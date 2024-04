Kết quả kinh doanh quý 1/2024 ngày 15/4: Lợi nhuận của Thế giới Di động có thể gấp nhiều lần, 'ông lớn' dầu khí báo lãi tăng 230%, DN sản xuất ô tô có doanh thu chỉ bằng 1 chiếc VinFast VF8

Các doanh nghiệp vừa công bố BCTC quý 4/2023:

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vừa diễn ra, lãnh đạo CTCP Thế giới Di động (MWG) công bố ước tính doanh thu trong quý 1/2024 đạt 31.500 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 17% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận dự kiến cũng sẽ tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo thông tin từ Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, mã chứng khoán PVD), tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2024, công ty ước đạt gần 1.700 tỷ đồng doanh thu và trên 200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng trên 35% và trên 230% so với cùng kỳ.

CTCP Ô tô Giải Phóng (GGG) ghi nhận doanh thu chỉ hơn 1 tỷ đồng, tăng 400 triệu so với cùng kỳ năm trước. Con số này chỉ ngang với giá của một chiến VinFast VF8. Khấu trừ chi phí, công ty lỗ ròng hơn 4 tỷ đồng.

Lãnh đạo Bibica (BBC) tiết lộ doanh thu thuần đạt gần 360 tỷ đồng trong quý đầu năm và lợi nhuận trước thuế 17,4 tỷ đồng. Các con số này lần lượt tăng 152% về doanh thu và gấp 5,8 lần về lợi nhuận so với cùng kỳ.

Thủ Đức VNSteel (TDS) là công ty thép thứ hai báo lợi nhuận giảm. Cụ thể, doanh nghiệp này lãi 3,4 tỷ đồng trong quý 1/2024, giảm 38%.

CTCP Cảng Xanh VIP (mã: VGR) công bố Báo cáo tài chính quý 1/2024 với doanh thu thuần đạt 242 tỷ đồng, tăng gần 28% so với cùng kỳ. Cảng Xanh VIP lãi trước thuế 106 tỷ, tăng 93% so với cùng kỳ và lãi sau thuế hơn 94 tỷ, tăng hơn 97%.

Công ty cho biết cho biết nguyên nhân khiến lợi nhuận tăng cao là vì sản lượng container qua Cảng tăng 22,65% nên dẫn đến doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, chi phí khấu hao giảm do TSCĐ hết khấu hao.

Còn Chứng khoán MB (MBS) ghi nhận tăng trưởng trong hầu hết các mảng nghiệp vụ chính trong quý 1/2024, doanh thu hoạt động đạt 674 tỷ đồng, tăng trưởng 101% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 230 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ 2023. Lãi ròng thu về gần 183 tỷ đồng, tăng 51% so với quý 1/2023 và là quý thứ 5 liên tiếp lợi nhuận tăng so với quý liền trước.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 mới tổ chức gần đây, ông Trần Đình Long cho biết trong quý 1/2024, tập đoàn Hòa Phát (HPG) đã mang về 31.000 tỷ doanh thu và hơn 2.800 tỷ đồng lợi nhuận, gấp 7 lần cùng kỳ.

FPT (FPT) ước tính doanh thu quý 1 đạt 11.681 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.121 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,1% và 19,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Khối Công nghệ (bao gồm Dịch vụ CNTT trong nước và Dịch vụ CNTT nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 59% doanh thu và 43% lợi nhuận trước thuế của toàn Tập đoàn.