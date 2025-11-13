Khách sạn Hàng Cháo lên tiếng vụ 'đuổi' khách nhận phòng lúc 2h sáng, dù khách đã thanh toán đủ 3 ngày tiền thuê

Theo Dân Việt, mới đây, trên mạng xã hội xôn xao vụ việc một cố gái trẻ có tài khoản N.Y.Q. đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh mình bị khách sạn “bùng phòng” dù đã thanh toán toàn bộ số tiền 3 ngày vì lý do… đến check-in muộn. Cụ thể, theo chủ tài khoản đăng tải, trước đó chị đặt phòng tại khách sạn R. tại phố Hàng Cháo, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Toàn bộ tiền đặt phòng, chị đã thanh toán đầy đủ cho 3 ngày, trong đó ngày 7/11 nhận phòng và trả phòng ngày 10/11.

Khách sạn R. bị tố "bùng phòng" khi khách đã thanh toán đủ 3 đêm nhưng không được nhận phòng. Ảnh: Cắt từ clip

Do ảnh hưởng của mưa bão khiến việc di chuyển ra Hà Nội của người này gặp bất lợi. Đến rạng sáng ngày 8/11 chị Q. mới có mặt để nhận phòng. Tuy nhiên, chị vô cùng bất ngờ khi nhân viên lễ tân khách sạn thông báo chị đến muộn, không còn phòng và đã cho người khác thuê.

“Tôi đã thanh toán toàn bộ tiền, được quyền nhận phòng và khách sạn phải giữ phòng cho tôi. Nhân viên khách sạn cũng không thông báo check-in khi đến thì cho người khác thuê. Thôi lúc đó nghĩ bỏ 3 đêm cũng được, họ cho 1 phòng ngủ tạm vì ra tới nơi 2h sáng, trời mưa nhưng không nhận được hỗ trợ. Thà họ nói với mình một câu xin lỗi, phòng cho người khác mướn…”, nữ khách hàng bức xúc chia sẻ trên mạng xã hội.

Khi chị Q. ngỏ ý nhờ khách sạn sắp xếp cho một phòng khác vì khi đó đã khuya và di chuyển một mình, chị cũng không được hỗ trợ. Bức xúc, cchị ghi lại video cảnh tranh luận và đăng tải lên mạng xã hội, hiện hút gần 3 triệu lượt xem. Từ khi video lan truyền, hàng trăm người kéo vào đánh giá 1 sao cho khách sạn này trên Google kèm bình luận tiêu cực. Thậm chí, một số khách sạn trùng tên với R. cũng bị "vạ lây", phải đăng bài kêu cứu trên fanpage. Hiện, khách sạn R. đã khóa phần đánh giá trên Google, khóa fanpage Facebook.

Sau sự việc khách đành ngậm ngùi thuê taxi đi tìm khách sạn khác trong đêm. Do quá bức xúc trước cách hành xử trên của nhân viên và khách sạn, chị Q. quyết định đăng tải lên mạng xã hội cảnh báo mọi người. Đến ngày 10/11, phía khách sạn đã liên hệ với mong muốn gửi lại tiền khách đã thanh toán trước đó nhưng chị Q. không hài lòng với cách giải quyết này.

Nhiều khách sạn bị đánh giá nhầm vì trùng tên

Trao đổi với báo giới sáng 11/11, quản lý khách sạn R. xác nhận xảy ra sự việc và nhận lỗi, cho rằng sự việc đáng tiếc xảy ra do nghiệp vụ chưa tốt của nhân viên.

"Nhân viên lễ tân của khách sạn vốn là một người khác. Mấy hôm nay, bạn ấy có việc bận gia đình nên nhờ bạn nam (trong video), làm việc ở cơ sở khác, đến làm thay. Có thể nghiệp vụ của bạn nam ấy chưa được tốt nên đã cư xử không khéo léo với khách hàng", quản lý nói.

Vị quản lý cũng cho biết vào hôm sau (10/11), ngay khi nắm được sự việc đã liên hệ và xin lỗi vị khách nữ, ngỏ ý trả lại tiền cho cô gái ngay khi hệ thống đặt phòng hoàn về.

"Bạn khách từ chối nhận lại tiền, nhưng chúng tôi sẽ thông báo với ứng dụng đặt phòng để hoàn lại cho bạn ấy", người này cho biết. Nữ quản lý nói thêm vì vị khách nữ đến check-in muộn tới 48 tiếng (đặt phòng đêm 7/11, check-in vào 2h ngày 9/11), nên phía khách sạn chủ quan nghĩ rằng khách đã bỏ phòng.

"Sự việc kinh khủng xảy ra, chúng tôi đành chịu vì nói chung, lỗi ở nhân viên khách sạn. Nếu nhân viên đó hành xử chuyên nghiệp hơn, hỗ trợ đặt phòng khác cho khách thì đã không đến nỗi", quản lý nói.

Rạng sáng 11/11, Q. cũng đăng tải video mới nhất trên trang cá nhân, bày tỏ mong muốn để sự việc dừng lại. Chị Q. cũng kêu gọi mọi người không đánh giá nhầm các khách sạn trùng tên để tránh ảnh hưởng việc kinh doanh.