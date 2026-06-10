Nam thần của nhóm nhạc toàn cầu gia nhập "gia đình" đồng hồ xa xỉ hơn 190 năm tuổi, visual chuẩn quý ông gây sốt

Thương hiệu đồng hồ xa xỉ Thụy Sĩ Jaeger-LeCoultre vừa công bố JOSHUA – thành viên nhóm nhạc SEVENTEEN – trở thành Bạn thân Thương hiệu mới. Thông tin được giới thiệu thông qua loạt phim phỏng vấn mang tên The Hour Before, dự án khai thác những khoảnh khắc chuẩn bị thầm lặng phía sau ánh hào quang của người nghệ sĩ, đồng thời làm nổi bật sự giao thoa giữa nghệ thuật biểu diễn và nghệ thuật chế tác đồng hồ cao cấp.

Trong dự án này, Jaeger-LeCoultre tập trung khắc họa những điểm tương đồng giữa hành trình phát triển sự nghiệp của JOSHUA với các giá trị cốt lõi mà thương hiệu theo đuổi suốt nhiều thế hệ. Đoạn phim ghi lại hình ảnh nam nghệ sĩ tham gia vào quá trình lắp ráp vỏ đồng hồ Reverso – một trong những thiết kế biểu tượng của nhà chế tác. Qua đó, thương hiệu tạo nên sự kết nối trực quan giữa những thao tác thủ công tinh xảo của người thợ đồng hồ với sự bền bỉ, tập trung và kỷ luật trong quá trình rèn luyện nghệ thuật của một ngôi sao quốc tế.

Là thành viên của SEVENTEEN – nhóm nhạc nổi tiếng với khả năng tự sản xuất âm nhạc và định hình phong cách riêng trong làng giải trí Hàn Quốc – JOSHUA đã xây dựng vị trí của mình thông qua nhiều năm rèn luyện nghiêm túc. Không chỉ được yêu mến nhờ giọng hát và phong cách biểu diễn, anh còn được đánh giá cao bởi sự điềm tĩnh, khả năng kết nối và vai trò giữ cân bằng trong tập thể gồm nhiều thành viên.

Từ những ngày đầu còn là thực tập sinh cho đến khi cùng SEVENTEEN chinh phục các sân khấu lớn trên toàn thế giới, JOSHUA luôn được nhìn nhận là hình mẫu của sự kiên trì và phát triển bền bỉ. Năm 2026, anh tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện tại nhiều sự kiện quốc tế danh tiếng như lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 83 hay Super Bowl LX, góp phần khẳng định sức ảnh hưởng ngày càng lớn của các nghệ sĩ K-pop trên thị trường toàn cầu.

Chính hành trình đó được Jaeger-LeCoultre xem là điểm giao thoa với triết lý vận hành của mình. Tại Vallée de Joux – cái nôi của nghệ thuật chế tác đồng hồ Thụy Sĩ, mỗi cỗ máy thời gian được hoàn thiện thông qua hàng trăm công đoạn đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối, tính kỷ luật cao và sự tận tâm của các nghệ nhân. Từ việc sản xuất linh kiện, lắp ráp bộ máy cho đến hiệu chỉnh những chi tiết cuối cùng, mọi công đoạn đều được thực hiện với tiêu chuẩn khắt khe nhằm đảm bảo chất lượng cao nhất.

Trong số các thiết kế của thương hiệu, Reverso được xem là biểu tượng nổi bật nhất. Ra đời từ năm 1931, mẫu đồng hồ này gây ấn tượng với mặt vỏ có thể lật ngược độc đáo cùng thiết kế thanh lịch, tinh giản nhưng vẫn mang tính biểu tượng. Theo Jaeger-LeCoultre, tinh thần linh hoạt, tinh tế và không phô trương của Reverso cũng phần nào phản chiếu phong cách cá nhân của JOSHUA – người luôn theo đuổi hình ảnh tối giản nhưng hiện đại và dễ thích ứng trong nhiều vai trò khác nhau.

Dự án The Hour Before cũng là cách Jaeger-LeCoultre mở ra góc nhìn khác về những cá nhân thành công. Thay vì tập trung vào ánh đèn sân khấu hay những khoảnh khắc hào nhoáng, loạt phim hướng sự chú ý đến những giờ phút chuẩn bị âm thầm phía sau, nơi sự tập trung, nỗ lực và tính kỷ luật được hình thành mỗi ngày. Đây cũng chính là những giá trị mà thương hiệu cho rằng đã giúp JOSHUA đạt được thành công trên hành trình nghệ thuật của mình.

Chia sẻ về sự hợp tác này, ông Jérôme Lambert – Giám đốc Điều hành Jaeger-LeCoultre – nhấn mạnh rằng sự chân thành, tận tụy cùng tinh thần cầu tiến của JOSHUA hoàn toàn phù hợp với những giá trị mà thương hiệu theo đuổi. Nhà chế tác đồng hồ Thụy Sĩ tin rằng những phẩm chất ấy là nền tảng để tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa một nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng toàn cầu và một thương hiệu giàu truyền thống trong lĩnh vực đồng hồ cao cấp.

Việc JOSHUA trở thành Bạn thân Thương hiệu mới cũng cho thấy định hướng ngày càng rõ nét của Jaeger-LeCoultre trong việc kết nối với những nhân vật đại diện cho sự nguyên bản, sáng tạo và tôn trọng giá trị thủ công. Với vai trò mới, thành viên SEVENTEEN gia nhập danh sách những gương mặt nổi bật đang đồng hành cùng thương hiệu, bên cạnh các tên tuổi quốc tế như Lenny Kravitz, Dịch Dương Thiên Tỉ hay Anya Taylor-Joy.

Sự hợp tác giữa JOSHUA và Jaeger-LeCoultre không chỉ đánh dấu thêm một cột mốc trong sự nghiệp của nam thần tượng, mà còn phản ánh xu hướng các thương hiệu xa xỉ ngày càng chú trọng đến những cá nhân có câu chuyện riêng, sức ảnh hưởng văn hóa mạnh mẽ và tinh thần đồng điệu với giá trị cốt lõi của thương hiệu.