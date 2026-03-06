Nam diễn viên Việt nổi tiếng: U60 vẫn độc thân, mẹ xúi bán nhà Sài Gòn, hứa cho hết gia tài ở quê

Mới đây, diễn viên Trung Dũng đăng clip chia sẻ về cuộc sống thường ngày của mình. Trong clip, Trung Dũng vừa gọt trái cây cho mẹ ăn vừa hỏi: "Má thấy sao, ăn Tết xong, má thấy tinh thần khỏe không? Con cái lì xì, má mua được mấy cây vàng?".

Mẹ của anh trả lời: "Ai lì xì ta?" Trung Dũng phì cười nói: "Có mà quên hết trơn, thôi thì không ai lì xì đi. Thế có nhớ là con lì xì không?" Mẹ của Trung Dũng nói: "Có, có con lì xì".

Nam diễn viên tâm sự: "Giờ nhớ có mình trai út thôi. Người ta nói, giàu út ăn, nghèo út chịu, mà con có thấy con đã được ăn cái gì đâu".

Mẹ của Trung Dũng bảo: "Chừng nào má chết thì má mới để lại cho con chứ". Trung Dũng hài hước ghẹo: "Má sống lâu lắm. Má giờ gần 90 tuổi, má còn khỏe quá trời".

Mẹ nam diễn viên khuyên con trai bán nhà ở Sài Gòn về quê sống với bà, hứa sẽ để lại hết tài sản cho.

Mẹ của anh đáp: "Má chết là má để lại cho con trai út. Thật, không để cho trai út thì để cho ai. Trai út không có gì đình, để cho nó về ở với má". Trung Dũng tiếp lời: "Má muốn con bán nhà trên Sài Gòn về đây ở đúng không?".

Nam diễn viên tâm sự: "Mọi người biết không, má nói với Dũng là, nhà con trên Sài Gòn đang có giá, con bán đi về đây ở, tiền đó gửi ngân hàng. Trời ơi, biết có giá luôn. Má bảo, khi nào có phim người ta gọi thì mình chạy về Sài Gòn, nhà gần, có xe mà, mình tự chạy".

Rồi anh quay lại cười và nói với mẹ: "Tính hết rồi phải không? Được quá ha. Cái này ai nói 89 tuổi đâu, mới 19 thôi, tính quá mà". Mẹ anh cười.

Trung Dũng phong độ ở tuổi U60.

Diễn viên Trung Dũng, sinh năm 1973 tại Vĩnh Long. Anh là gương mặt kỳ cựu của điện ảnh Việt Nam, nổi tiếng với ngoại hình gai góc và khả năng diễn xuất đa dạng.

Trung Dũng tốt nghiệp thủ khoa trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM năm 1997, anh ghi dấu ấn đậm nét qua các phim Gạo nếp gạo tẻ (vai Kiệt), Lạc giới và Người đàn bà yếu đuối . Về đời tư, nam diễn viên vẫn chưa vợ dù đã bước sang tuổi 53.

