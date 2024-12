Khách nhận nhà The Miyabi ngỡ ngàng trước không gian sống trên “đảo tỷ phú”

"The Miyabi đẹp ngoài sức tưởng tượng"

Ngày 30/11 vừa qua, những căn nhà đầu tiên của phân khu The Miyabi đã chính thức được trao tới tay các chủ nhân. Nhiều khách hàng không khỏi ấn tượng trước tốc độ hoàn thiện và chất lượng bàn giao của phân khu phong cách Nhật này.

"Tôi rất hạnh phúc khi bước chân vào ngôi nhà của mình, thực sự đẹp ngoài sức tưởng tượng. The Miyabi có biển xanh, cát trắng, nắng vàng, có tiện ích chăm sóc sức khoẻ với khoáng nóng tự nhiên, có công viên, trường đua ngựa, bến du thuyền… Ban đầu tôi dự tính mua nhà để đầu tư, nhưng sau khi nhận nhà, tôi quyết định sẽ dùng để ở, vì môi trường tại đây mang lại lợi ích lớn về sức khoẻ", chị Lê Thị Lan chia sẻ.

Cùng chung cảm xúc với chị Lan, chị Lê Thị Hương cho biết bản thân là người rất yêu văn hoá Nhật nên đã đặt mua ngay từ khi The Miyabi bắt đầu mở bán.

"Đây chính là căn nhà mơ ước của tôi, chỉ mới đến cửa thôi đã sững sờ vì đẹp hơn những gì mình tưởng tượng. Không gian yên bình, trước sông, sau biển, cực kì khoáng đạt. Căn nhà được kiến trúc sư lừng danh Kengo Kuma thiết kế, nói thực là nằm mơ cũng không được ông ấy vẽ cho", chị Hương nói.

Chị Lê Thị Hương rạng rỡ khi nhận nhà bàn giao với tiến độ và chất lượng vượt kỳ vọng

Được chấp bút bởi kiến trúc sư đại tài Kengo Kuma và phát triển bởi Vinhomes cùng tập đoàn bất động sản hàng đầu Nhật Bản Nomura Real Estate, phân khu The Miyabi được đánh giá như một kiệt tác tại Vinhomes Royal Island. Dự án sở hữu vị trí đắc địa, quy hoạch bài bản, cảnh quan tuyệt mỹ và nghệ thuật kiến trúc đỉnh cao nhờ hội tụ những giá trị tinh hoa của xứ sở mặt trời mọc.

"The Miyabi sở hữu vị trí đẹp hàng đầu thị trường khi nằm gần trung tâm TP. Hải Phòng và được bao quanh bởi sông nước. Bên cạnh đó, dự án nổi bật với thiết kế ấn tượng và chất lượng xây dựng cao cấp theo đúng tiêu chuẩn và tinh thần Nhật Bản. Chúng tôi tin rằng khách hàng sẽ cảm thấy hài lòng khi nhận bàn giao sản phẩm", ông Kenzo Inomata, Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị của Nomura Real Estate, chia sẻ tại sự kiện bàn giao.

427 căn biệt thự tại The Miyabi đã hoàn tất phần thô, sẵn sàng bàn giao cho những chủ nhân tinh hoa

Hiện, The Miyabi đã hoàn thiện hàng loạt hạng mục quan trọng. 427 căn biệt thự đã hoàn thiện phần thô để bàn giao. Hệ thống đường, cổng chào Tori, hàng cây bonsai, hồ nước, cầu gỗ đỏ, chòi tứ giác, lầu vọng cảnh… đều đã hiện hữu. Những yếu tố đặc trưng này đã tạo nên một "Nhật Bản thu nhỏ" đầy sống động, sẵn sàng mang đến cho cư dân trải nghiệm chân thực về cuộc sống thượng lưu tại Vinhomes Royal Island.

Kiến trúc và cảnh quan đậm chất Nhật được tái hiện tại công viên nội khu The Miyabi

Mảnh ghép hoàn chỉnh bức tranh "Tinh hoa Nhật Bản"

Cùng với The Miyabi, bức tranh "Tinh hoa Nhật Bản" tại đảo Vũ Yên sẽ có thêm mảnh ghép rực rỡ The Komorebi. Phân khu vừa chính thức ra mắt thị trường vào tháng 10 và cùng được đồng phát triển bởi Vinhomes, Nomura và KTS Kengo Kuma.

Nằm kế bên The Miyabi, The Komorebi có chung vị trí đắc địa, không gian khoáng đạt, quy hoạch hiện đại và cảnh quan tuyệt đẹp. Những căn nhà của The Komorebi có thiết kế độc đáo, dựa trên niềm cảm hứng từ mô hình nhà Machiya truyền thống của người Nhật với mái cúi về phía trước.

Để phù hợp với khí hậu Việt Nam, Kengo Kuma đã khéo léo điều chỉnh hệ lam gỗ, kích thước cửa sổ, mái hiên… nhằm ngăn nắng mạnh, mưa hắt mà vẫn bảo đảm hài hòa với thiên nhiên. Nhờ vậy, thiên nhiên tràn vào trong mỗi căn nhà, chạm đến mọi giác quan, mang lại luồng sinh khí dồi dào cho con người.

The Komorebi là mảnh ghép hoàn hảo tạo nên bức tranh "Tinh hoa Nhật Bản" tại Vinhomes Royal Island

Tại The Komorebi, cư dân sẽ được tận hưởng bộ đôi công viên sinh thái đẳng cấp Youth Garden quy mô 8.000m2 và Ikigai Park rộng gần 2ha. Cả hai công viên đều mang đậm phong vị thiên nhiên và văn hoá Nhật Bản, cùng hàng loạt tiện ích như chòi nướng BBQ, khu vui chơi, sân đa năng, khu luyện tập… Tất cả mang đến cho cư dân những giờ phút thư giãn, hướng tới cuộc sống tươi trẻ, khoẻ mạnh và hạnh phúc.

Đặc biệt hơn cả, tại Ikigai Park còn có Ikigai Wellness Center - Trung tâm chăm sóc sức khoẻ phong cách Nhật Bản đầu tiên tại Hải Phòng. Đây là nơi cư dân được thụ hưởng dịch vụ đặc quyền tắm khoáng nóng Onsen chuẩn Nhật với nguồn khoáng chất tự nhiên quý giá được thay đổi theo 4 mùa trong năm, lấy từ các vùng khoáng danh tiếng xứ sở hoa anh đào như suối nước nóng Gero (tỉnh Gifu), suối nước nóng Nyuutou (tỉnh Akita), suối nước nóng Kusatsu (tỉnh Gunma) và suối nước nóng Hakone Shichi (tỉnh Kanagawa). Đi liền với đó là hàng loạt liệu pháp chăm sóc khác, như xông hơi, thiền, yoga, thưởng trà... vừa có tác dụng bồi dưỡng sức khoẻ thể chất, vừa giúp di dưỡng tinh thần.

Đó là chưa kể hệ sinh thái dịch vụ đẳng cấp quốc tế của toàn đại đô thị Vinhomes Royal Island, từ sân golf, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa, trung tâm thương mại, phố đi bộ, các tổ hợp thể thao, trung tâm hội nghị tiệc cưới…

Với những giá trị độc đáo chuẩn Nhật, The Miyabi và The Komorebi đã tạo nên một tổ hợp sống - nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khoẻ toàn diện cùng chuẩn mực mới về cuộc sống thượng lưu giữa lòng Thành phố Đảo Hoàng gia.