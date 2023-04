Khách quốc tế từ gần 60 quốc gia vùng lãnh thổ đến tham dự Vietnam Expo 2023

Với lượng khách tham quan tăng 30% qua mỗi năm (ngoại trừ 02 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh), chất lượng các giao dịch thành công tại triển lãm tăng 25% mỗi năm; hợp đồng thành công sau triển lãm mà doanh nghiệp thống kê tăng 15%.

Đến nay, cổng đăng ký tham quan trước đã tiếp nhận đăng ký từ các Đoàn khách quốc tế, tổ chức và cá nhân tham quan tới từ hơn 60 quốc gia vùng lãnh thổ. Trong đó, đoàn Slovakia (thuộc cơ quan Đầu tư và Phát triển Thương mại Slovakia (SARIO), Đoàn nhà mua từ TP.Trùng Khánh (Trung Quốc) sẽ bố trí buổi giao thương giữa các doanh nghiệp.

Năm 2023, Hội chợ Vietnam Expo lần thứ 32 sẽ được tổ chức từ ngày 05 đến ngày 08 tháng 04 tại Trung tâm triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE), 91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội. Với hơn 500 doanh nghiệp hiện diện tại 600 gian hàng đến từ 16 Quốc gia vùng lãnh thổ sẽ trưng bày các nhóm ngành hàng Đa dạng & Đặc sắc, trong đó chia thành 05 nhóm ngành hàng (1) Các doanh nghiệp "Thương hiệu Quốc gia" & Xuất khẩu; (2) Khu gian hàng Quốc tế; (3) Điện tử - Máy móc thiết bị - Công nghiệp hỗ trợ; (4) Công nghệ Số - Thương mại điện tử; (5) Công nghiệp Thực phẩm.

Khu vực thúc đẩy Sản xuất, liên kết tăng trưởng & thu hút đầu tư.

Khu trưng bày Xúc tiến Đầu tư và Phát triển Công nghiệp gọi tên "Invest in Vietnam" mang sứ mệnh tạo đà phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm gắn liền với định hướng phát triển kinh tế địa phương đến từ các tỉnh thành phố/ Khu công nghiệp như Đà Nẵng, Thanh Hóa, An Giang, Bình Dương, Kiên Giang, Bắc Ninh, KCN Amber,…



Hai đầu tàu kinh tế là Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh tham gia đại diện lần lượt là HPA và ITPC (Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch) chọn lựa Vietnam Expo để quảng bá các doanh nghiệp tiêu biểu, mục tiêu phát triển thương hiệu, mở rộng liên kết doanh nghiệp các tỉnh thành phố. Trong đó nổi bật một số doanh nghiệp lựa chọn trưng bày các sản phẩm tái chế (áo làm từ bã cà phê).

Dự án Tăng cường Năng lực Cạnh tranh Khu vực Tư nhân Việt Nam – IPSC

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), thông qua Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPSC), hỗ trợ cho 20 doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng của Việt Nam tham gia trưng bày gian hàng giới thiệu sản phẩm và dịch vụ.

Các khu gian hàng Quốc tế đến từ 16 quốc gia vùng lãnh thổ, trong đó gian hàng Quốc gia Hàn Quốc tham gia 24 năm liên tiếp chọn lựa Vietnam Expo là sự kiện tiêu biểu để quảng bá và xúc tiến thương mại vào các lĩnh vực thế mạnh của nền kinh tế Hàn Quốc như công nghiệp nhẹ, điện tử thông minh & tiêu dùng, thực phẩm và công nghiệp làm đẹp. Khu gian hàng đến từ các tỉnh, thành phố của Trung Quốc Việc là dấu mốc quan trọng khơi thông các hoạt động xúc tiến thương mại theo hình thức truyền thống sau những năm tháng gián đoạn bởi ảnh hưởng của đại dịch. Với trên 50 gian hàng trưng bày đến từ các tỉnh thành phố lớn như Thiên Tân, Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông trưng bày trong nhóm ngành Máy móc – Thiết bị kỳ vọng sẽ mang đến những hợp tác mới, ưu việt hơn trong công nghệ và linh hoạt hơn trong hợp tác đầu tư.

Hội chợ thương mại Quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) được tổ chức thường niên vào tháng 04 tại TP. Hà Nội và Tháng 12 tại Tp. Hồ Chí Minh tạo sức hút từ sự đa dạng ngành hàng trưng bày và tiêu chí chất lượng sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp tham gia. Các hoạt động kết nối các nhà mua, hội thảo chuyên ngành sẽ được tổ chức trong khuôn khổ theo nhiều phiên và chủ đề khác nhau giúp tăng tính hiệu quả trong thu hút đầu tư và xúc tiến thương mại giữa thị trường trong và ngoài nước.

Hội thảo"Công nghệ Blockchain: khởi tạo tiến trình thương mại quốc tế" (ngày 5/4) – Phối hợp với Hiệp Hội phần mềm Blockchain Việt Nam;

Chương trình kết nối "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa kết nối với thị trường thế giới qua thương mại điện tử" (6/4) – Phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Hội thảo "Phòng tránh rủi ro trong giao thương quốc tế - Góc nhìn từ người trong cuộc" (07/04) – Phối hợp cùng Hội doanh nghiệp SXSP Công nghiệp chủ lực TP. Hà Nội.

Vietnam Expo sẽ chính thức khai mạc ngày 05/4 kết thức ngày 08/04 tại ICE, Hà Nội, dự kiến sẽ đón tiếp khoảng hơn 20,000 lượt khách tham quan tới từ hơn 60 quốc gia vùng lãnh thổ.

