Trên đời có đúng 1 người sáng đi đóng phim, tối làm điệp viên, danh tính thật là bí ẩn lớn nhất showbiz

Theo QQ , nam diễn viên kỳ cựu Lam Thiên Dã nổi tiếng với vai Khương Tử Nha trong bộ phim Phong Thần. Nhân vật của ông toát ra khí chất thông thái, tiên phong đạo cốt, dường như ẩn chứa một sức mạnh to lớn thoát tục. Tuy nhiên, ít người biết tới thân thế bí ẩn của Lam Thiên Dã. Chỉ đến khi ông bước vào Đại lễ đường Nhân Dân Trung Quốc nhận huy chương cách mạng danh dự, khán giả mới biết nam diễn viên đã che giấu một thân phận khác của mình suốt 75 năm.

Trước đó, năm 1946, vị thiếu tá Quốc Dân Đảng mang tên Vương Nhuận Sâm là diễn viên của Đoàn kịch số 2. Trên sân khấu, ông đóng đủ các vai diễn từ thư sinh đến nhà văn với diễn xuất sống động và nhận được sự yêu mến của các quan chức cấp cao, nhân vật quân sự trong Quốc Dân đảng.

Tuy nhiên, thực tế Vương Nhuận Sâm là một điệp viên ngầm của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, cùng em gái đang thu thập tình báo cho các chiến sĩ khác.

Năm 1948, tình tình tại Bắc Kinh ngày càng bất ổn và căng thẳng, cơ quan tình báo của Quốc Dân Đảng nghi ngờ lập trường của Đoàn kịch số 2, vì vậy bổ nhiệm một vị quản lý mới và tiến hành điều tra bí mật hồ sơ của mọi người. Chỉ một chút bất cẩn cũng có thể làm lộ danh tính của hàng chục chiến sĩ điệp viên ngầm đang ẩn náu trong các hội nhóm.

Vào thời khắc nguy cấp, Vương Nhuận Sâm đã nhận nhiệm vụ lên kế hoạch để đưa toàn bộ đội đến khu vực giải phóng một cách an toàn trước khi kẻ địch kịp hành động. Sau đó, Vương Nhuận Sâm đã chuốc say các đặc vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để tránh làm liên lụy tới người thân, các nhân viên đều phải đổi tên. Vương Nhuận Sâm cũng trở thành Lam Thiên Dã.

Sau cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc, Lam Thiên Dã trở thành người sáng lập của Nhà hát Nghệ thuật Nhân dân Bắc Kinh. Ông đã dồn hết sự kiên trì mà mình đã rèn luyện được trong suốt thời gian hoạt động bí mật vào sân khấu kịch.

25 tuổi bắt đầu làm diễn viên, 85 tuổi vẫn còn viết kịch bản sân khấu. Đến năm 93 tuổi, Lam Thiên Dã lại bước lên sân khấu 11 lần diễn vở Gia. Khi bước vào tuổi 94, ông vẫn nhận nhiệm vụ đạo diễn vở kịch lịch sử "Giáo Ngô Vương Kiếm Việt Vương".

Đến tháng 6/2021, tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc, nam nghệ sĩ Lam Thiên Dã được trao tặng huân chương cao quý, lúc đó, mọi người mới được biết tới câu chuyện anh dũng và quãng thời gian làm gián điệp ngầm của ông. Lam Thiên Dã đã giữ danh tính bí mật suốt 75 năm.

Sau một năm nhận được huy chương danh dự, Lam Thiên Dã bình thản qua đời tại nhà riêng ở Bắc Kinh hưởng thọ 95 tuổi , kết thúc cuộc đời huyền thoại của ông vì căn bệnh ung thư tuyến tụy.

Theo QQ, Lam Thiên Dã là diễn viên hiếm hoi có thân phận cách mạng bí mật trong suốt nhiều năm. Sự dũng cảm của ông trở thành tấm gương cho các thế hệ trẻ, niềm đam mê diễn xuất của ông khiến hàng triệu người ngưỡng mộ.

Một đồng nghiệp từng kể lại, dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, Lam Thiên Dã vẫn thường xuyên tới Nhà hát Nghệ thuật Nhân dân Bắc Kinh để quan sát chỉ dạy các diễn viên trẻ. Ở tuổi gần 80, khi một diễn viên gặp khó khăn trong diễn xuất, không dám diễn cảnh bị ngã xuống, ông sẵn sàng thị phạm khiến nhiều người bất ngờ.

Từ một anh hùng thầm lặng ở mặt trận bí mật đến một nghệ sĩ biểu diễn hàng đầu, hành trình cuộc đời của Lam Thiên Dã có thể được chia thành hai phần: nửa đầu là một câu chuyện bí mật ly kỳ và được lên kế hoạch tỉ mỉ và nửa sau là sự theo đuổi không ngừng nghỉ và tận tâm hướng đến sự hoàn hảo trong nghệ thuật.