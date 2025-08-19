Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khách chi 14,6 triệu đồng mua bảo hiểm ô tô, 10 phút sau xe gặp tai nạn lại không được bồi thường, công ty bảo hiểm giải thích: "7 phút nữa hợp đồng mới có hiệu lực"

19-08-2025 - 11:28 AM | Sống

Khách chi 14,6 triệu đồng mua bảo hiểm ô tô, 10 phút sau xe gặp tai nạn lại không được bồi thường, công ty bảo hiểm giải thích: "7 phút nữa hợp đồng mới có hiệu lực"

Một vụ tranh chấp bảo hiểm tại Trung Quốc đang gây xôn xao dư luận.

Mua bảo hiểm được 10 phút thì xảy ra tai nạn

Trưa 4/8/2025, anh Mã ở Thái Châu, Chiết Giang, Trung Quốc, đến Trung tâm Lynk & Co Thái Châu, mua một chiếc Lynk & Co 03 đã qua sử dụng với giá 115.000 NDT (hơn 421 triệu đồng). Xe được bàn giao vào lúc 15h cùng ngày. Ngay sau đó, người đàn ông này yêu cầu nhân viên hỗ trợ mua bảo hiểm thương mại cho chiếc xe mới mua.

Theo lời anh Mã, trong suốt quá trình làm thủ tục, anh đã nhiều lần hỏi nhân viên bán hàng về việc bảo hiểm xe có hiệu lực tức thì hay không. Sau khi được nhân viên khẳng định là “có”, người đàn ông này mới yên tâm rời showroom và lái xe về nhà.

Anh Mã cho biết đã mua bảo hiểm ô tô thương mại từ Công ty Bảo hiểm Tài sản & Tai nạn Dadi với mức phí 3.995 NDT (hơn 14,6 triệu đồng). Hợp đồng được ký kết lúc 18h16 cùng ngày. Không may, khoảng 10 phút sau khi ký hợp đồng, trên đường về nhà, xe anh Mã bất ngờ bị một phương tiện phía sau đâm vào. Cú va chạm khiến xe của anh lao lên trước, va chạm mạnh với một chiếc Maserati. Vụ tai nạn xảy ra lúc 18h53.

Khách chi 14,6 triệu đồng mua bảo hiểm ô tô, 10 phút sau xe gặp tai nạn lại không được bồi thường, công ty bảo hiểm giải thích: "7 phút nữa hợp đồng mới có hiệu lực"- Ảnh 1.

Ảnh: Sohu

Trong vụ tai nạn trên, anh Mã thừa nhận lỗi thuộc về mình vì không kịp phanh. Ngay lập tức, anh đã liên hệ công ty bảo hiểm để làm thủ tục bồi thường. Tuy nhiên, yêu cầu này lại bị từ chối.

“Công ty bảo hiểm nói hợp đồng chỉ có hiệu lực từ 19h, trong khi tai nạn xảy ra lúc 18h53. Vì chênh lệch 7 phút nên họ từ chối chi trả. Tôi thật sự choáng váng. Chiếc xe tôi va vào là Maserati, chi phí sửa chữa đuôi xe đã gần 60.000 NDT, xe của tôi cũng mất hơn 40.000 NDT”,  ông Mã chia sẻ.

Theo người đàn ông này, hợp đồng đáng lẽ phải có hiệu lực ngay khi công ty bảo hiểm nhận tiền, thay vì chờ đến một mốc giờ định sẵn.

“Tôi hỏi ông ấy hai lần trước khi thanh toán và thêm hai lần nữa sau khi đã trả tiền, lần nào nhân viên cũng khẳng định ‘có’. Thiệt hại tổng cộng gần 100.000 NDT (hơn 366 triệu đồng) nhưng giờ tôi phải tự mình gánh chịu”, người đàn ông này cho biết.

Đại lý bán xe và công ty bảo hiểm nói gì?

Trước sự việc, phía Trung tâm Lynk & Co Thái Châu cho biết: “Xe đã có bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, nên khách hàng có thể lưu thông bình thường.  Với bảo hiểm thương mại, vì chúng tôi là đại lý xe cũ và không bán bảo hiểm, nên khách hàng đã tải ứng dụng của công ty bảo hiểm, đọc và xác nhận điều khoản, sau đó mới thanh toán. Là người trưởng thành, anh ấy phải tự chịu trách nhiệm với nội dung đã ký.”

Về việc nhân viên có khẳng định hiệu lực tức thì hay không, ông Lâm, quản lý trung tâm trên cho biết nói: “Nhân viên bán hàng xác nhận chỉ nói hợp đồng sẽ có hiệu lực trong ngày, nhưng không dùng từ ‘ngay lập tức’. Báo giá cũng ghi rõ hợp đồng bắt đầu từ 0h ngày hôm sau. Còn trong trường hợp này, hợp đồng được kích hoạt lúc 19h, nên trên thực tế cũng có thể coi là hiệu lực ngay trong ngày.”

