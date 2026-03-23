Nữ NSƯT 50 tuổi: "Tôi không muốn bán căn nhà này"

Mới đây, NSƯT Cát Tường đã tâm sự về công việc làm ăn, kinh doanh của mình.



Cô nói: "Từ năm ngoái tôi đã nhiều lần muốn chia sẻ với mọi người về việc này, sau nhiều đêm suy nghĩ đến bạc đầu tôi đã quyết định sẽ nói ra.

Cát Tường

Năm nay tôi cũng 50 tuổi rồi nếu tính theo tuổi mụ. Vì thế, tôi muốn làm một cái gì đó riêng cho bản thân mình.

Mọi người thấy mười mấy năm nay tôi sống ôm đồm nhiều việc, lo gánh vác gia đình, không được lấy chồng để nuôi con, lo cho cha mẹ, em trai.

Tới giờ gia đình em trai tôi đã ổn định bên Úc, con gái tôi cũng đã ra trường, đi làm cho công ty nước ngoài. Ba mẹ tôi đã ngoài 70 tuổi và cũng khỏe mạnh, ổn định.

Tôi thấy đã đến lúc cần làm gì đó cho riêng bản thân mình. Khi tôi mở quán cà phê này, tôi rất tâm huyết.

Hồi xưa tôi còn mở cả sân khấu rồi mở thêm quán nhậu ở đó luôn vì ngay quận 1. Nhưng tôi mở được vài tháng thì mẹ tôi không cho mở nữa vì tôi là phụ nữ. Khách tới ủng hộ quán thì phải có tôi, nhưng tôi đâu thể uống với khách được.

Hơn nữa tiền thuê mặt bằng cũng khá đắt. Vì thế nên tôi dẹp quán đó, gom góp tiền cả năm trời mới mua được cái nhà mặt tiền này.

Lúc đó tôi mua là chủ cũ đang cho thuê bán cơm luôn. Nếu lúc đó tôi mua về vẫn để cho thuê thì khỏe rồi. Nhưng tôi có máu kinh doanh nên lại bỏ thêm 400 triệu để làm quán cà phê này theo phong cách cổ.

Tôi cứ tưởng sẽ kinh doanh được nhưng khổ nỗi khách tới uống cà phê phải gọi điện trước, có tôi thì mới tới. Tôi bán cà phê có 18 ngàn đồng một ly, thì lãi đâu được nhiều.

Một ngày dù có bán nhiều lắm tôi cũng chỉ bán được 3 triệu bạc, trừ hết kinh phí đi, trừ cả tiền có được nếu cho thuê nhà này đi thì tôi không lãi lời gì, không lỗ là may.

Tôi nuôi đến 5 nhân viên, trả lương rất cao, thuê hẳn một bãi xe bên đường mất mấy triệu bạc cho khách để xe.

Mấy hôm nọ tôi nằm suy nghĩ thấy không ổn, làm bao nhiêu cũng không có dư. Mọi người đều bảo tôi thôi đừng làm nữa cho mệt, dẹp hết đi. Nhưng tôi cứ thích kinh doanh. Cái vai của tôi là cứ phải gánh vác lo cho cha mẹ, con cái.

Gần đây rất nhiều môi giới bất động sản tới hỏi mua cái nhà này của tôi. Họ trả đúng giá tôi đưa ra luôn, chỉ thiếu 150 triệu nữa thôi. Nhưng tôi nuối tiếc, không muốn bán căn nhà này.

Tới hôm nọ, có một người tới hỏi thuê lại căn nhà này để sửa rồi làm lại quán khác to hơn, đẹp hơn. Tôi đang phân vân quá nên muốn hỏi mọi người".