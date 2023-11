Khách nói món ăn có vật thể lạ nên yêu cầu hoàn tiền, chủ quán check cam phát hiện sự thật gây phẫn nộ

Kinh doanh nhà hàng chưa bao giờ là điều đơn giản, từ khâu lên thực đơn gì để có thể đáp ứng khẩu vị của đa số khách hàng, cho đến việc tuyển nhân viên phục vụ, và đôi khi là việc đối phó với những chiêu trò của những người muốn ăn mà lại không muốn trả tiền, giống như tình huống mà một chủ nhà hàng tại Anh phải đối mặt sau đây.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail, vụ việc mới xảy ra tại nhà hàng Observeatary ở thành phố Blackburn, hạt Lancashire của Anh. Hôm đó, một nữ khách hàng đã tới đây dùng bữa cùng một người đàn ông.

Tuy nhiên, khi đã dùng xong bữa, người phụ nữ cho biết đã tìm thấy một sợi tóc trong đĩa thức ăn, tỏ ý không hài lòng với vấn đề vệ sinh của nhà hàng và yêu cầu được hoàn tiền. Cô này đã tỏ ra rất bức xúc với một nhân viên của quán.

Cuối cùng, anh Tom Croft, 32 tuổi, chủ quán ăn đã đồng ý với yêu cầu của vị khách nữ và hoàn trả lại cho cô toàn bộ chi phí của bữa ăn là 12,95 bảng (tương đương gần 400.000 VNĐ).

Vị khách nữ thì thầm điều gì đó với người đàn ông bên cạnh.

Mọi chuyện tưởng như sẽ kết thúc ở đó, nhưng vì nhà hàng vốn có tiêu chuẩn vệ sinh 5 sao vô cùng nghiêm ngặt, từ đầu bếp đến nhân viên phục vụ đều được yêu cầu buộc tóc lại và vì thế, tóc của họ khó có thể rơi vào các món ăn. Anh Tom đã quyết định kiểm tra camera an ninh xem mọi chuyện có đúng như vị khách nói hay không, vì vấn đề này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng của quán.

Cuối cùng, kết quả đã khiến anh cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Trong khi đang dùng bữa, người phụ nữ đã ghé vào tai vị khách nam ngồi cạnh để thì thầm điều gì đó, sau đó, cô này đã tự dứt một sợi tóc của mình ra, vo viên lại rồi bỏ vào cái đĩa thức ăn dở.

Sau đó cô này tự dứt một sợi tóc của mình ra...

"Tôi đã cảm thấy thật kinh tởm, và tức giận nữa, rất tức giận. Ngoài kia có những người sẵn sàng hủy hoại danh tiếng của một nhà hàng và khiến các nhân viên ở đó mất việc chỉ vì một bữa ăn trị giá 12 bảng 95 xu. Các nhân viên ở nhà bếp có thể đã nghĩ lỗi ở do họ, trong khi họ chẳng làm gì sai cả", anh Tom Croft phẫn nộ cho biết.

Và bỏ nó vào đĩa thức ăn đã ăn được một nửa.

Cũng như nhiều nhà hàng khác trên khắp nước Anh, nhà hàng của anh đang phải gồng mình để tồn tại trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế và những vụ việc tương tự như vậy có thể hủy hoại danh tiếng của nó, thậm chí có thể khiến nhà hàng phải đóng cửa.

"Nếu chúng tôi không có đoạn clip do camera an ninh ghi lại thì danh tiếng của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng không ít và rất đáng lo ngại. Mọi người sẽ không muốn ăn ở những nơi mà lại có tóc ở trong thức ăn. Chúng tôi được đánh giá tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm ở mức 5 sao và đã áp dụng mọi hướng dẫn về an toàn thực phẩm", anh Tom Croft nói thêm.

Anh Tom Croft chia sẻ rằng anh đã mở nhà hàng được 5 năm rưỡi rồi nhưng chưa từng gặp trường hợp nào như thế này. Anh cũng lên tiếng cảnh báo các nhà hàng khác hãy cẩn trọng với những khách hàng với thủ đoạn tương tự để được ăn miễn phí.

"Tôi chỉ muốn cảnh báo các nhà hàng khác hãy thận trọng. Luôn có những người sẵn sàng làm như vậy với các bạn", anh Tom Croft đưa ra lời nhắc nhở.

Nguồn: The Sun