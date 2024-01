Kết quả kinh doanh quý 4/2023 ngày 13/1: LPB lãi trước thuế gấp 4 lần cùng kỳ, 1 doanh nghiệp báo lỗ 27 quý liên tiếp

Doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý 4/2023 ngày 13/1:

CTCP Rượu và Nước giải khát Hà Nội (Halico, HNR) vừa công bố BCTC quý 4 năm nay với LNTT lỗ 4 tỷ, tiếp tục kéo dài chuỗi lỗ của công ty lên 27 quý lỗ liên tiếp, kể từ quý 2/2017. Lũy kế cả năm, Halico lỗ 10 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng tăng cao, CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD) ghi nhận LNTT quý 4 lỗ 1,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 79 triệu. Lũy kế cả năm, HAD lãi 8 tỷ, giảm 43%.

LNTT CTCP Đầu tư điện lực 3 (PIC) tăng 20% trong quý 4 và giảm 6% trong cả năm 2023.

CTCP Thép Vicasa - VNSteel (VCA) vừa công bố BCTC quý 4/2023 với doanh thu 470 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp còn 13,3 tỷ đồng, giảm 37,2% so với quý 4/2022. Kết quả, Vicasa - VNSteel thu về 4,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 35,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 3,6 tỷ đồng, giảm 45%.

CTCP Thép Tấm lá Thống Nhất (TNS) cho biết sản lượng sản xuất tăng 433% và tiêu thụ tăng 425% kéo theo doanh thu thuần quý 4/2023 của công ty tăng 331 tỷ tương đương tăng 283% so với cùng kỳ năm trước đạt 448 tỷ đồng. LNTT quý 4 năm 2023 lãi 3 tỷ trong khi cùng kỳ năm trước lỗ.

CTCP Chứng khoán MB (MBS) là công ty chứng khoán đầu tiên công bố BCTC Quý 4/2023. Theo đó, trong quý, MBS ghi nhận tăng trưởng trong hầu hết các mảng nghiệp vụ chính, doanh thu hoạt động đạt gần 540 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 201 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ 2022. Lũy kế cả năm 2023, MBS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.816 tỷ đồng, giảm 7% so với năm 2022. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế lại tăng 8% so với cùng kỳ năm trước lên hơn 716 tỷ đồng.

CTCP Thủy điện Sê San 4A (S4A) ghi nhận doanh thu quý 4 đạt 100 tỷ, giảm 65% so với cùng kỳ, LNTT đạt 60 tỷ giảm 40%. Lũy kế cả năm 2023, Thủy điện S4A lãi trước thuế 145 tỷ, giảm 22% sp với cùng kỳ.

Ngân hàng LPBank (LBP) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2023 với lợi nhuận đạt 7.039 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với năm trước, hoàn thành 117% kế hoạch lợi nhuận. Như vậy, ước tính quý 4/2023, LBP lãi 3.352 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ.

Trước LPB, nhiều ngân hàng cũng đã công bố ước tính kết quả kinh doanh 2023.

Vietcombank cho biết lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này năm 2023 tăng 10,2% so với năm 2022. Lãnh đạo Vietcombank không công bố con số cụ thể song ngân hàng này ghi nhận mức lãi hợp nhất trước thuế 37.368 tỷ đồng và lãi riêng lẻ hơn 36.702 tỷ đồng trong năm 2022. Ước tính trên những số liệu này, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Vietcombank năm 2023 có thể khoảng 41.200 tỷ đồng và lợi nhuận riêng lẻ vượt 40.400 tỷ đồng.

BIDV ước tính lợi nhuận trước thuế khối ngân hàng thương mại đạt 26.750 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế Khối Công ty con đạt 1.290 tỷ đồng, Khối Liên doanh đạt 945 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 27.400 tỷ đồng.

VietinBank cũng công bố lợi nhuận của ngân hàng này đã vượt kế hoạch đề ra. Kế hoạch lợi nhuận riêng lẻ năm 2023 của VietinBank là 22.500 tỷ đồng.

Agribank ước tính lợi nhuận trước thuế cả năm đạt khoảng 25.300 - 25.400 tỷ đồng, tăng từ 14,5 - 15% so với năm trước.

Ngoài ra, Sacombank ước tính lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 của đạt hơn 9.500 tỷ, tăng 50% so năm trước.

VIB dự kiến sẽ đạt lợi nhuận sau thuế cả năm 2023 là 8.640 tỷ đồng.

PVComBank cho biết năm qua doanh thu ngân hàng ước đạt 129% kế hoạch giao; lợi nhuận trước thuế ước đạt 100% kế hoạch giao; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 225% kế hoạch được giao; tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu lớn hơn 8%.