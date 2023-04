Khách bay tăng vọt, Nội Bài khuyến cáo hành khách dịp lễ 30-4

Mở tối đa máy soi chiếu an ninh



Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã chủ động sẵn sàng các phương án phục vụ. Trong đó, tăng cường phối hợp với hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất nắm bắt sản lượng vận chuyển để xây dựng phương án phân bổ quầy thủ tục, cửa ra máy bay và băng tải hành lý phù hợp với thực tế khai thác. Chuẩn bị đủ số lượng quầy dự phòng cho các hãng hàng không tăng chuyến trong thời gian cao điểm.

Thi công cải tạo mặt bằng khu vực soi chiếu an ninh tại tầng 2 Sảnh E để mở rộng luồng tuyến di chuyển cho hành khách, lắp đặt bổ sung thêm máy soi chiếu an ninh. Thực hiện mở tối đa máy soi chiếu an ninh tại các khung giờ cao điểm, đảm bảo lưu thông nhanh nhất và chủ động kiểm soát lượng khách ngay từ các vị trí kiểm soát giấy tờ tùy thân.