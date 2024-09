Khả Ngân sánh đôi tài tử Ấn Độ trong buổi khai máy phim mới tại Đà Lạt

Bộ phim điện ảnh "Love in Vietnam" - hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam - đã tổ chức buổi khai máy tại Không gian Văn hóa Tâm linh Phật giáo Samten Hills Dalat, một địa danh du lịch nổi tiếng của Đà Lạt. Cặp đôi chính của phim, tài tử Bollywood Shantanu Maheshwari và Khả Ngân lần đầu xuất hiện công khai bên nhau, kể từ khi dự án được công bố hồi tháng 5 tại LHP Cannes 2024.

Khả Ngân và bạn diễn Shantanu Maheshwari trong buổi khai máy

Khả Ngân chia sẻ tại buổi lễ khai máy rằng, cô hào hứng nhưng cũng lo lắng khi chính thức gia nhập đoàn phim. Nữ diễn viên mong quá trình ghi hình sắp tới sẽ diễn ra một cách suôn sẻ, thuận lợi. “Buông bỏ hết mọi lo toan cuộc sống thường nhật, tôi gần như tập trung toàn bộ tinh thần để nhập vai với mong muốn lan tỏa thông điệp và năng lượng tích cực về tình yêu đến khán giả trong nước, quốc tế về đất nước, con người Việt Nam thông qua bộ phim này", cô nói.

Khả Ngân nhận được lời mời từ Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ tại Việt Nam đảm nhận vai nữ chính "Love in Vietnam" từ sau phim truyền hình "Gia đình mình vui bất thình lình" của VFC. Dự án điện ảnh này là cơ hội, đồng thời cũng là thách thức cho người đẹp khi lần đầu tham gia tác phẩm nói tiếng Anh 100% và do ê-kíp Ấn Độ sản xuất hoàn toàn. Trong suốt nhiều tháng chuẩn bị cho vai diễn, cô đã bay sang Ấn Độ gặp gỡ đoàn phim và chụp poster đầu tiên của tác phẩm. Cô cũng dành phần lớn thời gian để trau dồi ngoại ngữ, thường xuyên trò chuyện với ‘người tình' trên màn ảnh Shantanu Maheshwari - nhằm có sự tương tác tốt trước khi phim bấm máy.

Tài tử Shantanu Maheshwari gửi lời cám ơn đến nhà sản xuất của "Love in Vietnam" vì nhờ tác phẩm, anh có cơ duyên đặt chân đến mảnh đất hình chữ S, hợp tác với nữ diễn viên Khả Ngân xinh đẹp. Dù mới ở Đà Lạt ít ngày nhưng anh đã cảm nhận được vẻ đẹp thiên nhiên yên bình và sự cởi mở, gần gũi của con người Việt Nam dành cho mình.

Shantanu Maheshwari sinh năm 1991, là diễn viên, vũ công, biên đạo múa và người dẫn chương trình nổi tiếng của Ấn Độ. Nam tài tử không chỉ có ngoại hình cuốn hút mà còn ghi dấu ấn trong rất nhiều bộ phim hot tại Bollywoow như "When love bites", "Medically yours", "Campus beats", "Something like love", "Special day"…

Tài tử Bollywood Shantanu Maheshwari

Bộ phim "Love in Vietnam" với kinh phí đầu tư 4 triệu USD, được sản xuất bởi đạo diễn - biên kịch Rahhat Shah Kazmi, nổi tiếng với phim "Country of Blind" (phim được chọn trình chiếu ở LHP châu Á Đà Nẵng lần 2); cùng nhà sản xuất tên tuổi của "vũ trụ điện ảnh" Bollywood - Captain Rahul Bali.

Nội dung phim nói về chuyện tình giữa cô gái người Việt (Khả Ngân thủ vai) và chàng trai người Ấn Độ (Shantanu Maheshwari thủ vai). Lần đầu gặp gỡ tại mảnh đất có nhiều năng lượng tích cực và bình an của Việt Nam, hai con người đến từ 2 quốc gia khác nhau đã có sự kết nối về tâm hồn để rồi tình yêu nảy nở và viết lên chuyện tình ngọt ngào nhưng cũng nhiều thăng trầm, từ rào cản địa lý đến khác biệt văn hoá và những vấn đề gia đình.

Love in Vietnam sẽ quay bối cảnh tại Việt Nam lên đến 75% thời lượng và 25% quay tại Ấn Độ. Không chỉ dừng lại ở chuyện tình lãng mạn, phim còn mong muốn quảng bá du lịch, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Hiện tại phim tiến hành ghi hình tại Đà Lạt. Ngoài ra, phim còn có lịch quay tại Đà Nẵng, Hội An, Phú Yên, Nha Trang, Hạ Long…

Phim dự kiến công chiếu vào cuối hè 2025 tại cả Việt Nam, Ấn Độ và thế giới, sau đó sẽ phát trên nền tảng Netflix toàn cầu.