Kết quả xổ số hôm nay, 10-9: Xổ số miền Nam - Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

10-09-2025 - 17:08 PM | Xã hội

Kết quả xổ số hôm nay, ngày 10-9, của xổ số miền Nam (XSMN) được các Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng công bố.

Kết quả xổ số hôm nay của xổ số kiến thiết miền Nam (XSMN): Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai có giải đặc biệt là ...

Vé trúng giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ có dãy số ...

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng có giải đặc biệt ...

Kết quả xổ số miền Nam, ngày 10-9, sẽ được Báo Người Lao Động cập nhật khi các công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả.Theo đó, việc cập nhật kết quả xổ số miền Nam được thực hiện lúc 16 giờ 30 phút.

Mời bạn đọc đón xem kết quả xổ số của các công ty xổ số kiến thiết gồm xổ số miền Nam (XSMN), xổ số miền Trung, xổ số miền Bắc được cập nhật sớm trên Báo Người Lao Động mỗi ngày.

Theo Thy Thơ

Người lao động

