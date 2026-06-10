Người đẹp Việt âm thầm sinh con cho phó chủ tịch sau khi đóng phim 500 tỷ, đến nay vẫn chưa làm đám cưới

Đó là Quyên Qui!

Nếu thường xuyên theo dõi các chương trình hẹn hò hay TikTok, nhiều người chắc không còn xa lạ với cái tên Quyên Qui. Người đẹp sinh năm 1998 từng gây chú ý khi tham gia chương trình "Đảo Thiên Đường", sau đó hoạt động với vai trò diễn viên, người mẫu ảnh và nhà sáng tạo nội dung. Trên mạng xã hội, cô sở hữu lượng người theo dõi đông đảo nhờ ngoại hình nổi bật cùng những chia sẻ khá thoải mái về cuộc sống cá nhân.

Cho đến cuối năm 2025, cái tên Quyên Qui bất ngờ xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn khi vướng nghi vấn đã bí mật sinh con. Mọi chuyện bắt đầu từ một lần xuất hiện tại sự kiện, nơi nhiều người nhận xét cô trông đầy đặn hơn trước. Kéo theo hàng loạt từ khóa như "Quyên Qui mang bầu", "Quyên Qui sinh em bé" thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Quyên Qui từng tham gia dự án Mai của Trấn Thành.

Trước những đồn đoán, Quyên Qui không trực tiếp xác nhận hay phủ nhận. Thay vào đó, cô liên tục chia sẻ về việc bản thân tăng cân, đăng tải hình ảnh tập luyện và ăn uống khoa học để lấy lại vóc dáng. Thậm chí trong một đoạn trò chuyện với người hâm mộ, nữ diễn viên còn hài hước cho biết cô cũng tò mò về những tin đồn xoay quanh chính cuộc sống của mình.

Quyên Qui và bạn trai.

Khi câu chuyện dần lắng xuống, đúng dịp Giáng sinh 2025, Quyên Qui bất ngờ công khai bạn trai. Ngay lập tức, danh tính nửa kia của cô được cộng đồng mạng quan tâm. Theo tìm hiểu, người này có tên viết tắt là N.T., là một gương mặt có tiếng trong lĩnh vực nightlife tại Hà Nội và TP.HCM. Anh hiện giữ vị trí phó chủ tịch tại doanh nghiệp sở hữu nhiều nhà hàng, quán bar và có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí.

Quyên Qui phủ nhận sinh con.

Trên sóng livestream, Quyên Qui cho biết bạn đời là người sống khá kín tiếng, không thích xuất hiện trước truyền thông. Cô cũng tiết lộ cả hai chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới.

Việc công khai chuyện tình cảm càng khiến những nghi vấn về việc Quyên Qui đã lên chức mẹ tiếp tục rộ lên. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn giữ cách phản hồi nửa đùa nửa thật. Có thời điểm, cô úp mở trên livestream rằng sẽ giới thiệu em bé với mọi người khi con lớn hơn, nhưng không chia sẻ thêm bất kỳ thông tin cụ thể nào.

Phải đến cuối tháng 5 vừa qua, Quyên Qui mới chính thức xác nhận tin vui bằng việc công khai hình ảnh con trai đầu lòng trên mạng xã hội. Nữ diễn viên cho biết cô đã chờ đợi rất lâu mới quyết định chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt này với công chúng.

"Lần đầu cho cục than của mama lên sóng. Quyết định cho em lên hình để chào mọi người vào ngày sinh nhật Quyên. Trước đó vì Quyên bị tâm lý nên muốn tập trung chăm sóc sức khỏe sau sinh và chăm em thật tốt. Giờ là lúc thích hợp để chia sẻ niềm hạnh phúc này với mọi người", cô viết.

Cô công khai con trai đầu lòng.

Sau khi sinh con, Quyên Qui thừa nhận từng trải qua giai đoạn căng thẳng, áp lực vì những thay đổi về ngoại hình và cuộc sống. Người đẹp cho biết cô từng bị rụng tóc, stress kéo dài nhưng sau đó đã dần cân bằng lại bằng cách tập luyện thể thao, chạy bộ và dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân.

Hiện tại, Quyên Qui cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống gia đình. Trên TikTok cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường bên chồng và con trai. Nửa kia của nữ diễn viên cũng không còn quá kín tiếng như trước khi thỉnh thoảng xuất hiện trong các video ngắn hoặc đồng hành cùng cô trong những buổi livestream giao lưu với người hâm mộ.

Bên cạnh việc chăm sóc gia đình, Quyên Qui vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và công việc sáng tạo nội dung. Cô thi thoảng góp mặt tại các sự kiện giải trí, thời trang, đồng thời tiếp tục nhận lời quảng bá cho nhiều nhãn hàng.

Chồng thường xuyên xuất hiện trên các tài khoản mxh cá nhân của Quyên Qui, trong các clip quay quảng cáo, bắt trend.

Visual Quyên Qui dạo này.

Người đẹp sinh năm 1998 cho biết bản thân đang hài lòng với cuộc sống hiện tại và mong mọi thứ sẽ tiếp tục diễn ra theo cách bình yên nhất.

Quyên Qui tên thật là Nguyễn Lê Diệp Quyên, sinh năm 1998, quê Gia Lai. Cô được đông đảo khán giả biết đến sau khi tham gia chương trình hẹn hò "Đảo Thiên Đường" và góp mặt trong một số dự án phim ảnh. Sở hữu ngoại hình nổi bật, cách nói chuyện duyên dáng cùng phong cách gần gũi, Quyên Qui nhanh chóng xây dựng được lượng người hâm mộ đông đảo trên mạng xã hội.

Trước khi công khai cuộc sống gia đình hiện tại, Quyên Qui từng được chú ý bởi chuyện tình với DJ Wukong sau chương trình "Đảo Thiên Đường". Cả hai liên tục để lộ những dấu hiệu hẹn hò trước khi nữ diễn viên xác nhận chia tay vào tháng 2/2025.

Hiện Quyên Qui sở hữu kênh TikTok với hơn 1,1 triệu người theo dõi và vẫn là một trong những gương mặt có sức hút trong nhóm nhà sáng tạo nội dung.