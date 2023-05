Khách Tây thưởng thức loại đồ uống vỉa hè "rẻ tiền" ở Việt Nam rồi trầm trồ nhận xét: "Phiên bản này chính là ngon nhất!"

Không chỉ các món ăn mà những món đồ uống của Việt Nam cũng được nhiều du khách nước ngoài đánh giá là vô cùng độc đáo và có hương vị thơm ngon. Nổi bật hơn cả có thể kể tới cà phê Việt, với nhiều phiên bản khác nhau, từng nhiều lần lọt vào danh sách những món đồ uống ngon nhất thế giới.



Thời gian gần đây, sự quan tâm và chú ý của du khách nước ngoài còn liên quan tới một món đồ uống vỉa hè và vô cùng dân dã khác. Đây là thức uống quen thuộc với người Việt, có vị ngọt, thanh mát, giá thành rất rẻ và có thể dễ dàng tìm thấy ở bất cứ đâu. Và đặc biệt, nó rất được yêu thích vào mùa hè. Đó chính là nước mía.

Rất nhiều vị khách Tây chia sẻ, phải khi đến Việt Nam du lịch, họ mới được bắt gặp những xe nước mía thú vị bên đường. Khi họ uống thử thì hương vị thực sự quá ngon.

Will - một du khách người Pháp đã sinh sống và làm việc ở Việt Nam một thời gian chia sẻ trên trang cá nhân của mình rằng, vào mùa hè ở Việt Nam, không phải nước khoáng, không phải nước có ga, lại càng không phải sữa, nước mía là thức đồ uống tuyệt nhất.

Theo chàng du khách người Pháp, mùa hè ở Việt Nam được uống nước mía là tuyệt nhất (Video WillinVietnam)

Agus - một du khách khác đến từ Toronto, Canada cũng nhận xét: "Fresh nuoc mia in Vietnam is the best! (Nước mía tươi ở Việt Nam là ngon nhất). Ngoài ra, vị du khách cũng vô cùng ấn tượng với chiếc xe nước mía và quy trình những người Việt tạo ra một cốc nước mía tươi ngon.



Nhiều du khách còn tự mình tham gia vào quy trình này. Chàng trai mang tên Anatoly dưới đây là một ví dụ. Không chỉ mua và uống nước mía, anh đã xin phép người bán hàng để được thử tự tay đưa cây mía vào chiếc máy ép, ngoài ra còn cho thêm 1 trái quất. Từ đó có được thành quả một ly nước mía tắc với hương vị đậm đà.



Du khách thích thú với xe nước mía và nhận xét nước mía ở Việt Nam là tuyệt nhất. (Ảnh Agus)

Du khách thích thú khi được tự tay trải nghiệm ép nước mía (Ảnh Anatoly)

Nước mía Việt vươn mình ra thế giới

Khoảng 1 tháng trước, một xe nước mía Việt tại Hàn Quốc bỗng nổi lên và trở thành cơn sốt. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video về xe nước mía đặc biệt này. Nó ghi lại hình ảnh hàng dài người, không chỉ người Việt tại Hàn mà còn rất đông người bản địa đến và sẵn sàng chờ để được thưởng thức những ly nước mía.

Chủ xe nước mía Việt đó cũng từng chia sẻ: "Ban đầu khi mở bán, mình không nghĩ người Hàn sẽ thích nước mía đến vậy. Họ khen ngon, có người uống 3 ly liền. Trong 3 ngày, mình ép hết 1,5 tấn mía. Ở Hàn Quốc không có mía nên với người Hàn, đây là thức uống mới lạ".

Theo hình ảnh ghi nhận, xe nước mía tuy nhỏ nhưng vì phải phục vụ lượng khách với nhu cầu quá lớn, nên cần tới 7 người cạo mía, 3 người ép nước và bán liên tục. "Ngày thường mình bán được 300 - 400 cốc, cuối tuần khoảng hơn 1000 cốc", chủ xe nước mía nói thêm.

Xe nước mía vô cùng đắt khách ở Hàn Quốc

Vào năm 2016, Đài truyền hình KBS của Hàn Quốc cũng từng nhắc tới nước mía trong một chương trình về du lịch của mình. Đoàn làm phim đã có dịp đến chợ Bến Thành và họ vô cùng thích thú trước những chiếc máy xay mía và háo hức được thưởng thức loại đồ uống này.

Không chi ở Hàn Quốc, vào năm 2020, người châu Âu cũng từng phát sốt về thức uống bình dân này của người Việt. Theo thông tin từ VTV, một giám đốc công ty tại Paris, Pháp chia sẻ, mía từ Tây Ninh, Việt Nam là loại mía có thân kích thước vừa đủ, lại cho ra nhiều nước nhất. Chính vì vậy họ đã nhập mía trực tiếp từ Việt Nam sang Pháp, để ép thành nước, phục vụ thực khách, cũng có cả nước mía đóng sẵn trong chai. Ngoài ra, nước mía Việt Nam còn được người Pháp sử dụng trong chưng cất rượu rum.

Nước mía Việt Nam còn được ưa chuộng ở cả châu Âu

Và còn được sản xuất thành phiên bản đóng chai tiện lợi

Có thể thấy dù chỉ là một món đồ uống bình dân, song nước mía có thể chiếm được cảm tình của rất đông bạn bè quốc tế. Cũng bởi vị ngọt dịu, thanh mát, mà nước mía đặc biệt được ưa chuộng vào mùa hè. Nước mía có thể được bán theo ly, cốc, với giá chỉ từ 5 - 10.000 đồng, có khi còn bán theo lít, dành cho những người hay gia đình muốn uống nhiều.



Ngoài mía ép tươi thông thường, người bán hàng còn sáng tạo, ép mía chung cùng nhiều loại trái cây khác để gia tăng hương vị cho món đồ uống này. Có thể kể tới như nước mía tắc (mía và quất), nước mía thơm (mía và dứa) hay nước mía sầu riêng.

Nước mía trở thành đồ uống giải khát không thể không uống vào mùa hè

Không chỉ ở Việt Nam, du khách khi đi du lịch tại Thái Lan, Ấn Độ hay Nhật Bản cũng có thể thưởng thức nước mía... Bên cạnh việc giúp giải khát, vào những ngày hè, nước mía còn giúp bổ sung năng lượng, chống nóng cho những người thưởng thức cực hiệu quả.