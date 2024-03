Khách Việt sẽ dễ thích bản MG5 này: Giá quy đổi từ hơn 380 triệu, hầm hố như xe thể thao, thêm công nghệ an toàn

Lựa chọn hấp dẫn hơn MG5

Tại Bangkok International Motor Show (BIMS) 2024, gian hàng MG trưng bày chiếc MG5 Pro cạnh chiếc MG5. Có thể dễ dàng nhận ra kiểu dáng tương đồng giữa MG5 và MG5 Pro bởi hai mẫu xe này thực chất giống như hai phiên bản khác nhau. Trong đó, MG5 Pro là bản cao cấp hơn.

MG5 và MG5 Pro có kích thước giống hệt nhau, với chiều dài 4.675 mm và chiều rộng 1.842 mm. Trục cơ sở của xe là 2.680 mm.

Có thể dễ dàng nhận ra thiết kế MG5 Pro khác biệt so với MG5 ở phần đầu. Lưới tản nhiệt không chỉ có kích thước lớn hơn mà còn có nan lớn và thưa hơn. Cụm đèn chiếu sáng chính được đẩy xuống dưới, trong khi cụm đèn bên trên chỉ tích hợp LED định vị ban ngày. Ở phía sau, đèn hậu LED của MG5 Pro cũng có giao diện khác. Phần đuôi xe hầm hố hơn với đầu ống xả kép ở cả 2 bên.

Để tăng vẻ thể thao, MG5 Pro có các chi tiết sơn đen như viền kính, chụp gương, bộ mâm 17 inch và cánh gió nhỏ gắn sau cốp. Cụm phanh được sơn màu đỏ.

Nội thất MG5 Pro trông cũng thể thao hơn với các chi tiết đỏ điểm xuyết. Ghế xe có kiểu dáng thể thao. Ghế lái chỉnh điện 6 hướng.

Trang bị tiện nghi của MG5 Pro nổi bật với màn hình điện tử 7 inch sau vô-lăng, màn hình 10 inch trung tâm, phanh đỗ điện tử, điều hoà tự động có tích hợp lọc bụi...

Động cơ MG5 Pro là loại 1.5L giống MG5, với công suất 114 mã lực và mô-men xoắn 150 Nm, kết hợp số CVT. MG5 tại Việt Nam cũng đang dùng động cơ này.

Điểm nhấn trên MG5 Pro so với MG5 ngoài thiết kế còn phải kể đến công nghệ. Trang bị an toàn của bản cao cấp này có một số tính năng đáng chú ý hơn như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và hỗ trợ chuyển làn đường. Một số trang bị an toàn cơ bản khác có cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến va chạm, camera lùi và 6 túi khí.

MG5 Pro có cơ hội về Việt Nam

MG Việt Nam hiện bán 2 biến thể MG5 khác nhau. Một biến thể được đặt tên là New MG5 đang được nhập từ Trung Quốc, còn biến thể tên MG5 được nhập về từ Thái Lan. Do đó, việc MG5 Pro được bán ở Việt Nam là điều hoàn toàn có thể.

Với những công nghệ hiện đại hơn, MG5 Pro sẽ khiến những ai yêu thích dòng xe này cảm thấy yên tâm hơn sau những lùm xùm về thử nghiệm an toàn. Trước đây, MG5 từng bị ANCAP chấm 0 điểm an toàn.