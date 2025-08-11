Khách Việt đắm đuối vì độ độc lạ của 1 thành phố Trung Quốc: không ngày nào không khai quật được mộ cổ, dưới lòng đất là 1 “đế chế ngầm” với hàng vạn di tích

Nếu Bắc Kinh tự hào với Tử Cấm Thành thì Tây An lại được cả Trung Quốc gọi vui là “bảo tàng dưới lòng đất”. Là kinh đô của 13 triều đại lớn đất Trung Hoa, Tây An (tên gọi cũ là Trường An) lưu giữ rất nhiều giá trị văn hóa và lịch sử khiến cả quốc tế phải trầm trồ. Đặc biệt, với các du khách Việt Nam đã từng biết những cái tên “Tần Thủy Hoàng”, “Võ Tắc Thiên” qua phim ảnh, thì càng mong muốn được 1 lần chứng kiến tận mắt các công trình đồ sộ này.

Với người dân địa phương ở Tây An, một ngày không có mộ cổ nào được khai quật mới là chuyện lạ. Theo ghi chép của giới khảo cổ và báo chí quốc tế, trong quá trình thi công tuyến tàu điện ngầm, hàng trăm đến hơn một nghìn lăng mộ và hiện vật cổ đã bị “khai quật bất đắc dĩ”: từng có thời điểm, hơn 1.300 lăng mộ cùng nhiều đồ tùy táng được tìm thấy chỉ trong một dự án metro. Các chuyên gia gọi đội khảo cổ của Tây An là “nhóm khảo cổ bận nhất lịch sử”.

Nhắc tới Tây An, chắc chắn không thể quên Binh Mã Dũng (đội quân đất nung), kỳ quan khảo cổ thế giới với gần 8.000 tượng binh mã kích thước như người thật, canh giữ Lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Khu lăng này được bao phủ bởi ụ đất cao 76 m, ẩn bên dưới là “cung điện ngầm” rộng hàng chục km², đến nay vẫn còn nhiều bí ẩn chưa hé lộ. Và còn vô vàn bí ẩn khác vẫn nằm nguyên dưới lòng đất sau hơn 2.000 năm lịch sử.

Giữa bức tranh di sản ấy, Tây An còn níu chân du khách bằng tường thành cổ dài 14 km, chùa Đại Nhạn Trang - nơi lưu giữ kinh Phật do sư Huyền Trang (Đường Tăng) mang về, hay những con phố Hồi giáo được lưu giữ từ thời Đường. Mỗi bước đi ở đây như đưa du khách trở lại thời hoàng kim của Con đường Tơ lụa, nơi từng là điểm khởi đầu của những chuyến thương đoàn vượt sa mạc, băng núi để nối liền Đông - Tây.

Tây An không chỉ là một điểm đến, mà là chuyến du hành ngược thời gian, nơi mỗi hạt bụi đều mang câu chuyện ngàn năm tuổi. Dưới đây là một số điểm nhấn ko thể bỏ qua của thành phố này: