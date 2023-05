Khách Tây chấm điểm 10 quán bánh mì nổi tiếng của Việt Nam, đâu là tiệm bánh mì được lòng tối đa với người nước ngoài?

Món bánh mì Việt Nam từ lâu đã nổi tiếng và nhận được rất nhiều sự yêu thích của các thực khách nước ngoài. Chỉ đơn giản là ổ bánh mì nướng giòn xẻ giữa, kẹp nhân pa-tê, thịt nguội, rau sống... nhưng hầu như hễ ai đến du lịch Việt Nam đều "ghiền" và tìm thưởng thức.

Một cặp đôi người Úc mới đây có chuyến du lịch khắp Việt Nam, cặp đôi đã ưu tiên chọn thưởng thức đến 10 hiệu bánh mì nổi tiếng để trải nghiệm.

Video ghi lại hành trình tìm thưởng thức bánh mì kèm đánh giá trên thang điểm 10 của cặp đôi trên TikTok hiện đang thu hút rất nhiều tương tác và bình luận của người trong nước lẫn các bạn nước ngoài về món ăn đường phố Việt Nam này.

1. Bánh mì 362

Tiệm bánh mì đầu tiên mà cặp đôi ăn là Bánh mì 362 ở 25 Trần Cao Vân, Quận 1. Đây là tiệm bánh mì được người dân biết đến tên nhiều vì mức giá có phần hơi cao so với một ổ bánh mì Việt Nam. Tuy nhiên ở đây khá đông khách vì không phải là xe bánh mì mua mang đi, tiệm bánh mì này là một quán ăn có mặt bằng Quận 1, có chỗ ngồi với không gian sạch sẽ, menu đa dạng có thể ăn các món chính khác như bò né, bánh mì phần, nui xào bò... và uống nước trò chuyện.

Cặp đôi đánh giá theo cảm quan cá nhân bánh mì ở đây chỉ 3/10.

2. Bánh mì Hồng Hoa

Đây cũng là tiệm bánh mì nằm giữa Quận 1 với mức giá trung bình 1 ổ từ 40.000đ trở lên.

Nhiều người TP.HCM thành "fan" của tiệm bánh mì này vì bánh mì ở đây rất giòn. Độ giòn ở đây theo kiểu giòn vừa phải và mềm chứ không giòn cứng và vỡ vụn, ở Sài Gòn hiếm có chỗ bánh mì giòn chuẩn giống vậy nên Hồng Hoa cũng khá nổi tiếng trong giới "sành ăn".

Giống như mọi người khác, cặp đôi người Úc này bị chinh phục còn bởi nhân bánh mì nhiều, thơm ngon, chứ không ngán nên cho mức điểm 7/10.

3. Bánh mì Huynh Hoa

Hai du khách đã thực hiện "tour" bánh mì thì đâu thể bỏ qua thương hiệu nổi tiếng là bánh mì Huynh Hoa. Cho mức điểm 9/10, Huynh Hoa luôn là đại diện bánh mì làm tự hào dân Việt.

4. Bánh mì 25 Hàng Cá

Di chuyển ra Hà Nội, cặp đôi đã ăn hàng Bánh mì 25 ở Hàng Cá, Quận Hoàn Kiếm. Thay vì bánh mì với nhân thịt nguội, pa-tê truyền thống thì bánh mì ở đây dùng nhân kết hợp kiểu biến tấu hơn như bò áp chảo phô mai, thịt nướng, thịt gà bơ, bò nấm... Bánh mì ở đây được nhiều người yêu thích vì khâu đóng gói vô cùng chỉn chu, sạch sẽ, có hộp đựng. Khác với nhiều đánh giá khen nức nở trên mạng xã hội, cặp đôi tham khảo và đến trải nghiệm nhưng để lại số điểm 6/10.

5. Bánh mì Hội An

Bami Bread Hanoi là tiệm bánh mì Hội An. Hiện bánh mì này có rất nhiều chi nhánh và nổi tiếng với món "best seller" là Bánh mì Hội An 25k với nước sốt Hội An gia truyền, là thành phần làm nên mùi vị đặc trưng của bánh.

Thưởng thức tiệm này, du khách khen ngợi về bao bì đẹp, vì cũng khá bắt miệng và xếp hạng là 7,5/10.

6. Bánh mì B+

Đây là một tiệm bánh mì nằm ở Hàng Nón, trung tâm thành phố. Tiệm bánh mì này được nhiều người khen là có phần nhân pa-tê ngon, thơm, bùi béo. Tuy nhiên cũng có một số review nói rằng bánh mì ở đây hơi khô và phần nhân khá ít.

Cặp đôi chấm điểm cho độ ngon ở đây 8/10.

7. Bánh mì Hà Nội

Khá thú vị là cặp đôi lại chọn thưởng thức bánh mì Hà Nội ở Ninh Bình. Ở đây bánh mì thay vì kẹp rau răm, dưa leo, ngò... thường thấy thì lại kẹp rau xà lách. 7,5/10 là mức điểm của cặp đôi đưa ra dựa trên trải nghiệm về chất lượng của bánh mì Việt.

8. Vy's Market Restaurant

Ghiền bánh mì đến nỗi cặp đôi vào một nhà hàng đa dạng món ăn ở Hội An vẫn chọn gọi bánh mì Việt. Tuy không chuyên bán bánh mì như các xe đẩy trên phố, nhà hàng vẫn làm cặp đôi khá hài lòng về hương vị khi để lại đánh giá trải nghiệm là 8/10.

9. Bánh mì Madam Khanh

Thương hiệu Bánh mì Madam Khánh ở Hội An đã có mặt hơn 30 năm phục vụ du khách và hiếm khi làm phật lòng khẩu vị của bất cứ ai. Đây là một trong hai hàng bánh mì ngon nhất và nổi tiếng nhất phố cổ Hội An.

Bánh mì ở đây được nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích vì phần nhân thịt được chế biến rất ngon, hương vị đậm đà vừa phải, ổ bánh mì còn được hơ qua lửa than để nóng hổi đến tay khách hàng. Cặp đôi đến mua và đưa ra đánh giá tận 9,5/10.

10. Bánh mì Phượng

Bánh mì Phương là hàng bánh mì còn lại trong hai hàng bánh mì nổi tiếng đông khách nhất Hội An. Để ăn được bánh mì ở đây mọi người phải chấp nhận xếp hàng dài, đứng chờ có khi 30 phút hoặc hơn. Bù lại, ai ăn hàng bánh mì này đều phải gật gù khen ngon vì vỏ bánh mì được sản xuất ngay tại tiệm nên giòn mềm vừa phải, lúc nào cũng được nướng nóng hổi. Ở đây có đến 20 loại nhân, ướp vô cùng vừa miệng. Đặc biệt, bánh mì Phượng chinh phục đông đảo thực khách vì món nước sốt được chủ quán chế biến theo công thức bí truyền độc đáo.

Cặp đôi khách Tây đã cho 10/10 điểm về độ ngon của bánh mì Phượng.