MG RX5 liên tục giảm giá: Bản đắt nhất giảm 180 triệu, ngang cỡ Tucson nhưng rẻ gần ngang Creta tiêu chuẩn

Một đại lý ở khu vực Hà Nội mới đây đã đưa ra mức giảm 180 triệu đồng cho MG RX5 phiên bản LUX. Theo nhân viên tư vấn bán hàng, đây là những chiếc MG RX5 bản LUX nằm trong lô hàng cũ, và đang trong diện thanh lý. Sau khi áp dụng khuyến mãi, giá xe giảm xuống còn 649 triệu đồng.



Nhân viên tư vấn của đại lý chia sẻ thêm rằng phiên bản MG RX5 STD thuộc lô hàng mới được giảm 140 triệu đồng, xuống còn 599 triệu đồng.

Tham khảo ở các đại lý khác, mức giảm của RX5 dao động từ 100-120 triệu đồng. Ngoài giảm giá tiền mặt, khách hàng tới mua RX5 sẽ được tặng thêm 2 năm bảo hiểm thân vỏ và thảm sàn.



Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch MG RX5 STD 739 triệu đồng 599 triệu đồng 140 triệu đồng MG RX5 LUX 829 triệu đồng 649 triệu đồng 180 triệu đồng

Đây là lần ưu đãi thứ 2 trong tháng 1/2024 được phía đại lý áp dụng cho MG RX5. Sau khi áp dụng khuyến mãi, MG RX5 LUX rẻ ngang phiên bản tiêu chuẩn của những mẫu SUV hạng B như Hyundai Creta (từ 640 triệu đồng) và Toyota Yaris Cross (từ 650 triệu đồng).

Trong khi đó, MG RX5 lại có kích thước nhỉnh hơn một chút so với nhiều mẫu SUV/crossover hạng C, với số đo tổng thể 4.574 x 1.876 x 1.690 mm, chiều dài cơ sở 2.708 mm. Mẫu xe này xếp ngang hàng Hyundai Tucson hay Mazda CX-5.

Thiết kế RX5 khác phong cách so với HS, với lưới tản nhiệt được so sánh với Lexus và dáng dấp thể thao. Hệ thống đèn của xe là LED hoàn toàn. Bộ mâm có kích thước 19 inch lớn nhất phân khúc, ngang CX-5.

Ở bên trong, khoang cabin RX5 được bố trí kiểu hiện đại với màn hình cảm ứng trung tâm 14,1 inch nằm dọc, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, màn hình sau vô lăng kích thước 12,3 inch. Một số trang bị nổi bật khác bao gồm điều hòa 2 vùng tự động, khởi động nút bấm, phanh tay điện tử, sạc không dây và cửa sổ trời toàn cảnh.

Cả 2 phiên bản được trang bị động cơ xăng 1.5L tăng áp, cho công suất 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm, kết hợp hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt và hệ dẫn động cầu trước.

Nếu so sánh với các xe cùng phân khúc, RX5 thiếu đi gói công nghệ an toàn tiên tiến. Gói này thường gồm các tính năng hỗ trợ phanh khẩn cấp, giữ làn đường hay ga tự động thích ứng. Mẫu SUV/crossover hạng C của MG chỉ đơn giản có cân bằng điện tử, cảm biến va chạm trước sau hay camera 360 độ.