Khách 'thông chốt', cà phê đường tàu đông như chưa từng có lệnh cấm

Tại con phố cà phê nổi tiếng "độc nhất vô nhị" giữa lòng thủ đô, khu vực đường tàu từ Trần Phú đến Điện Biên Phủ phát sinh tụ điểm kinh doanh cà phê. Việc mọc lên ồ ạt của loại hình kinh doanh này đã và đang tồn tại nhiều bất cập, gây mất trật tự và mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Tụ điểm kinh doanh cà phê đường tàu mới nối từ Trần Phú đến Phùng Hưng

Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, trước đó, cơ quan chức năng đã nghiêm cấm du khách vào vui chơi, check-in tại tuyến phố cà phê đường tàu đoạn từ Trần Phú đến Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tuy nhiên, thời gian gần đây tụ điểm kinh doanh "cà phê đường tàu" mới lại mọc lên nằm đối diện phố đường tàu cũ, nối từ trạm chắn Trần Phú tới Điện Biên Phủ (quận Ba Đình).

Tại đây lúc nào cũng tấp nập người ra vào. Theo các đơn vị đường sắt, tình trạng này đã diễn ra mấy tháng nay, đặc biệt là tháng 10, tháng 11, thời điểm đông khách du lịch quốc tế đến Hà Nội.

Khu vực phố cà phê đường tàu cũ đã có rào chắn, không còn tình trạng du khách vào chụp hình.

Theo ghi nhận, đoạn phố cà phê đường tàu mới này có biển cảnh cáo khu vực nguy hiểm, cấm tụ tập đông người quay phim, chụp ảnh; cấm ngồi trên đường sắt; cấm kê bàn ghế, bày bán hàng ở lòng và hai bên đường sắt. Mặc dù có lực lượng cảnh giới chặn chốt nhưng du khách vẫn có thể dễ dàng "lọt" vào trong nếu có "người nhà" bảo lãnh và dẫn vào. "Người nhà" ở đây thực chất là những chủ quán cà phê hoặc người trong ngõ lấy danh nghĩa dẫn người nhà vào chơi để đưa khách vào quán mình.

Thậm chí, du khách nước ngoài có nhu cầu vào khu vực cà phê đường tàu "mới mọc" thì người dân nơi đây còn có đường đi riêng, qua một ngách nhỏ thông trực tiếp ra khu vực đường tàu để du khách thưởng thức cà phê.

Nhiều du khách tập trung trên khu vực đường ray tàu để chụp ảnh tại tụ điểm cà phê đường tàu mới

Những chủ cửa hàng và "người dẫn khách" khu vực đường tàu hoạt động như một tổ chức thống nhất. Thấy ai đứng lơ ngơ bên đường tàu lập tức sẽ có người chụp ảnh lại để hỏi xem là khách nhà nào và không ngần ngại hỏi trực tiếp khách xem ai dẫn vào. Nếu không chủ cửa hàng nào nhận dẫn khách đó vào thì người đó lập tức sẽ bị đuổi ra ngoài.

Khách không có người dẫn vào đều bị chặn lại từ đoạn gác chắn.

Chứng kiến một vài trường hợp khách nước ngoài đi vào nhưng không có người dẫn, mặc dù du khách đã vào được một đoạn khá xa vẫn bị một cô dẫn khách gọi "đồng đội" đến để "mời" ra ngoài.

Được biết nhiều người đến đây không chỉ để check-in trên đường ray tàu mà thứ được họ mong đợi hơn cả chính là khoảnh khắc được chứng kiến cảnh đoàn tàu chạy qua ở cự ly gần.

Du khách tập trung đông đúc phía bên ngoài rào chắn để chụp hình và đợi tàu chạy qua.

Chia sẻ với phóng viên, chị Hồng Anh cho biết: "Có rất nhiều quán cà phê phía ngoài có view rất đẹp nhưng tôi và bạn rất muốn trải nghiệm thưởng thức một ly cà phê ở khu vực đường tàu này, nếu đợi được khoảnh khắc tàu chạy qua thì càng vui".

Khoảnh khắc đoàn tàu chạy qua khu phố, du khách đứng lô nhô hai bên đường tàu để quay phim, chụp hình.

Theo lịch tàu chạy qua được chính người dân ở trong khu vực chia sẻ thì một ngày sẽ có 2 khung giờ tàu chắc chắn chạy qua đó là 15h15 và 21h15 còn những khung giờ hoàn toàn phụ thuộc vào sự "may mắn". Có khi tàu chạy qua nhưng chỉ có mỗi cái đầu máy.

Hoạt động rôm rả là thế nhưng đến khoảng tầm 18h, khi lực lượng tuần tra đi kiểm tra, nhiều chủ cửa hàng liền thu bàn ghế và "đuổi" khách ra ngoài. Nhiều khách nước ngoài đang uống nước lại bị "mời" ra ngoài mà không một lời giải thích lên tiếng bức xúc. Chị Maria Garcia (một du khách người Mỹ) đứng cạnh hàng rào bức xúc cho biết: "Chúng tôi đang ngồi uống nước thì chủ quán thu bàn ghế và cũng không cho chúng tôi biết lý do tại sao. Trong khi đó nhiều khách khác họ vẫn đang ngồi bên trong."

Khách lúc nào cũng tấp nập bên trong rào chắn.

Trước đó, ngày 15/8 quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo thực hiện nghiêm văn bản số 1612 về việc yêu cầu tăng cường xử lý các hành vi vi phạm kinh doanh trong hành lang bảo vệ an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn quận.

Các đơn vị chức năng có thể thiết lập hồ sơ xử lý, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với các hộ kinh doanh vi phạm theo quy định. Quận Hoàn Kiếm cũng yêu cầu công an quận chỉ đạo công an phường tiếp tục lập rào chắn, biển cảnh báo và tổ chức lực lượng chốt trực, không để du khách đi vào, ăn uống, quay phim, chụp ảnh... tại khu vực hành lang an toàn giao thông đường sắt

Lực lượng chức năng các phường có đường tàu đi qua thành lập tổ công tác chung, lập chốt kiểm tra việc thực hiện dừng kinh doanh, chia làm 3 ca, hoạt động 24/7, để tránh tình trạng cửa hàng mở chui...