Khách chi 14,6 triệu đồng mua bảo hiểm ô tô, 10 phút sau xe gặp tai nạn lại không được bồi thường, công ty bảo hiểm giải thích: "7 phút nữa hợp đồng mới có hiệu lực"

Mua bảo hiểm được 10 phút thì xảy ra tai nạn

Trưa 4/8/2025, anh Mã ở Thái Châu, Chiết Giang, Trung Quốc, đến Trung tâm Lynk & Co Thái Châu, mua một chiếc Lynk & Co 03 đã qua sử dụng với giá 115.000 NDT (hơn 421 triệu đồng). Xe được bàn giao vào lúc 15h cùng ngày. Ngay sau đó, người đàn ông này yêu cầu nhân viên hỗ trợ mua bảo hiểm thương mại cho chiếc xe mới mua.

Theo lời anh Mã, trong suốt quá trình làm thủ tục, anh đã nhiều lần hỏi nhân viên bán hàng về việc bảo hiểm xe có hiệu lực tức thì hay không. Sau khi được nhân viên khẳng định là “có”, người đàn ông này mới yên tâm rời showroom và lái xe về nhà.

Anh Mã cho biết đã mua bảo hiểm ô tô thương mại từ Công ty Bảo hiểm Tài sản & Tai nạn Dadi với mức phí 3.995 NDT (hơn 14,6 triệu đồng). Hợp đồng được ký kết lúc 18h16 cùng ngày. Không may, khoảng 10 phút sau khi ký hợp đồng, trên đường về nhà, xe anh Mã bất ngờ bị một phương tiện phía sau đâm vào. Cú va chạm khiến xe của anh lao lên trước, va chạm mạnh với một chiếc Maserati. Vụ tai nạn xảy ra lúc 18h53.

Trong vụ tai nạn trên, anh Mã thừa nhận lỗi thuộc về mình vì không kịp phanh. Ngay lập tức, anh đã liên hệ công ty bảo hiểm để làm thủ tục bồi thường. Tuy nhiên, yêu cầu này lại bị từ chối.

“Công ty bảo hiểm nói hợp đồng chỉ có hiệu lực từ 19h, trong khi tai nạn xảy ra lúc 18h53. Vì chênh lệch 7 phút nên họ từ chối chi trả. Tôi thật sự choáng váng. Chiếc xe tôi va vào là Maserati, chi phí sửa chữa đuôi xe đã gần 60.000 NDT, xe của tôi cũng mất hơn 40.000 NDT”, ông Mã chia sẻ.

Theo người đàn ông này, hợp đồng đáng lẽ phải có hiệu lực ngay khi công ty bảo hiểm nhận tiền, thay vì chờ đến một mốc giờ định sẵn.

“Tôi hỏi ông ấy hai lần trước khi thanh toán và thêm hai lần nữa sau khi đã trả tiền, lần nào nhân viên cũng khẳng định ‘có’. Thiệt hại tổng cộng gần 100.000 NDT (hơn 366 triệu đồng) nhưng giờ tôi phải tự mình gánh chịu”, người đàn ông này cho biết.

Đại lý bán xe và công ty bảo hiểm nói gì?

Trước sự việc, phía Trung tâm Lynk & Co Thái Châu cho biết: “Xe đã có bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, nên khách hàng có thể lưu thông bình thường. Với bảo hiểm thương mại, vì chúng tôi là đại lý xe cũ và không bán bảo hiểm, nên khách hàng đã tải ứng dụng của công ty bảo hiểm, đọc và xác nhận điều khoản, sau đó mới thanh toán. Là người trưởng thành, anh ấy phải tự chịu trách nhiệm với nội dung đã ký.”

Về việc nhân viên có khẳng định hiệu lực tức thì hay không, ông Lâm, quản lý trung tâm trên cho biết nói: “Nhân viên bán hàng xác nhận chỉ nói hợp đồng sẽ có hiệu lực trong ngày, nhưng không dùng từ ‘ngay lập tức’. Báo giá cũng ghi rõ hợp đồng bắt đầu từ 0h ngày hôm sau. Còn trong trường hợp này, hợp đồng được kích hoạt lúc 19h, nên trên thực tế cũng có thể coi là hiệu lực ngay trong ngày.”

Trong khi đó, ông Trần, Giám đốc Công ty Bảo hiểm Tài sản & Tai nạn Dadi, cho biết sau khi rà soát hồ sơ, không thấy tài liệu nào chứng minh khách hàng đã yêu cầu hiệu lực tức thì.

“Nhân viên đại lý chỉ báo lại rằng khách hàng muốn bảo hiểm có hiệu lực ngay, nhưng phía đại lý khẳng định hợp đồng chỉ có thể có hiệu lực trong ngày, không phải ngay tại thời điểm thanh toán”, ông Trần nói. Tuy nhiên, đại diện công ty bảo hiểm cũng thừa nhận có thể đã thiếu sót trong khâu nhắc nhở khách hàng.

“Chúng tôi lẽ ra phải giải thích rõ hợp đồng có hiệu lực từ 19h, và khuyến nghị khách hàng không nên lái xe trước thời điểm đó. Do sự cố đáng tiếc này, chúng tôi đã liên hệ Trung tâm Bảo vệ Người tiêu dùng Trung Quốc để hòa giải và tìm phương án hỗ trợ, nhằm giảm bớt thiệt hại cho ông Mã”, ông Trần cho biết thêm.

Vụ việc của ông Mã phản ánh một thực tế phổ biến trong giao dịch bảo hiểm: khoảng trống giữa thời điểm khách hàng thanh toán và mốc giờ hợp đồng bắt đầu có hiệu lực. Với nhiều công ty, bảo hiểm thường được tính từ 0h ngày hôm sau hoặc một khung giờ cố định. Điều này khiến khách hàng lầm tưởng mình đã được bảo vệ ngay sau khi thanh toán, trong khi thực tế vẫn tồn tại rủi ro pháp lý.

Theo các chuyên gia, để tránh những tranh chấp tương tự, người mua bảo hiểm cần đọc kỹ điều khoản, đặc biệt là thời điểm hợp đồng bắt đầu có hiệu lực. Đồng thời, nhân viên bán hàng cũng phải có trách nhiệm giải thích rõ ràng, tránh dùng những cụm từ dễ gây hiểu lầm như “có hiệu lực ngay trong ngày” hay “có thể lái xe bình thường”.

