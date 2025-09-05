Kết quả xổ số hôm nay, 5-9: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, Ninh Thuận, Hải Phòng...

Kết quả xổ số hôm nay của xổ số kiến thiết miền Nam (XSMN): Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long có giải đặc biệt...

Vé trúng giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương có dãy số ...

Kết quả xổ số hôm nay giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh là ...

Kết quả xổ số miền Trung (XSMT): Gia Lai, Ninh Thuận (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB): Hải Phòng (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số (KQXS) ngày 5-9 của xổ số miền Nam (XSMN) công bố vào lúc 16 giờ 30 phút.

Giải đặc biệt kết quả xổ số miền Trung (XSMT) công bố lúc 17 giờ 30 phút.

Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) công bố lúc 18 giờ 30 phút.

Mời bạn đọc đón xem kết quả xổ số hôm nay của xổ số miền Nam (XSMN), xổ số miền Trung (XSMT), xổ số miền Bắc (XSMB) được cập nhật sớm trên Báo Người Lao Động mỗi ngày.