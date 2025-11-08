Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kết quả xổ số miền Bắc, miền Trung hôm nay, 8-11: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông, Nam Định

08-11-2025 - 17:32 PM | Xã hội

Kết quả xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung ngày 8-11 được các công ty xổ xổ kiến thiết Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông, Nam Định công bố

Kết quả xổ số của xổ số miền Trung (XSMT): Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng có giải đặc biệt là ...

Giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi có dãy số ...

Kết quả xổ số của Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông có dãy số ...

Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB): Nam Định (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Nam Định có giải đặc biệt là ...

Theo đó, việc cập nhật kết quả xổ số hôm nay (8-11) của các công ty xổ số kiến thiết miền Nam (XSMN) được thực hiện lúc 16 giờ 30 phút.

Kết quả xổ số hôm nay của xổ số miền Trung (XSMT) cập nhất vào lúc 17 giờ 30 phút.

Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) được thể hiện lúc 18 giờ 30 phút.

Mời bạn đọc đón xem kết quả xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung được cập nhật sớm trên Báo Người Lao Động mỗi ngày

Theo Thy Thơ

Người lao động

