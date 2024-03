New MG5 bản full về Việt Nam: Giá 499 triệu, số tự động, thêm nhiều tiện nghi đấu sedan Nhật, Hàn

Dù New MG5 đã ra mắt từ tháng 9/2023, nhưng đến nay phiên bản CVT Delux mới được đưa về Việt Nam. Đây là phiên bản đắt nhất và cao cấp nhất của New MG5 với giá bán 499 triệu đồng, trong khi 2 phiên bản MT và CVT STD có giá bán 399 triệu đồng và 459 triệu đồng.

New MG5 CVT Delux đã về Việt Nam.

MG Việt Nam chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết của mẫu xe này, nhưng nhìn qua ảnh có thể nhận ra một số trang bị, tính năng vượt trội hơn bản MT. Cụ thể, bộ mâm nâng cấp lên loại hợp kim hai tông màu kích thước 16 inch, cỡ lốp 205/55 và bánh sau dùng phanh đĩa.

Nội thất bên trong bọc da. Một số trang bị, tính năng đáng chú ý có màn hình đa thông tin trên bảng đồng hồ hiển thị màu, màn hình giải trí trung tâm 10 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto, lọc bụi mịn 2.5PM, khởi động nút bấm, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, cửa sổ trời hay cốp mở điện. Ghế lái chỉnh điện 6 hướng có tích hợp tính năng sưởi. Tiện ích hàng ghế sau có thêm 2 cổng sạc.

Danh sách công nghệ an toàn của phiên bản này cũng dài hơn. Bên cạnh những trang bị cơ bản như ABS, EBD, BA, xe còn có kiểm soát phanh khi vào cua, cân bằng điện tử, cảm biến áp suất lốp, camera toàn cảnh và hệ thống 6 túi khí.

Xe vẫn dùng động cơ 1.5L, 4 xy-lanh, hút khí tự nhiên, cho công suất 112 mã lực và mô-men xoắn 150 Nm. Hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

New MG5 sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.607 x 1.818 x 1.489 mm. Chiều dài cơ sở 2.680 mm. Do đó, mẫu xe này ngang cỡ Toyota Corolla Altis, Honda Civic hay Hyundai Elantra, nhưng giá bán 399-499 triệu đồng chỉ ngang nhóm sedan hạng B, thậm chí cạnh tranh cả những mẫu xe hạng A như Hyundai Grand i10, Kia Morning hay Toyota Wigo.

New MG5 đang bán tại Việt Nam thuộc thế hệ thứ 2, còn có tên gọi khác là Roewe Ei5. Thiết kế và trang bị khác hoàn toàn với MG5. Phía MG Việt Nam từng cho biết, MG5 hướng đến tập khách hàng trẻ, trong khi New MG5 hướng đến nhóm gia đình mua ô tô lần đầu và giới kinh doanh dịch vụ vận tải.

Ở một số thị trường khác, ví dụ như Philippines, New MG5 có tên gọi là MG5 và MG5 có tên gọi là MG5 GT. Tại Việt Nam, do nhà phân phối cũ đã chọn tên "MG5" cho mẫu MG5 GT, nên với mẫu MG5 mới ra mắt phải chọn một cái tên khác. Quyết định cuối cùng là New MG5.