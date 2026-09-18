Kêu gọi đề xuất nhiệm vụ ứng dụng AI, tài trợ tối đa 3 tỷ đồng

NATIF kêu gọi đề xuất nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng AI năm 2026, tài trợ tối đa 3 tỷ đồng/nhiệm vụ, thời gian thực hiện không quá 12 tháng. Ảnh: Bộ KHCN

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026.

Theo đó, mức tài trợ từ ngân sách nhà nước tối đa 3 tỷ đồng cho mỗi nhiệm vụ, thời gian thực hiện không quá 12 tháng.

Ưu tiên giải pháp AI có khả năng ứng dụng trực tiếp

Chương trình dành cho doanh nghiệp, tổ chức có tư cách pháp nhân có nhu cầu ứng dụng AI để tạo ra sản phẩm, dịch vụ, quy trình, mô hình kinh doanh mới hoặc cải tiến đáng kể những sản phẩm, dịch vụ, quy trình và mô hình hiện có.

Thay vì chỉ tập trung vào ý tưởng công nghệ, NATIF đặt trọng tâm vào khả năng ứng dụng AI để giải quyết các bài toán cụ thể.

Hồ sơ đề xuất phải xác định rõ mục tiêu, nội dung, phương án triển khai, kết quả đầu ra, kế hoạch tài chính và cơ cấu nguồn vốn. Tính khả thi được xem xét trên phương pháp thực hiện, tiến độ, thời gian và tổng mức kinh phí.

Nhiệm vụ được lựa chọn phải có khả năng ứng dụng trực tiếp, tạo hiệu quả kinh tế hoặc giải quyết vấn đề xã hội; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Một yêu cầu quan trọng là dữ liệu phục vụ giải pháp AI. Tổ chức đề xuất phải chỉ rõ nguồn dữ liệu, khả năng tiếp cận và quyền sử dụng, chất lượng dữ liệu cũng như kế hoạch chuẩn bị dữ liệu phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và tiến độ.

Giải pháp cũng phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể về tính năng, chỉ tiêu kỹ thuật, dữ liệu, tiếng Việt, khả năng tích hợp, quy trình nghiệp vụ hoặc chi phí triển khai, qua đó cho thấy khả năng vận hành trong môi trường thực tế.

Ưu tiên 6 lĩnh vực

Thời gian thực hiện mỗi nhiệm vụ không quá 12 tháng, hướng tới những giải pháp có mức độ sẵn sàng tương đối cao, có thể nhanh chóng hình thành sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình cụ thể.

NATIF ưu tiên các nhiệm vụ ứng dụng AI trong 6 lĩnh vực gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp và chế biến nông sản; y tế và dược phẩm; logistics và chuỗi cung ứng; thương mại, dịch vụ và quản trị doanh nghiệp; cơ quan hành chính nhà nước.

Các địa bàn ưu tiên gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Tây Ninh và những địa phương có nhu cầu tham gia.

Tổ chức đề xuất có hợp đồng, thỏa thuận hoặc cam kết hợp pháp với viện nghiên cứu, trường đại học hoặc doanh nghiệp nhỏ và vừa có giải pháp công nghệ AI cũng được ưu tiên xem xét.

Tài trợ tối đa 3 tỷ đồng mỗi nhiệm vụ

Mức tài trợ từ ngân sách nhà nước tối đa 3 tỷ đồng cho mỗi nhiệm vụ. Tổ chức chủ trì đồng thời phải có phương án và tài liệu chứng minh khả năng huy động nguồn vốn hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước.

Trường hợp số hồ sơ đáp ứng đầy đủ điều kiện vượt quá số lượng nhiệm vụ dự kiến tài trợ hoặc nguồn kinh phí được giao trong năm 2026, NATIF sẽ xét chọn theo thứ tự nộp hồ sơ hợp lệ trong phạm vi kinh phí được cấp.

Các nhiệm vụ phải tuân thủ quy định về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn, môi trường và các quy định pháp luật có liên quan.