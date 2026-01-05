Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ, 6 địa phương nào có doanh thu cao đến nghìn tỷ đồng?

Cả nước vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, đến chiều 4/1, khá đông người dân từ các tỉnh, thành phố quay trở lại Hà Nội, TP HCM sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ, bến xe rơi vào tình trạng ùn ứ từ sớm.

Ngay sau khi kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 được công bố kéo dài từ 01 ngày lên thành 04 ngày, các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, vận chuyển khách du lịch, điểm đến... nhanh chóng cập nhật, tăng cường dịch vụ, xây dựng tour phù hợp hành trình 04 ngày để đáp ứng nhu cầu của du khách.

Do lịch nghỉ được điều chỉnh khá muộn, một số đơn vị tập trung tăng cường các dịch vụ lẻ như vé máy bay, phòng khách sạn hoặc tour thiết kế riêng cho nhóm gia đình, khách Việt kiều về nước ngắn ngày.

Tuy nhiên, dịp nghỉ lễ vừa rồi ngành du lịch ước đón và phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách.

Cụ thể, theo thống kê từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đứng đầu về tổng lượng khách và tổng thu du lịch dịp Tết dương lịch năm nay thuộc về TP HCM khi khách tham quan các khu, điểm ước đạt 1,24 triệu lượt. Công suất phòng ước đạt 75%, tổng doanh thu du lịch đạt 2.632 tỷ đồng.

Đứng thứ hai là Đà Nẵng, với tổng lượt khách ước đạt 630.000 lượt, tổng thu du lịch ước đạt 2.445 tỷ đồng, công suất sử dụng phòng đạt 70%, khối khách sạn 4-5 sao đạt 80% và nhiều cơ sở ven biển tỷ lệ kín phòng 90%.

Xếp thứ 3 trong cuộc đua này là Hà Nội với tổng lượt khách ước đón 560.000 lượt, tăng khoảng 250%; trong đó khách quốc tế khoảng 110.000 lượt, tổng thu ước đạt 2.100 tỷ đồng.

Tiếp theo sau đó là tỉnh Quảng Ninh với tổng lượng khách ước tính 657.000 lượt, trong đó khách quốc tế khoảng 70.500 lượt, tổng thu ước đạt 1.620 tỷ đồng.

Xếp thứ 5 là tỉnh Lào Cai với lượng khách ước đón 363.112 lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 32.298 lượt, tổng thu ước đạt 1.500 tỷ đồng.

Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng cũng ghi nhận đón 650.000 lượt khách, công suất phòng đạt khoảng 70-80%, tổng thu ước đạt 1.200 tỷ đồng còn tỉnh Ninh Bình ước đón 723.063 lượt khách, tổng thu ước đạt 795 tỷ đồng.

Hành trình trải nghiệm tour đêm mới của Hà Nội với tên gọi “Hà Nội Đẹp Sound” - Ảnh: Cục Du lịch

Nhiều điểm đến hút khách du lịch trong nước và quốc tế

Thị trường tour Tết Dương lịch 2026 có sự đa dạng hơn về điểm đến, phong phú về loại hình sản phẩm và nâng cao rõ rệt về chất lượng dịch vụ. Kỳ nghỉ dài 4 ngày cùng thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện cho hoạt động du lịch trên cả nước diễn ra sôi động.

Trong kỳ nghỉ lễ, nhiều điểm đến đã thu hút lượng lớn du khách như Phú Quốc, Đà Lạt, Măng Đen, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Mũi Né... Du khách khu vực miền Nam tiếp tục dành sự quan tâm cho các hành trình ra miền Bắc và các điểm nghỉ dưỡng biển.

Trong khi đó, du khách miền Bắc lựa chọn du ngoạn các tỉnh vùng núi Tây Bắc để trải nghiệm không khí mùa Đông hoặc di chuyển vào phía Nam đến các điểm biển nắng ấm như Phú Quốc, Nha Trang, Côn Đảo.

Tại nhiều điểm đến, tỷ lệ lấp đầy phòng đạt mức rất cao, thậm chí lên tới 100% từ trước kỳ nghỉ, như Sa Pa, Đồng Văn, Lô Lô Chải, Mèo Vạc, Mộc Châu, Măng Đen, Phú Quốc, Đà Nẵng, khu vực phố cổ Hà Nội và trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

Đối với hoạt động du lịch inbound, Tết Dương lịch là thời điểm cao điểm trong năm nên lượng khách quốc tế tiếp tục tăng trưởng, chủ yếu đến từ các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Thái Lan, Malaysia, Singapore…

Du khách đón năm mới 2026 ở Phú Quốc, An Giang - Ảnh: Cục Du lịch

Nhiều du khách quyết định đặt tour vào giờ chót khiến giá vé máy bay tăng. Ngành Đường sắt ghi nhận tại khu vực phía Nam lượng khách tăng đột biến, nhiều đoàn tàu đã khai thác hết công suất.

Đặc biệt, vé trên các tuyến du lịch trọng điểm như Sài Gòn - Nha Trang, Sài Gòn - Phan Thiết trong những ngày cao điểm được bán hết. Tại đầu phía Bắc, các tuyến hành trình dài như Hà Nội - Nha Trang hay các tuyến đi sâu vào phía Nam đều kín chỗ và không còn dư địa bổ sung.

Tại các khu, điểm du lịch, nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí được tổ chức sôi nổi, tạo điểm nhấn thu hút khách tham quan, trải nghiệm. Nhiều địa phương tổ chức chào đón những vị khách đầu tiên của năm 2026, thể hiện tinh thần hiếu khách và thông điệp về điểm đến an toàn, thân thiện, sẵn sàng làm mới hình ảnh du lịch. Bên cạnh đó là các chương trình chào đón năm mới, Countdown đếm ngược, bắn pháo hoa cùng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí, tạo không khí phấn khởi trong cộng đồng.