Khách hàng phản ánh dịch vụ tại store mỹ phẩm cao cấp: Ai mặc đồ sang thì tiếp, mặc bình dân thì bị ngó lơ

Shopping vẫn luôn là niềm đam mê của các chị em, ấy thế mà có những trải nghiệm mua sắm không hề thoải mái chút nào. Mới đây trên hội nhóm "Đẹp Chanh Sả" một chủ tài khoản L.R. có chia sẻ cảm nhận của cô trong một lần shopping tại Trung tâm thương mại ở Q1, TPHCM.

T hái độ của nhân viên bán hàng của một hãng cao cấp: Khách mặc đồ sang thì tiếp, mặc bình dân thì bị ngó lơ

Cụ thể L.R. chia sẻ, cô vào store nằm trong TTTM của một thương hiệu mỹ phẩm cao cấp để mua son, khi cô muốn khắc tên vào son thì được nhân viên thông báo là máy khắc tên đang bị hỏng.

Tuy nhiên điều mà L.R. cảm thấy không thoải mái chính là thái độ phục vụ khách của nhân viên tại store này. Khi cô bước vào, nhân viên không hề tư vấn hay hỏi han gì, đến khi cô hỏi thì họ mới tiếp chuyện.

"Em đã định bỏ qua thái độ ban đầu cho đến khi thanh toán mình nhận được bill và túi không phải của hãng. Trong khi đứng đợi thanh toán thì có một chị mặc đồ sang trọng hơn đi ngang qua thì các bạn lại ra chào đón hết sức niềm nở" - L.R. chia sẻ.

Cô cũng chia sẻ thêm, sản phẩm mà cô nhận được rất sơ sài, không chỉn chu. Cô cảm thấy không được tôn trọng và khá thất vọng về cách phục vụ của nhân viên hôm nay. "Dù lần trước em được nhận túi, nơ và bạn còn rất cẩn thận xịt thêm nước hoa vào túi. Kiểu một trời một vực luôn ấy" - L.R. phản ánh lại sự việc.

Rất nhiều người cũng bức xúc về thái độ của nhân viên tại các store cao cấp: "Hàng xa xỉ mà dịch vụ tệ hơn shop bình dân"

Ngay lập tức, bài phản ảnh của L.R. được rất nhiều tín đồ shopping quan tâm. Rất nhiều người cũng chia sẻ về trải nghiệm mua sắm không hề thoải mái tại store này. Vẫn biết không phải nhân viên nào cũng như nhau, nhưng thực tế không chỉ mình L.R. có cảm giác khó chịu như vậy.

- "Mình cũng bị 1 lần nhân viên ở đây liếc ngang liếc dọc nè bạn. Sợ luôn mà hãng cũng chẳng giải quyết gì sau khi mình phản ánh".

- "Nếu đã cao cấp thì không bao giờ làm nhân viên bán hàng trong mấy store này rồi. Đa số nhân viên nhìn vào cách ăn mặc của khách mà có thái độ lòi lõm. Đúng là cái nhìn thiển cận".

- "Ôi sao không lấy tên nhân viên gọi lên cho hãng. Đăng lên đây làm gì. Hãng nào cũng sẽ có nhân viên nọ nhân viên kia. Nếu có ý kiến mình thấy bạn nên làm việc với quản lý ngay lúc đó. Chứ đăng lên đây không ai biết gì đâu".

- "Mình từng tại store này, thấy bạn nhân viên rất okie dù mình mặc quần áo rất bình thương, khi thanh toán có cả túi của hãng sau đó sẽ để thêm vào túi của TTTM".

- "Sao không phản ánh tên nhân viên lên hãng cho mấy bạn đó rút kinh nghiệm chứ. Hàng xa xỉ mà dịch vụ còn tệ hơn mấy shop bình dân".

- Hồi mình đi mua nước hoa của một hãng tại TTTM cũng bị hắt hủi. Tiếp khách mặc đồ sang xong người ta không mua. Mình mua thì họ ngẩn người ra đứng hình mất 5 giây rồi mới bắt đầu tư vấn. Đợt gửi CSKH qua tin nhắn mình đánh giá tệ thì bên hãng gọi xin lỗi. Rồi bảo nhân viên đó nghỉ việc rồi. Không check cam quầy hàng được. Nói chung tệ".

Về thắc mắc mua hàng không nhận được túi giấy của hãng, nhiều người cũng đứng lên giải thích cho cô. Tuy nhiên, mọi người cũng khuyên cô đáng ra lên hỏi ngay khi thanh toán.

- "Về túi thì theo như mình biết những gian hàng mỹ phẩm tập trung như này thường phải theo TTTM quy định. Trừ khi bạn vào những khu người ta thuê riêng thì không bị dính với TTTM thôi".

- "Mua bên này phải tới quầy chung thanh toán dùng túi của họ luôn, không được túi hãng. Còn thái độ nhân viên như vậy thì phản ánh đúng rồi, gửi mail hoặc lên page đi bạn".

- "Do cách thức ăn chia với TTTM đó bạn. Thuê quầy riêng thì tự túc túi và thanh toán. Thanh toán tập trung là hình thức chia lợi nhuận trên % doanh số (cái này tùy brand kí với TTTM), thì dùng túi của TTTM. Một số hãng in nhiều túi thì dù thanh toán tập trung mà xin họ cũng cho túi hãng. Nhưng ở hãng này in ít lắm. Còn thái độ nhân viên ở đây thì bị kêu khắp nơi rồi".

Sự việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người.

(Nguồn: Đẹp Chanh Sả)