Kết quả kinh doanh quý 3: Nhiều tin vui sớm được công bố

Nhiều doanh nghiệp dự kiến lãi quý 3 tăng trưởng

Dabaco (DBC) tiếp tục có thêm một quý kinh doanh thuận lợi khi công bố trong quý 3/2020 ước đạt doanh thu 3.565 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 386 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu quý 3 của Dabaco tăng gần gấp đôi, trong khi lợi nhuận tăng gần 20 lần. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Dabaco đạt doanh thu 11.757 tỷ đồng, gấp 2,3 lần và lợi nhuận sau thuế 1.136 tỷ đồng, gấp 24 lần cùng kỳ năm trước. Chắc chắn Dabaco sẽ kết thúc năm 2020 với các chỉ tiêu kinh doanh vượt xa kế hoạch và trở thành năm kinh doanh thành công nhất trong lịch sử hoạt động khi mà nhiều doanh nghiệp vẫn đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19.

Tiếp đó, ông lớn ngành sữa Vinamilk (VNM) đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ quý 3 và 9 tháng đầu năm 2020, đều tăng so với cùng kỳ. Vinamilk ước tính kết quả quý 3/2020 tăng trưởng 9% về doanh thu và 16% về lợi nhuận, tính chung 9 tháng đầu năm 2020, ông lớn ngành sữa ước tính đem về tổng doanh thu 45,277 tỷ đồng và lãi sau thuế 8,967 tỷ đồng, đều tăng 7% so cùng kỳ bất chấp những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 trong năm 2020.

Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) công bố tổng doanh thu và lãi trước thuế 9 tháng ước đạt mức 5.978 tỷ đồng và 664 tỷ đồng, lần lượt tăng 9% và 275% so với cùng kỳ năm trước như vậy riêng quý 3 DPM đạt 2.050 tỷ đồng doanh thu – tăng nhẹ so với quý 3/2019, LNTT ước đạt hơn 170 tỷ đồng cao gấp hơn 2,2 lần cùng kỳ năm ngoái. DPM cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón trong quý 3/2020 và 9 tháng đầu năm diễn biến khả quan, các nhà máy sản xuất phân bón và hóa chất được vận hành hiệu quả, đạt công suất tối ưu trong bối cảnh công ty tăng cường kiểm soát chi phí, tiết kiệm định mức năng lượng so với kế hoạch.

Vicostone (VCS) cũng đã công bố kết quả ước thực hiện quý 3/2020 với chỉ tiêu lãi sau thuế đạt 400 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và doanh thu thuần cũng tăng nhẹ, lên mức 1.499 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, ước tính VCS mang về 3.994 tỷ đồng doanh thu và 961 tỷ đồng lãi sau thuế.

Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (TCM) ước quý 3, lợi nhuận sau thuế ước đạt 79 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Lãnh đạo TCM chia sẻ trong tháng 9, doanh nghiệp nhận được đơn hàng khẩu trang dành cho trẻ em đi Mỹ và tình hình đơn hàng truyền thống quý 3 cải thiện so với quý trước. Trong quý 4, công ty đã nhận được 80% đơn hàng truyền thống và chưa có đơn hàng khẩu trang. Đồng thời, sau khi EVFTA có hiệu lực thì nhu cầu vải trong nước đã tăng lên, công ty kỳ vọng tình hình đơn hàng sẽ tăng mạnh trong quý 4 và đầu năm sau.

Tập đoàn Kido (KDC) trong quý 3/2020 ước doanh thu đạt 2.293 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước; lãi trước thuế 154 tỷ đồng, tăng 115%; lãi sau thuế 128 tỷ đồng, tăng 141%. Quý 3 đánh dấu thời điểm Kido trở lại mảng bánh sau 5 năm bằng việc ra mắt bánh trung thu thương hiệu Kingdom. Kido dự kiến năm nay, sản phẩm bánh trung thu Kingdom sẽ đóng góp vào doanh thu khoảng 160 tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 36 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần Kido ước đạt 5.960 tỷ đồng, tăng 17,3%. Lợi nhuận sau thuế đạt 261 tỷ đồng, tăng 56,6% so với cùng kỳ năm trước.

Sau nửa đầu năm thu hẹp, kết quả kinh doanh của Fecon (FCN) cũng đã lấy lại đà tăng trưởng trong quý này. Ước tính doanh thu quý 3 của công ty đạt 1.000 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2019, lợi nhuận sau thuế ước đạt 50 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 42%. Tuy nhiên, bù lại hai quý kinh doanh chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cùng lệnh giãn xã hội trước đó, lợi nhuận 9 tháng của Fecon ước tính đạt 86 tỷ đồng, vẫn giảm 60% so với cùng kỳ. Dù vậy, lãnh đạo Fecon cho biết kết quả kinh doanh quý 4 thường sẽ chiếm 40% cả năm, do đó ban lãnh đạo tin tưởng có thể hoàn thành kế hoạch năm với doanh thu 4.000 tỷ đồng.

