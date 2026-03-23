Diện mạo gây sốc của Lý Liên Kiệt

Mới đây, trên phim Trường Nguyên lực giang hồ, hình ảnh chân thực của Lý Liên Kiệt khiến khán giả bàn tán. Theo đó, nam diễn viên với gương mặt kém sắc, làn da sần sùi và già nua. Khán giả còn lo ngại sức khỏe ngôi sao võ thuật không được đảm bảo.

Thực ra, ở tuổi 63, diện mạo già đi và sức khỏe không còn dẻo dai là điều dễ hiểu và Lý Liên Kiệt cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, với nhiều khán giả, việc Lý Liên Kiệt xuống sắc cũng là điều cần bàn cãi. Bởi có rất nhiều ngôi sao cùng thời với Lý Liên Kiệt vẫn giữ vững phong độ, nhan sắc như Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành…

Lý Liên Kiệt từng có thời gian lâm bệnh nặng, nam diễn viên khiến người hâm mộ giật mình vì hình ảnh tiều tụy, già nua như ông già 80. Để trấn an công chúng, nam diễn viên cho biết đó là những tấm hình được chụp trong thời gian ông tu tập và đàm đạo về võ học truyền thống ở Tây Tạng.

Việc Lý Liên Kiệt tham gia phim ngắn Trường Nguyên lực giang hồ cũng khiến khán giả bàn tán. Theo đó, chỉ có những diễn viên hết thời mới tham gia phim ngắn (vì phim ngắn chiếu trên nền tảng mạng). Dù phim ngắn đang được coi là xu hướng phát triển mới, nhưng các ngôi sao tham gia đóng dạng phim này đều bị đánh giá là hết thời. Tuy nhiên, Lý Liên Kiệt khẳng định ông đóng phim không phải vì thù lao mà muốn hỗ trợ các đoàn làm phim trẻ làm về võ thuật.

Lý Liên Kiệt mai danh ẩn tích từ giữa năm 2020, ông không còn mặn mà với điện ảnh mà đi theo con đường tu thiền, làm thiện nguyện. Thời gian trước đó, nam diễn viên tiết lộ ông mắc bệnh cường giáp, cùng những chấn thương xương khớp như mắt cá chân, cổ tay, đau cột sống… do thời trẻ đóng nhiều cảnh hành động nguy hiểm.

Thời gian gần đây, Lý Liên Kiệt tích cực hoạt động trở lại, thể hiện tình hình sức khỏe đã được cải thiện. Tháng 10-2025, Lý Liên Kiệt làm khách mời xuất hiện tại Giải Vô địch Quốc tế Võ thuật truyền thống. Những hình ảnh truyền thông cho thấy nam diễn viên như trẻ ra hàng chục tuổi, làn da căng mịn mái tóc đen dày.

Chính vì vậy, ngôi sao võ thuật vướng tin thay tim từ một nhà sư để "cải lão hoàn đồng". Trước tin đồn, Lý Liên Kiệt phủ nhận. Ông còn quay video cởi áo tại nhà để chứng minh không có vết sẹo phẫu thuật tim. Với diện mạo hiện tại, nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh trẻ trung trước đó là sử dụng bộ lọc làm đẹp giúp Lý Liên Kiệt trông tươi trẻ hơn.

Lý Liên Kiệt sinh năm 1963 tại Bắc Kinh, quê gốc Thẩm Dương (Liêu Ninh), hiện mang quốc tịch Singapore. Ông là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và ngôi sao võ thuật nổi tiếng thế giới.

Nổi danh khắp thế giới nhưng Lý Liên Kiệt cũng có những điều đáng tiếc. Ông nói, điều ông thấy hối tiếc nhất, thậm chí có cảm giác tội lỗi là khi con gái út rơi vào trầm cảm từ nhỏ. Ông thừa nhận thời điểm đó dành quá nhiều thời gian cho công việc và hoạt động từ thiện, khiến mối quan hệ cha con trở nên xa cách.

"Lúc đó tôi rất áy náy. Tôi dành thời gian làm từ thiện bên ngoài thay vì chăm sóc con gái", ông nói. Sau nhiều năm, Lý Liên Kiệt rút ra được phương pháp đồng hành cùng con gái. "Tôi không nói con phải làm gì. Tôi đi theo con và học cách lắng nghe" - ông nói. Lý Liên Kiệt có bốn con gái. Hai người con lớn là Si và Taimi đến từ cuộc hôn nhân đầu. Hai con gái Jane và Jada Li là con chung với Hoa hậu Lợi Trí.

Jada, con gái út của Lý Liên Kiệt cũng tiết lộ, sự thay đổi của cha giúp mối quan hệ giữa họ dần cải thiện. "Trong vài năm qua, ông không chỉ là cha và thầy của tôi mà còn là người bạn rất tốt. Tôi học được nhiều điều từ ông và cũng vui vì có thể giúp ông"-cô nói.

Jada cho biết khi trưởng thành, cô nhận ra cha mẹ đã trải qua nhiều áp lực nhưng vẫn giữ được sự lạc quan. Có lần cô về nhà và thấy cha vừa hát vừa cười, điều khiến cô nhận ra họ đã học cách buông bỏ nhiều gánh nặng.