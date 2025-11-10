Khách mua vé số rồi tặng lại cho người bán: Cái kết bất ngờ

Mới đây, một người phụ nữ bán vé số đã bất ngờ trúng thưởng sau khi được vị khách mua hàng rồi tặng lại tờ vé số. Biết tin trúng thưởng, người phụ nữ lập tức đến đại lý đổi thưởng.

Đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (tỉnh Hậu Giang cũ) đã đổi thưởng cho vị khách nói trên. Chia sẻ trên báo Thanh Niên, phía đại lý cho biết tờ vé số đem lại may mắn cho người phụ nữ trên mang dãy số 945989 của đài Kiên Giang, mở thưởng kết quả xổ số miền Nam ngày 2/11. Tấm vé trúng giải an ủi, trị giá 50 triệu đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Thông tin đã khiến nhiều người bất ngờ, chúc mừng người bán vé số đã may mắn nhận được số tiền lớn.

Tờ vé số mang dãy số 945989 do khách tặng lại đã giúp người bán dạo trúng thưởng 50 triệu đồng.

Trong khi đó, một đại lý vé số ở TP.HCM thì xác nhận vừa đổi thưởng 9 tờ vé số trúng giải độc đắc cho một người đàn ông 40 tuổi. Tấm vé số mang dãy số 765683, của đài Trà Vinh, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 7/10 đã giúp người đàn ông nhận giải thưởng lên tới 18 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Người đàn ông 40 tuổi trúng 9 tờ vé số độc đắc.

Phía đại lý vé số cho hay, người trúng thưởng có điều kiện khá giả. Anh này mua vé số từ một người phụ nữ bán dạo. Khi người bán mời mua, anh đã chọn dãy số mà người bán còn nhiều vé nhất. Không ngờ, quyết định đó đã khiến anh thực sự đổi đời.

Sau khi biết tin trúng thưởng, người đàn ông đã gọi điện cho đại lý tới tận nhà để đổi thưởng. Anh này nhận 2 tỷ đồng tiền mặt, còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản.

Trước đó, nguồn tin trên báo Người Lao Động cũng thông tin, tiệm vàng Kim Lan 2 (xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) cho biết đã đổi thưởng cho một khách hàng trúng 3 tờ vé số độc đắc mang dãy số 791214 của đài Vĩnh Long, mở thưởng ngày 7/11. Chủ nhân giải thưởng đã nhận về số tiền thưởng là 6 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Những thông tin về người trúng số giải thưởng lớn khiến cư dân mạng xuýt xoa, "xin vía", hy vọng một ngày nào đó cũng có được niềm vui như thế.