Lợi nhuận dù giảm nhưng đã bớt khó khăn

Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) trong quý 3 doanh thu đạt 1.159 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 15,1 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu quý 3/2020 của PV Drilling tăng nhẹ 8,4% nhưng lợi nhuận giảm 44%. Tuy nhiên bức tranh 9 tháng của PVD là khả quan hơn rất nhiều so với cùng kỳ, công ty ước đạt 4.300 tỷ đồng doanh thu, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ ước đạt 100 tỷ đồng so với 48,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng đầu năm 2019.

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã thua lỗ trong cả 2 quý đầu năm với khoản lỗ ròng lên tới 4.236 tỷ đồng. Sang quý 3/2020, mặc dù nhà máy ngừng hoạt động để thực hiện Bảo dưỡng tổng thể gần 2 tháng nhưng BSR dự kiến sẽ có lợi nhuận, chấm dứt giai đoạn lợi nhuận âm của 2 quý đầu năm. Kết quả này đến từ nỗ lực thực hiện các giải pháp của BSR như tối ưu hóa sản xuất, bám sát thị trường để điều chỉnh chế độ vận hành phù hợp; tiết giảm chi phí, đàm phán với các nhà cung cấp dầu thô kế hoạch điều chỉnh lùi/giãn lịch tiếp nhận;…Tổng cộng số tiền tiết giảm và tối ưu hóa các hoạt động SXKD, tài chính đạt khoảng 2.500 tỷ đồng.

Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Idico (UIC) ước kết quả sản xuất kinh doanh quý III với tổng doanh thu và thu nhập khác hơn 659 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế thu về 13,9 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu và thu nhập khác đạt gần 1.874 tỷ đồng, thực hiện 65% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế ghi nhận 49 tỷ đồng, giảm hơn 11% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện được 75% kế hoạch năm.

Vận tải Dầu khí (PVTrans, PVT) báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm với doanh thu ước đạt 5.345 tỷ đồng, thực hiện 86% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế ước đạt 565 tỷ đồng, giảm gần 22% so với cùng kỳ nhưng vượt 3% kế hoạch năm. Như vậy, quý 3, doanh nghiệp ước lợi nhuận khoảng 172 tỷ đồng, giảm 18% so với quý 3/2019.

Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, PET) cho biết tổng doanh thu 9 tháng ước đạt 8.640 tỷ đồng, thực hiện 95% kế hoạch năm và tăng 16% so với cùng kỳ 2019. Lợi nhuận trước thuế ước 125,3 tỷ đồng, thực hiện 70% kế hoạch năm và giảm 15% cùng kỳ. Theo đó, tính riêng quý 3, lợi nhuận trước thuế giảm hơn 5% so với cùng kỳ còn 42,6 tỷ đồng, đà giảm cũng đã có dấu hiệu chậm lại so với 2 quý kinh doanh đầu năm nay.

Đức Giang (MGG) đã thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu 2020 với doanh thu thuần 1.440 tỷ đồng và lợi nhuận 20,2 tỷ đồng. Giữa bối cảnh thị trường khó khăn vì Covid-19, tổng doanh thu của MGG giảm 33% so với cùng kỳ, lợi nhuận sụt 51%. Cho cả năm 2020, Ban lãnh đạo MGG ước tổng doanh thu sẽ giảm 40% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sụt 48%.

Mỹ và Brazil - hai thị trường xuất khẩu lốp radial chính của DRC đều là những quốc gia hứng chịu sự lây lan nặng nề của dịch Covid-19 theo đó doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế quý 3/2020 của Cao su Đà Nẵng (DRC) ước giảm so với cùng kỳ năm trước trong đó, lợi nhuận trước thuế giảm đến 28%, chỉ đạt 74 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, hãng săm lốp này ước doanh thu thuần 2.530 tỷ đồng và lãi trước thuế 180 tỷ đồng, lần lượt giảm 12% và 15% so với cùng kỳ.

Có thể thấy cho đến thời điểm này, triển vọng kinh doanh của nhiều nhóm ngành kinh doanh đã không khó như những dự báo trước đó, do đó những con số kinh doanh quý 3 sẽ được các nhà đầu tư mong chờ như là những chỉ báo đánh giá khả năng vượt khó và năng lực chống chịu của các doanh nghiệp.