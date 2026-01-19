Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khách đóng phí bảo hiểm nhân thọ đều đặn gần 10 năm, nhưng công ty không nhận được tiền: Hơn 219 triệu đồng bị chiếm đoạt

19-01-2026 - 16:14 PM | Smart Money

Một nữ nhân viên đã nhiều lần thu tiền phí bảo hiểm của khách hàng nhưng không nộp về công ty và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 219 triệu đồng.

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỹ Khanh (sinh năm 1987, thôn Thăng Lập, xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk), từng là “Chuyên viên dịch vụ khách hàng” của một công ty bảo hiểm nhân thọ, để điều tra về hành vi Tham ô tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định: Trong thời gian từ ngày 19/7/2016 đến 30/4/2025, với chức vụ là "Chuyên viên dịch vụ khách hàng" được giao nhiệm vụ thu tiền phí bảo hiểm của khách hàng, Nguyễn Thị Mỹ Khanh đã nhiều lần thu tiền phí bảo hiểm của các khách nhưng không nộp vào công ty và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 219 triệu đồng. Qua làm việc với Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Mỹ Khanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai mục đích chiếm đoạt tiền là để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Hành vi của đối tượng thể hiện rõ việc lợi dụng quyền hạn được giao chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý, gây thiệt hại cho tài sản của doanh nghiệp. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ thêm các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Công an tỉnh cho biết, hiện nay thực trạng tham ô tài sản trong khu vực kinh tế tư nhân là vấn đề đáng báo động, đặc biệt trong các doanh nghiệp có cấu trúc quản lý không chặt chẽ, có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế và uy tín doanh nghiệp, đồng thời ảnh hưởng lớn đến môi trường kinh doanh. Vụ án trên cũng là lời cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp, tổ chức thuộc khu vực kinh tế tư nhân cần tăng cường quản lý, xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ, phân định rõ ràng trách nhiệm và quyền hạn, áp dụng nguyên tắc phân chia nhiệm vụ và luân chuyển công việc, tăng cường minh bạch tài chính để phòng ngừa, hạn chế tối đa hành vi tham ô tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính khác.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk

Linh San

An ninh tiền tệ

