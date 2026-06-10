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Khách Tây lần đầu thử lòng lợn, ngỡ ngàng vì cảnh tượng diễn ra lúc 7 giờ sáng

| | Lifestyle

Trải nghiệm ẩm thực có phần "táo bạo" của một nam du khách nước ngoài khi lần đầu thử món lòng lợn đã thu hút nhiều sự chú ý.

Với người phương Tây, nội tạng động vật hiếm khi nằm trong từ điển ẩm thực, hoặc nếu có thì cũng bị xem là thử thách cực đại. Ấy vậy mà mới đây, một nam du khách nước ngoài đã quyết định "chơi lớn": Thử thách ăn lòng lợn luộc ngay trên đất Việt.

Dù ban đầu nhăn mặt e dè trước những món nhìn lạ lẫm như cuống họng hay lòng non, anh chàng vẫn dũng cảm gắp một miếng, chấm đẫm nước mắm tỏi ớt. Sự giòn sần sật, béo ngậy đã nhanh chóng đánh gục vị khách Tây. Tuy nhiên, thứ khiến anh chàng thực sự "sốc toàn tập" không phải là đĩa thức ăn, mà là câu chuyện được người dân địa phương rỉ tai ngay tại bàn: Ở Việt Nam, đặc biệt là miền Bắc, rất nhiều người có thói quen tụ tập ăn lòng luộc và nhâm nhi ly rượu nặng ngay từ lúc... 6-7 giờ sáng.

Nghe đến đây, vị khách Tây trố mắt kinh ngạc. Anh liên tục hỏi đi hỏi lại vì không thể tin nổi người ta có thể nạp "combo hạng nặng" này vào dạ dày khi ngày mới chỉ vừa bắt đầu.

Vì sao người Việt thích "nhậu lòng" buổi sáng?

Trong mắt của du khách quốc tế, việc ăn một đĩa nội tạng đầy ắp đạm và uống rượu mạnh vào buổi sáng là một thói quen ăn uống vô cùng "bạo lực". Thế nhưng, đằng sau sự ngỡ ngàng đó lại là cả một nếp sống lịch sử của người bản địa mà không phải ai cũng rành.

Thứ nhất, buổi sáng là thời điểm thịt tươi nhất trong ngày. Theo quy trình giết mổ truyền thống, lợn thường được ngả vào lúc nửa đêm hoặc rạng sáng. Do đó, buổi sáng sớm chính là "thời điểm vàng" để có được những bộ lòng tươi rói, giòn ngọt, chưa bị ôi thiu hay phải qua bảo quản đông lạnh.

Thứ hai, nó xuất phát từ văn hóa lao động chân tay. Nguồn gốc của bữa sáng "nặng đô" này đến từ những người nông dân hay thợ thuyền. Một bát cháo lòng nóng hổi, đĩa lòng luộc nhiều đạm là nguồn năng lượng khổng lồ giúp họ trụ vững qua một ngày làm việc vất vả ngoài đồng ruộng hay công trường.

Cuối cùng, chén rượu sáng là liều thuốc làm ấm cơ thể. Đặc trưng của miền Bắc là những buổi sáng mùa đông sương giá lạnh buốt. Vài ly rượu cuốc lủi cay nồng không phải để say sưa trác táng, mà được xem như một thứ "khai vị", làm ấm tỳ vị, xua đi cái lạnh và giúp việc tiêu hóa đĩa nội tạng nhiều mỡ trở nên dễ dàng hơn.

Bí kíp ăn lòng không bị “rước họa vào thân”

Đưa bạn bè quốc tế trải nghiệm ẩm thực địa phương là một cách tuyệt vời để quảng bá văn hóa. Nhưng nếu muốn họ có cái nhìn thiện cảm và không bị "sang chấn" tâm lý, bạn cần bỏ túi ngay những quy tắc sinh tồn sau.

Tuyệt đối nói "không" với tiết canh. Dù là đặc sản, nhưng tiết sống là món ăn cực kỳ nguy hiểm, dễ gây sốc thị giác và sốc luôn cả hệ tiêu hóa đối với những du khách có dạ dày không quen với vi khuẩn bản địa. Thay vào đó, hãy bắt đầu bằng những món nhẹ nhàng hơn cháo lòng, dồi chiên hoặc thịt dải nướng, đây là những món có kết cấu gần gũi với xúc xích phương Tây nhất.

Quan trọng nhất, chỉ chọn quán sạch, luộc kỹ. Hãy đưa khách đến những hàng quán uy tín, miếng lòng luộc ra phải trắng ngần, không có mùi hôi ngai ngái và được trần kỹ qua nước sôi tỏi hành.


Theo Ngọc Ánh

Đời sống pháp luật

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