Khách chi 14,6 triệu đồng mua bảo hiểm ô tô, 10 phút sau xe gặp tai nạn lại không được bồi thường, công ty bảo hiểm giải thích: "7 phút nữa hợp đồng mới có hiệu lực"- Ảnh 2.

Ảnh: Sohu

Trong khi đó, ông Trần, Giám đốc Công ty Bảo hiểm Tài sản & Tai nạn Dadi, cho biết sau khi rà soát hồ sơ, không thấy tài liệu nào chứng minh khách hàng đã yêu cầu hiệu lực tức thì. 

“Nhân viên đại lý chỉ báo lại rằng khách hàng muốn bảo hiểm có hiệu lực ngay, nhưng phía đại lý khẳng định hợp đồng chỉ có thể có hiệu lực trong ngày, không phải ngay tại thời điểm thanh toán”, ông Trần nói. Tuy nhiên, đại diện công ty bảo hiểm cũng thừa nhận có thể đã thiếu sót trong khâu nhắc nhở khách hàng.

 “Chúng tôi lẽ ra phải giải thích rõ hợp đồng có hiệu lực từ 19h, và khuyến nghị khách hàng không nên lái xe trước thời điểm đó. Do sự cố đáng tiếc này, chúng tôi đã liên hệ Trung tâm Bảo vệ Người tiêu dùng Trung Quốc để hòa giải và tìm phương án hỗ trợ, nhằm giảm bớt thiệt hại cho ông Mã”, ông Trần cho biết thêm.

Vụ việc của ông Mã phản ánh một thực tế phổ biến trong giao dịch bảo hiểm: khoảng trống giữa thời điểm khách hàng thanh toán và mốc giờ hợp đồng bắt đầu có hiệu lực. Với nhiều công ty, bảo hiểm thường được tính từ 0h ngày hôm sau hoặc một khung giờ cố định. Điều này khiến khách hàng lầm tưởng mình đã được bảo vệ ngay sau khi thanh toán, trong khi thực tế vẫn tồn tại rủi ro pháp lý.

Theo các chuyên gia, để tránh những tranh chấp tương tự, người mua bảo hiểm cần đọc kỹ điều khoản, đặc biệt là thời điểm hợp đồng bắt đầu có hiệu lực. Đồng thời, nhân viên bán hàng cũng phải có trách nhiệm giải thích rõ ràng, tránh dùng những cụm từ dễ gây hiểu lầm như “có hiệu lực ngay trong ngày” hay “có thể lái xe bình thường”.

 (Theo Sohu)

Phát hiện "khách VIP" chi hơn 1,6 tỷ đồng mua vàng trong 1 buổi sáng mà không hỏi giá, chủ tiệm lập tức báo công an

Ánh Lê

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 đại học thu về 3.800 tỷ đồng/năm, bằng cả Bách khoa Hà Nội và 2 trường khác cộng lại: Mỗi ngày trường bỏ túi gần 10,5 tỷ đồng

1 đại học thu về 3.800 tỷ đồng/năm, bằng cả Bách khoa Hà Nội và 2 trường khác cộng lại: Mỗi ngày trường bỏ túi gần 10,5 tỷ đồng Nổi bật

Gom đủ 26 tỷ rồi nghỉ hưu khi mới 38 tuổi, thanh niên tiết lộ một bí mật đơn giản không ai ngờ

Gom đủ 26 tỷ rồi nghỉ hưu khi mới 38 tuổi, thanh niên tiết lộ một bí mật đơn giản không ai ngờ Nổi bật

Giao gì làm đó, không nhiệt huyết, không nỗ lực, cũng không nghỉ việc: Chuyện gì xảy ra với dân văn phòng?

Giao gì làm đó, không nhiệt huyết, không nỗ lực, cũng không nghỉ việc: Chuyện gì xảy ra với dân văn phòng?

11:10 , 19/08/2025
Từ 5/9, 768.000 học sinh tiểu học ở Hà Nội đồng loạt đón tin vui: Được hưởng ưu đãi lớn

Từ 5/9, 768.000 học sinh tiểu học ở Hà Nội đồng loạt đón tin vui: Được hưởng ưu đãi lớn

11:10 , 19/08/2025
Con trai Cục trưởng Xuân Bắc gửi 3 chữ tới HIEUTHUHAI, “con tướng” mạnh nhất làng rap là đây!

Con trai Cục trưởng Xuân Bắc gửi 3 chữ tới HIEUTHUHAI, “con tướng” mạnh nhất làng rap là đây!

11:10 , 19/08/2025
Nếu con bạn có 5 biểu hiện sau thì mới thực sự thông minh, còn không chỉ là khôn lỏi!

Nếu con bạn có 5 biểu hiện sau thì mới thực sự thông minh, còn không chỉ là khôn lỏi!

11:04 , 19/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên