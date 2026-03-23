Khách Tây khiến chủ tiệm thuốc ở Phú Quốc phải trích xuất camera an ninh đăng lên mạng vì quá dễ thương

Không chỉ du khách nước ngoài thường xuyên chia sẻ những trải nghiệm thú vị khi đến Việt Nam, mà chính các chủ quán, chủ tiệm cũng có không ít kỷ niệm dễ thương với khách quốc tế. Những câu chuyện nhỏ, giản dị nhưng lại mang đến cảm giác gần gũi, khiến nhiều người xem xong không khỏi mỉm cười.

Mới đây, một chủ tiệm thuốc tại Phú Quốc (An Giang) đã chia sẻ đoạn clip trích xuất từ camera an ninh khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý.

Đoạn clip vỏn vẹn 22s nhưng khiến ai xem cũng phải mỉm cười (Nguồn: @phm.th.xun.nhi1)

Theo lời kể, vào khoảng 19h37 ngày 19/3, tiệm có đón một cặp vợ chồng người Nga ghé vào mua thuốc như những vị khách bình thường khác. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và không có gì đặc biệt.

Tuy nhiên, một lúc sau, cặp đôi bất ngờ quay trở lại. Lần này, họ không mua thêm gì mà mang theo những món quà nhỏ để tặng con gái của chủ tiệm - gồm một chú gấu bông và một hộp búp bê. Hành động bất ngờ này khiến gia đình chủ tiệm không khỏi ngạc nhiên và xúc động.

“Hôm nay có cặp vợ chồng người Nga vào mua thuốc nhà mình. Một lúc sau họ quay lại và tặng con gái mình gấu bông và búp bê” - chủ tiệm chia sẻ.

Cũng trong đoạn clip, con gái chủ tiệm thuốc vô cùng thích thú vì món quà bất ngờ này. Cả gia đình cũng liên tục nói lời cảm ơn đến 2 vị khách. Chủ tiệm cũng chia sẻ thêm rằng vì quá bất ngờ nên không biết làm gì ngoài cảm ơn, nếu nhớ ra thì đã đề nghị 2 vị khách chụp với con gái tấm ảnh làm kỷ niệm.

Con gái chủ tiệm thuốc hào hứng ôm món quà (Ảnh chụp màn hình)

Sau khi được đăng tải lên MXH, đoạn clip nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, có hơn 400k lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự thích thú trước hành động dễ thương của cặp vợ chồng người Nga, cho rằng đó là một cử chỉ tuy nhỏ nhưng rất tinh tế và ấm áp.

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng chia sẻ lại những trải nghiệm tương tự của bản thân khi tiếp xúc với du khách nước ngoài tại Việt Nam. Một số bình luận từ netizen:

- Con trai mình đi cà phê, xong quen 1 vị khách cũng đi cà phê. Họ chụp hình với con mình xong còn in ra ốp lưng điện thoại. Mình biết được chuyện này vì tình cờ gặp lại họ sau 1 năm.

- Chắc là chủ tiệm tư vấn nhiệt tình nên họ có cảm tình và iu thương con bạn như thế.

- Mình cũng gặp trường hợp giống bạn. Hai vợ chồng đó có 1 cặp bé gái sinh đôi rất dễ thương, gặp bé trai nhà mình cứ khen rồi xin cho chụp hình cùng 2 bé gái của họ. Lúc về còn ra quầy mua bánh mang vô cho nữa.

- Khách nước ngoài nhiều người dễ thương lắm luôn á. Chắc tiệm bạn bán thuốc họ uống khoẻ nên quay lại cảm ơn.

- Bé nhà mình cũng được khách tặng cho bộ đồ chơi, xem giá mà bất ngờ luôn.

- Thấy cưng dữ vậy trời!

- Chắc thích bé con! Nhiều khi họ nhìn cái thấy yêu quý liền nên tặng bé. Giống mình đợt đi ăn không hiểu sao lại thấy thương chú kia ghê nên âm thầm trả giùm suất ăn của chú rồi rời đi.