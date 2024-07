Khách nữ “chốt” VinFast VF 6: Xe dễ dùng, an toàn, không khói xăng

"Ngày hội trải nghiệm VF 6" là sự kiện lái thử có quy mô lớn nhất của VinFast từ trước tới nay, dành cho người dùng đang quan tâm tới mẫu SUV điện VF 6. Chuỗi sự kiện diễn ra đồng loạt từ ngày 27/7 đến ngày 3/8, tại 100 điểm là các showroom, đại lý VinFast và các trung tâm thương mại Vincom ở các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Ghi nhận trong những ngày đầu tiên của chuỗi sự kiện, đặc biệt là trong 2 ngày cuối tuần, lượng khách hàng đăng ký lái thử rất đông. Không ít khách hàng thậm chí đã ngay lập tức xuống cọc mua xe sau khi trực tiếp được trải nghiệm sản phẩm.

Yếu tố thân thiện với môi trường là lý do nhiều khách hàng nữ ưa chuộng VF 6.

Chị Trịnh Hằng (TP.HCM) bày tỏ sự hài lòng về VF 6 khi cùng chồng đến showroom VinFast Cộng Hòa để lái thử VF 6 ngay trong ngày đầu tiên.

"Tôi đang tìm mua một chiếc xe để phục vụ gia đình, nhu cầu chủ yếu đi làm và đón hai đưa nhỏ đi học hàng ngày. Tôi đã tham khảo một số mẫu xe điện nước ngoài nhưng cuối cùng nghiêng sang VinFast VF 6 vì sử dụng VinFast yên tâm hơn nhờ hạ tầng trạm sạc rộng khắp", chị Hằng nói.

Sau khi cùng chồng lái thử chiếc VF 6, chị càng nhận thấy việc lựa chọn mẫu B-SUV điện của VinFast là chính xác. "Chiếc xe đi êm, cách âm tốt, không có mùi xăng dầu như động cơ đốt trong. Thiết kế bên ngoài cũng đẹp, không gian bên trong rộng rãi đủ cho cả gia đình tôi. Điều tôi hài lòng nhất là chiếc xe này tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường", chị Hằng nói.

Chị Nguyễn Chung Anh (Hà Nội) ưng VF 6 vì các công nghệ an toàn trên xe.

Chị Nguyễn Chung Anh (Hà Nội) cũng đang cân nhắc VinFast VF 6 cho nhu cầu đi lại chủ yếu trong nội thành, quãng đường mỗi ngày trên dưới 30 km.

"Điểm mình thích nhất trên VF 6 là công nghệ an toàn. VF 6 sở hữu tới 16 tính năng an toàn nâng cao. Mình có trải nghiệm tính năng ga tự động thông minh và hỗ trợ giữ làn trong lúc lái thử thì thấy rất yên tâm. Mình là phụ nữ, nên sẽ ưu tiên những mẫu xe an toàn như VF 6", chị nói.

Chị Hoàng Thị Hằng đánh giá VF 6 rất phù hợp với gia đình.

Đồng quan điểm, chị Hoàng Thị Hằng (Hà Nội) nhận xét VinFast VF 6 là mẫu xe gia đình hợp với cả phái nữ. Kích thước xe nhỏ gọn nhưng khoang nội thất rộng rãi thoải mái cho 5 người. Các tính năng trên VF 6 dễ dùng và có nhiều công nghệ hỗ trợ lái.

Ngoài ra, xe điện như VF 6 cũng giúp tiết kiệm chi phí đáng kể cho người dùng, đặc biệt là với chương trình miễn phí tiền sạc tại các trạm công cộng V-GREEN trong 1 năm đang được VinFast áp dụng. Trong khi đó, theo tìm hiểu của chị, một số mẫu SUV hạng B chạy xăng hiện có chi phí nhiên liệu lên tới 2-3 triệu đồng mỗi tháng.

Gia đình chị Nguyễn Phạm Tường Vi (TP.HCM) thích VF 6 vì không có mùi xăng, vận hành êm ái ít tiếng ồn.

Với chị Nguyễn Phạm Tường Vi (TP.HCM), gia đình chị đã để ý đến mẫu xe này từ lâu, nhưng đến nay mới có dịp ngồi và lái thử. Đánh giá về VF 6, chị Tường Vi cho đây là một mẫu xe đẹp với cả nam và nữ, vận hành êm và ít tiếng ồn.

Ngoài ra, chị Tường Vi cho rằng đây là thời điểm tốt để sở hữu VF 6. Hiện tại, VinFast đang áp dụng ưu đãi cho VF 6 với tổng giá trị khoảng 30 triệu đồng, bao gồm: tặng 2 năm bảo hiểm thân vỏ và pin, và voucher 10 triệu đồng để sử dụng trong chương trình khách hàng thân thiết của Tập đoàn Vingroup.

Sự kiện trải nghiệm VF 6 tiếp tục diễn ra tới hết ngày 3/8 tại 100 địa điểm trên toàn quốc.

Bên cạnh 2 ưu đãi kể trên, khách hàng còn được hưởng thêm ưu đãi từ chiến dịch "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh", bao gồm miễn phí 1 năm sạc tại các trạm V-GREEN (đến hết 1/7/2025), miễn phí gửi xe (dưới 5 tiếng) và ưu tiên đỗ tại mọi địa điểm thuộc hệ sinh thái Vingroup (đến hết 1/7/2026). Chủ xe VF 6 cũng được hưởng luồng phục vụ riêng khi sử dụng các dịch vụ trong hệ sinh thái Vingroup.