại môn bóng đá nữ, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp đối thủ mạnh Philippines tại bảng B. Đây cũng là đối thủ "khó nhằn" của tuyển nữ Việt Nam từng gặp tại SEA Games 32 ở Campuchia năm 2023. 

KẾT QUẢ BỐC THĂM VÒNG BẢNG MÔN BÓNG ĐÁ NỮ:

Bảng A: Thái Lan, Campuchia, Singapore, Indonesia.

Bảng B: Việt Nam, Myanmar, Philippines, Malaysia.

Kết quả bốc thăm SEA Games 33: U22 Việt Nam đối đầu Malaysia, chờ gặp Thái Lan chung kết- Ảnh 2.

Ở nội dung futsal, tuyển futsal nữ Việt Nam ở bảng B gặp Myanmar và Indonesia.

Kết quả bốc thăm SEA Games 33: U22 Việt Nam đối đầu Malaysia, chờ gặp Thái Lan chung kết- Ảnh 3.

Kết quả bốc thăm vòng bảng futsal nữ

Bảng A: Thái Lan, Malaysia, Philippines.

Bảng B: Việt Nam, Myanmar, Indonesia.

Kết quả bốc thăm SEA Games 33: U22 Việt Nam đối đầu Malaysia, chờ gặp Thái Lan chung kết- Ảnh 4.

Lịch thi đấu ĐT U22 Việt Nam tại giải bóng đá quốc tế 2025


Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

