Nữ NSND bí ẩn nhất showbiz: "Tôi sống như vậy để an toàn hơn"

Mới đây, tại chương trình The Khang Show NSND Quế Trân đã chia sẻ về lí do chọn lối sống kín tiếng, tới mức MC Nguyên Khang phải nhận định là nữ nghệ sĩ bí ẩn nhất showbiz.

Quế Trân

Cô nói: "Việc tôi sống kín đáo là truyền thống gia đình tôi từ xưa tới giờ, cha truyền con nối rồi.

Tôi sống khép kín vì không muốn ồn ào và muốn giữ hình ảnh của gia đình. Tôi quan sát xung quanh và nghĩ rằng mình nên sống kín tiếng một chút, sống như vậy để an toàn hơn.

Thực ra không phải tôi né tránh gì cả mà đó là nếp sống của gia đình tôi xưa giờ. Hiện nay tôi thấy nhiều người cũng như vậy, đó là điều rất tốt cho nghề nghiệp của tôi.

Trước mọi điều tiếng, ồn ào, tôi chọn cách im lặng. Tôi thấy đa số mọi người xung quanh tôi, đồng nghiệp của tôi hiện tại cũng chọn cách im lặng như vậy.

Tôi chỉ muốn được chia sẻ những điều về nghề nghiệp của mình, là những cái khán giả yêu thương tôi từ trên sân khấu. Tôi thấy đa số mọi người đều giữ riêng cuộc sống cho mình và tôi cũng học theo điều đó".

Nguyên Khang

MC Nguyên Khang nhận định: "Đây là nếp sống của người con gái sinh ra trong một gia đình hào môn với ba mẹ nề nếp, kỹ tính, từ đó phần nào ảnh hưởng tới việc sống khép kín của Quế Trân.

Nghệ sĩ đã có nhiều cái phơi bày trước công chúng rồi, có những lúc họ chọn cách bảo vệ cho chính mình. Nhưng có những lúc chính họ cũng không giữ được sự riêng tư cho mình và vô tình dính vào ồn ào.

Quế Trân chọn cách ứng xử là im lặng. Im lặng là cách để cho mọi chuyện qua đi để đến một thời điểm nào đó mới lên tiếng.

Quế Trân là một trong những nghệ sĩ bí ẩn nhất của showbiz. Không ai biết gì về cuộc đời của Quế Trân. Mọi người có thể gặp Quế Trân ở ngoài, trên sân khấu, thấy Quế Trân lúc nào cũng cười vui nhưng sau đó đi tìm hiểu thì không có một thông tin gì về đời tư của Quế Trân.

Bản thân tôi cũng gặp Quế Trân mấy lần sau hậu trường, nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng nói xong vẫn không biết gì về cô ấy".