Khách Hàn Quốc “né” một món Việt đến mức phải in áo đồng phục để đi ăn

Ẩm thực Việt luôn mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách nước ngoài nhờ sự kết hợp phong phú giữa các nguyên liệu. Ví dụ như món bún bò không chỉ có thịt, chả mà còn đi kèm rất nhiều loại rau thơm như rau mùi, hành lá, rau quế,... Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn hết tất cả những thành phần đó. Một số người có thể dị ứng, hoặc đơn giản là không hợp khẩu vị. Thông thường, khách nước ngoài sẽ nói với nhân viên để bỏ bớt những món họ không thể ăn. Nhưng ba vị khách Hàn này đã tìm ra một cách giao tiếp độc đáo chưa từng thấy.

Chiếc áo của 3 vị khách khiến cho cộng đồng mạng bật cười

Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền một bức ảnh 3 người Hàn Quốc mặc chiếc áo vô cùng đặc biệt tại một tiệm bánh mì tại Đà Nẵng. Trên chiếc áo của mỗi người lần lượt ghi những dòng chữ “Đừng cho rau mùi ạ”, “Cho rau mùi ạ”. Đáng nói, ai team rau mùi thì có thêm hình trái tim trên áo để thể hiện sự yêu thích còn ai không thích ăn rau mùi thì lại để hình tròn có thêm một dấu gạch chéo.

Khoảnh khắc dễ thương này đã được chủ tiệm bánh mì ghi lại đăng lên mạng xã hội và nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số nhiều người cảm thấy những du khách Hàn này quá dễ thương còn một số khác thì lại muốn sắm ngay cho mình một chiếc áo để sau này đi du lịch.

- Chắc mình cũng in một cái áo rau đắng quá.

- Dễ thương quá vậy trời.

- Cho tui xin địa chỉ đặt, chứ thỉnh thoảng bảo chủ quán xong quay đi ngoảnh lại cắn phải miếng rau thơm. Cảm giác tuyệt vọng.

- Dễ thương quá vậy ta, bánh mì Việt Nam ngày càng vươn tầm trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Bên cạnh chiếc áo chỉ có duy nhất tiếng Việt thì còn có một chiếc áo của các khách du lịch khác còn có cả tiếng Thái Lan, tiếng Hàn Quốc và tiếng Anh. Đây là một phương pháp tiện lợi khi chiếc áo vừa có thể mặc đi du lịch mà còn vừa có thể để các hàng ăn uống ở nước ngoài dễ dàng đọc thông tin.

Nhiều du khách còn chọn chiếc áo có nhiều ngôn ngữ khác nhau

Rau mùi là loại rau có mùi thơm đặc trưng, khi ăn vào có vị the nhẹ xe lẫn chút đắng thongwf được người Việt dùng để tăng hương vị món ăn. Tuy nhiên, với nhiều người không quen, đặc biệt là người Hàn Quốc thì rau mùi lại có mùi khó chịu, thậm chí bị so sánh với mùi xà phòng. Đây là lý do nhiều du khách Hàn luôn dặn kỹ nhà hàng không bỏ loại rau này vào món ăn.

Ba du khách người Hàn đã mang đến một kỷ niệm đáng nhớ tại Việt Nam. Tuy một trong ba du khách không thể ăn được rau mùi nhưng tình yêu của họ dành cho bánh mì Việt Nam vẫn không hề thay đổi chỉ là cần "một chút điều chỉnh" để trải nghiệm được trọn vẹn hơn.